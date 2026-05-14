Paloma Valencia reaccionó a comentario de las disidencias de ‘Calarcá’ sobre Iván Cepeda: “Obligan a votar a punta de fusil”

Paloma Valencia confrontó a Iván Cepeda tras la divulgación de los audios de las disidencias de las Farc de alias Calarcá - crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook

Las recientes filtraciones de audios atribuidos a las disidencias de las Farc en Guaviare han revelado presiones directas sobre comunidades para presuntamente influir en las elecciones y asegurar votos favorables para candidatos específicos.

Según los registros emitidos por Noticias RCN, integrantes armados bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza han exigido la compra de carnets ilegales a la población rural, advirtiendo con el desplazamiento forzoso a quienes no cumplan.

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En uno de los fragmentos expuestos, Rogelio Benavidez, identificado como jefe de alias Caicedo y señalado por su presunta responsabilidad en ataques contra militares, expresa su apoyo a un candidato: “Ojalá gane el compañero Iván Cepeda”, según las grabaciones difundidas por el medio citado inicialmente.

Momento en el que RCN informa de los audios de alias Calarcá - crédito @PalomaValenciaL/X

El registro también exhibe una amenaza explícita: “¿Usted qué prefiere: perder su pedazo de tierra por no pagar un carnet? Uno que tiene el fusil lo doblega”, afirmó el disidente citado en los audios.

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La senadora Paloma Valencia, aspirante presidencial por el Centro Democrático, aprovechó la publicación de estos materiales para señalar al senador Iván Cepeda como beneficiario de la presión armada, vinculando a su vez la política de Paz Total con las acciones de los grupos subversivos.

En una de sus publicaciones, Valencia escribió: ‘Ojalá gane el compañero @IvanCepedaCast’, dicen las disidencias de ‘Calarcá’, mientras obligan a votar a punta de fusil. La Paz Total se volvió la herramienta de campaña de @petrogustavo y su candidato”, en alusión directa al contexto electoral y al respaldo de los armados.

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En el último tercio de los audios difundidos, se detalló que la exigencia del carnet ilegal afecta a comunidades en zonas bajo control del Bloque Jorge Suárez Briceño, con consecuencias descritas de forma tajante por quienes portan armas en el territorio.

La senadora habría confrontado a Iván Cepeda sobre el audio en el que las disidencias de alias Calarcá lo mencionan - crédito @PalomaValenciaL/X

La divulgación de estos audios llevó a la candidata presidencial Paloma Valencia a confrontar también públicamente al senador Cepeda y al presidente Gustavo Petro.

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Tras compartir un extracto donde se escucha preferencia explícita por Cepeda, Valencia remarcó:

"‘El compañero Cepeda’. Les faltó llamarlo ‘El Arquitecto’. Que se tengan estos bandidos porque a la Paz Total, la gran obra de su compinche, que es el fracaso mas grande de políticas públicas de los últimos 30 años, la vamos a desmontar en mi Gobierno. Vayan más bien pensando en apretar el paso”, concluyó la senadora.

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Iván Cepeda arremetió contra Paloma Valencia

Las acusaciones sobre el manejo de tierras baldías y la ausencia en debates legislativos han marcado un nuevo episodio de enfrentamiento entre el senador y candidato presidencial Iván Cepeda y la congresista Paloma Valencia.

Cepeda utilizó la plenaria del Senado el 13 de mayo para denunciar que Valencia habría evitado participar en un debate clave sobre restitución de tierras, mientras revivía el escándalo en torno al predio Buena Vista, recuperado por la Agencia Nacional de Tierras y previamente en poder de Nicolás Laserna, primo de la senadora.

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El senador y candidato presidencial criticó la ausencia de la congresista del Centro Democrático en un debate crucial sobre la restitución de tierras en Colombia, acusándola de evadir la discusión y proteger intereses particulares - crédito Canal Congreso

Cepeda afirmó que la finca, propiedad de la nación, estuvo en manos del familiar de Valencia mediante métodos que calificó de “poco claros” y posiblemente ilícitos. Según el senador, la devolución del terreno por parte de Laserna evidenciaría una apropiación indebida y no un caso de buena fe. La Agencia Nacional de Tierras confirmó que el predio volvió al dominio estatal.

En su intervención, el senador planteó que la ausencia de Valencia y de su bancada en la discusión sobre tierras responde a una estrategia deliberada para evadir debates de alto impacto nacional.

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Cepeda vinculó este comportamiento a un patrón más amplio: “Así es con las pensiones, así es con la reforma laboral, así es con todos los asuntos”, argumentó ante el Senado, aludiendo a que sectores políticos de oposición recurren a la inasistencia y a la presentación de impedimentos para retrasar reformas sociales impulsadas por el Gobierno.

De manera directa, el congresista sostuvo que la actitud de Valencia constituye una resistencia sistemática a los cambios estructurales en el país. Criticó el discurso público de la senadora, a quien acusó de proyectar una imagen favorable a lo social mientras, en la práctica, evita debates esenciales para los trabajadores, campesinos y pensionados.

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