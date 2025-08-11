Estas fueron las últimas palabras de Miguel Uribe Turbay antes del atentado que le causó la muerte: “Sin seguridad no hay nada”

Miguel Uribe Turbay murió en la madrugada del 11 de agosto de 2025 - crédito redes sociales

Las últimas palabras de Miguel Uribe Turbay antes del atentado que le quitó la vida han adquirido especial relevancia tras su fallecimiento en la madrugada del 11 de agosto del 2025.

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático se dirigió el 7 de junio de 2025 a sus seguidores durante un acto en el barrio Modelia de Bogotá, poco antes de ser víctima de la agresión que causó su muerte y por la que duró más de dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos UCI de la Fundación Santa Fe en Bogotá.

En su presentación inicial Uribe Turbay expuso sus razones para postularse a la Presidencia de Colombia.

“Quiero ser presidente para que Colombia dé un salto gigante hacia el futuro, para que en cuatro años logremos lo que muchos otros no lograron en muchas décadas”, afirmó.

Durante el discurso, Uribe enfocó su mensaje en el tema de la seguridad, al considerarla el eje de su propuesta política.

“Sin seguridad no hay nada, seguridad física, orden público, seguridad jurídica, seguridad institucional, estado de derecho. Eso genera confianza, la confianza trae inversión, la inversión empleo, que es la mejor política social, y con eso oportunidades para todos los colombianos”, señaló el precandidato.

El candidato, de 39 años, también habló sobre su visión de reducir la burocracia estatal y enfatizó la necesidad de fortalecer lo social y la tecnología como motores de transformación nacional.

Vivió la violencia en carne propia con la muerte de su mamá, la periodista Diana Turbay

Durante el discurso, Miguel Uribe Turbay también reflexionó sobre la violencia en Colombia y el impacto personal que esta tuvo en su vida.

“Desafortunadamente, nos están llevando a un pasado de violencia, a un pasado de guerra al que no queremos volver. En carne propia viví lo que implica la violencia. Ustedes lo recuerdan, hace 30 años perdí a mi mamá”, expresó el político, recordando el secuestro y asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, en 1991.

El mensaje de Uribe Turbay, registrado minutos antes del ataque, enfatizaba la importancia de la memoria y la necesidad de la paz en el país.

Estas declaraciones, difundidas ampliamente luego de su muerte, pusieron en evidencia su preocupación respecto al recrudecimiento del conflicto y el riesgo de repetir episodios que ya han marcado profundamente a Colombia.

Las palabras del senador cobraron un nuevo sentido tras la tragedia, convirtiéndose en un testimonio de su posición frente al tema del conflicto armado.

La noticia de su fallecimiento, después de permanecer 65 días hospitalizado, generó dolor y conmoción tanto en el sector político como en la sociedad civil.

Tras confirmarse el deceso, las autoridades modificaron la tipificación jurídica de los hechos: el proceso contra los acusados pasó de tentativa de homicidio a homicidio agravado, cambiando sustancialmente el curso judicial.

El testimonio final de Miguel Uribe Turbay ha quedado como un llamado a la memoria y a la construcción de una sociedad distinta, marcada por el rechazo a la violencia.

Su discurso permanece disponible en plataformas digitales y continúa replicándose entre quienes coinciden en la urgencia de superar el pasado para evitar nuevas víctimas.

La memoria de sus palabras se ha convertido en un punto de reflexión para la ciudadanía y los responsables de la toma de decisiones en Colombia.

Reporte médico de la Fundación Santa Fe sobre la muerte de Miguel Uribe

La Fundación Santa Fe de Bogotá brindó el último reporte médico sobre Miguel Uribe Turbay este lunes, después de confirmar su fallecimiento a la 1:56 de la madrugada del 11 de agosto de 2025.

En una rueda de prensa transmitida desde el norte de Bogotá, Henry Gallardo, director general de la Fundación; Adolfo Llinás, director médico corporativo; y Omar Salamanca, director médico del hospital, compartieron detalles sobre la evolución clínica del exsenador en los últimos días.

Llinás leyó el boletín número 17: “La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 de la madrugada de hoy”.

Destacaron que los equipos médicos trabajaron de forma continua desde el ingreso de Uribe Turbay tras el atentado en junio.

“El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”, según señaló el director médico.

Mediante el boletín, los directivos lamentaron el desenlace y ofrecieron condolencias a la familia. El parte médico explica que, a pesar de una recuperación inicial, el cuadro de Uribe Turbay se complicó por una hemorragia en el sistema nervioso central.