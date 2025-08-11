Colombia

Colombia se consolida como referente en turismo por razones médicas: a qué se debe

Pese a la crisis que atraviesa el sistema de salud, el país cuenta con una estructura sólida de atención en especialidades que en otros países es deficiente

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El país se consolida por
El país se consolida por encima de otros de la región - crédito Freepik

De acuerdo con cifras de Migración Colombia y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el 2024 se registró un 7% más, con respecto a 2023, de visitantes extranjeros que llegaron al país por razones médicas.

Entre las razones que podrían influenciar este fenómeno se destacan la creciente calidad de los servicios médicos del país, así como los precios bajos en comparación con otros países y la deficiente prestación del servicio de salud en otros países.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Los países de donde más provienen turistas por razones médicas al país son Estados Unidos, de donde viene el 41% de los visitantes por temas relacionados con la salud, seguido por los Países Bajos, con el 18%, y por Panamá que concentra el 7% de las personas que ingresan por las terminales colombianas con el fin de someterse a procedimientos médicos.

Adicionalmente, las ciudades más escogidas por los extranjeros para su ingreso al país, así como para recibir los tratamientos o procedimientos que requieren son Bogotá, Cali y Medellín.

Según declaraciones entregadas por Ana María Medina, líder de turismo médico Sura, al periódico El Tiempo, Colombia cuenta con una trayectoria entre 25 y 30 años en temas relacionados con la internacionalización de los servicios de salud, así como en la investigación de procedimientos innovadores que permitan fortalecer este rubro.

De acuerdo con Medina, el país viene fortaleciendo su oferta de servicios médicos con el fin de realizar procedimientos que sean acreditados internacionalmente y que puedan ser comparados con la oferta de servicios en otras partes del mundo. Adicionalmente, también se vienen adelantando estrategias articuladas con las instituciones de salud que buscan ofrecer experiencias satisfactorias, diferenciales y memorables para los extranjeros que eligen Colombia para recibir tratamientos médicos.

El país busca ofrecer experiencias
El país busca ofrecer experiencias diferenciales a los extranjeros - crédito Acemi

“Colombia ha tenido una evolución no solamente desde la calidad técnica con un enfoque en la acreditación internacional y en cumplir con estándares que permitan comparar la oferta de salud nacional con la de los mejores lugares del mundo, sino también en el desarrollo de oficinas internacionales en las diferentes entidades de salud, enfocadas en garantizar una experiencia diferencial y memorable para las personas que vienen del exterior”, aseguró al medio de comunicación citado.

Las razones por las que cada vez más extranjeros eligen el país por razones de salud se ven justificadas en los servicios o especialidades que más reciben pacientes provenientes de otros países. Los tratamientos odontológicos, oftalmológicos, de fertilidad, cirugías plásticas y chequeos ejecutivos o de rutina son los más demandados por los extranjeros que visitan el país.

Qué hace tan atractiva a Colombia en materia de salud

Según explicó Medina en el medio citado, Colombia cuenta con tres instituciones médicas, en tres ciudades diferentes, que cuentan con reconocimiento y certificación por parte de la Joint Comission International, entidad dedicada a evaluar la calidad de los servicios de salud a nivel global. La Fundación Cardioinfantil en Bogotá; la Fundación Valle del Lili, en Cali; y el Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín, son las instituciones que gozan de este reconocimiento internacional que exalta la labor médica.

La Fundación Valle del Lili
La Fundación Valle del Lili es una de las que cuenta con prestigio internacional - crédito Fundación Valle del Lili

A su vez, explicó que la normatividad establecida por el país es altamente exigente en comparación con las establecidas con otros países de la región, lo que se suma a que varios servicios médicos están exentos del pago de impuestos, factor que reduce considerablemente los costos de los procedimientos y tratamientos, dado que los insumos también reducen su precio.

Las estadías de los turistas
Las estadías de los turistas por razones médicas son más largas - crédito AP foto

Otra de las razones que influye en el crecimiento del denominado “turismo médico” es que este fenómeno no responde a una época determina del año, sino que puede tener variaciones positivas en diferentes momentos, lo que se suma a que las estadías por razones médicas son muy superiores a las que se dan por razones de vacaciones.

“El turista médico es atemporal, es decir, no responde a una dinámica de vacaciones, sino que llega durante todo el año. Además, usualmente no viene solo, sino acompañado, y, por lo general, su estadía puede ser de una semana, aunque hay casos en los que permanecen dos o tres meses”, explicó.

Temas Relacionados

SaludTurismoMigración ColombiaTurismo médicoAtención en saludSistema de saludColombia-Noticias

Más Noticias

Arrestan en Estados Unidos a una joven colombiana de 20 años cuando salía de una audiencia de asilo: agentes la capturaron en un ascensor

La joven permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en condiciones que su familia describe como de frío extremo y sin acceso a alimentos ni medicamentos para el asma, durante más de 24 horas

Arrestan en Estados Unidos a

Una menor fue rescatada de una red de trata de personas en la que era explotada sexualmente en Bogotá

De acuerdo con las autoridades, la menor fue hallada durante un operativo de verificación del cumplimiento de las normativas en establecimientos de comercio nocturno

Una menor fue rescatada de

Capturaron a dos hombres que realizaban secuestros extorsivos en Fusagasugá: abordaban a sus víctimas y decían pertenecer al Clan del Golfo

Durante el operativo, también se incautaron dos escopetas y prendas de uso privativo de la fuerza pública

Capturaron a dos hombres que

Centro Democrático señaló a Petro de “traición a la patria” por su apoyo al régimen de Venezuela: piden explicar “compromiso secreto” con Maduro

El uribismo advirtió que no permitirá que se comprometa la soberanía nacional con acciones militares en beneficio de un país gobernado por un dictador que ha causado una grave crisis humanitaria contra su propio pueblo

Centro Democrático señaló a Petro

Cali reprogramó pruebas Saber 11 para 1.110 jóvenes afectados por cierre del Fcecep, esta será la nueva fecha

La administración distrital y el Ministerio de Educación coordinan acciones para asegurar la evaluación, tras incidentes de orden público y exigencias de soluciones para restablecer servicios académicos en la institución privada

Cali reprogramó pruebas Saber 11
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personas tienen que recoger y

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

ENTRETENIMIENTO

Amparo Grisales se cayó en

Amparo Grisales se cayó en pleno desfile de la Feria de las Flores, pero nunca perdió el estilo

Juan Luis Guerra sorprendió a Juanes por su cumpleaños 53 en pleno Superconcierto de la Feria de las Flores

Canciones de K-pop en iTunes Colombia para escuchar hoy

Álzate aseguró que no se subía a una tarima sin consumir cocaína: “Todo mi éxito me la gocé drogado”

Actor Jimmy Vásquez reveló detalles de la experiencia sobrenatural que le salvó la vida

Deportes

Van Dijk lamentó la salida

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena

Supuesto interés del City Group para comprar a Millonarios: Gustavo Serpa habló sobre los rumores y fue contundente en su respuesta

Camilo Vargas se quedó sin técnico en México: Atlas anunció el despido de su entrenador

Arturo Reyes finalizaría su travesía en el fútbol peruano: no continuaría como técnico del Sport Boys