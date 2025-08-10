Video habría alertado de la presencia de tiburones cerca de las playas de Cholón, en Cartagena

El animal fue captado por los pescadores del lugar - crédito @ColombiaOscura_/X

La isla de Cholón, muy cerca de las playas de Cartagena de Indias, se ha convertido en el paraíso turístico de miles de visitantes que, durante el año, se dan cita para disfrutar del mar en compañía de sus amigos. Además, es posible ingresar a sus cristalinas aguas, que permiten ver en el fondo algunos de los peces que se mueven por el lugar.

Sin embargo, un reciente video que circula en redes sociales, difundido por Colombia Oscura, da muestra de un inminente peligro que podría amenazar a los bañistas. De acuerdo con la publicación, se trataría de un tiburón que habría cruzado hacia los manglares del sector de Isleta, lo que puso en alerta a las autoridades de la zona.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cholón, sector turístico de la zona insular de Cartagena - crédito @dumek_turbay/X

“Tremendo tiburón, mira. Está bien grande, en Isleta. Oye cómo parte el mangle, es que está grande”, se le escucha decir a uno de los pescadores que grabó el imponente avistamiento. En las imágenes apenas se alcanza a ver la aleta superior del pez y un movimiento que permitiría deducir el gran tamaño del mismo.

Esta información coincidiría con la que difundió recientemente Noticias RCN, en la que informó que varios peces que permanecían en el acuario en zona insular de Cartagena, cerca de Santa Cruz del Islote, fueron liberados después de años de cautiverio para nadar con humanos. Se tratarían de cuatro tiburones gato y algunas tortugas.

Tiburón genera temor en las playas de Cholón cerca de Cartagena - crédito @colombiaoscura_/X

Además, los comentarios de los seguidores aseguran que, hace algunos días, se habría visto un tiburón en las playas de Moñitos, en la misma zona insular. Por ello, piden a los bañistas que no alimenten a este tipo de animales, para evitar que su cercanía a las playas —donde hay cientos de personas— represente un riesgo.

De acuerdo con medios locales, las autoridades marítimas estarían evaluando la situación para dar con el paradero del pez. Por esta razón, hicieron una recomendación a los turistas y prestadores de servicios turísticos para extremar precauciones, mientras se confirma el tipo y comportamiento del tiburón, ya que, según el pescador que aparece en el video, posee gran fuerza debido a sus movimientos.

Controversia por precios en Cholón

Imagen de la factura en la que le cobraron a una familia mexicana casi seis millones de pesos por su comida y paseo en la Isla Cholón de Cartagena - crédito X @AOOS946

Debido a las constantes quejas de los visitantes a las playas de Cholón, en Cartagena, la Alcaldía decidió publicar un listado de precios oficiales, lo que generó controversia en medio de las denuncias por cobros excesivos.

El documento, que fija tarifas para alimentos, bebidas y alquiler de espacios, fue presentado por la Alcaldía Distrital junto con la Cooperativa Ecoturística de Barú, como parte de un plan para frenar los cobros desproporcionados y brindar mayor transparencia a los turistas.

El anuncio se hizo durante la entrega del nuevo embarcadero en Cholón. Entre los precios establecidos, la limonada aparece con un costo de $50.000 y el agua de coco, a $30.000. Los platos más económicos incluyen la mojarra, a $55.000, mientras que el más costoso es la langosta, fijada en $255.000.

Preparaciones como el arroz de camarón y el ceviche quedaron en $150.000, al igual que cócteles como “Don Pablo” y “El Chapo”, con precios de $150.000 y $185.000, respectivamente.

Listado de precios oficiales en Cholón, impuesto por la Alcaldía de Cartagena - crédito Alcaldía de Cartagena/Redes sociales

La Administración distrital defendió la medida, indicando que el propósito es dar claridad al visitante desde el primer momento de su estadía.

“Con esta medida buscamos que los turistas sepan cuánto van a pagar desde el inicio y evitar sorpresas desagradables al final de su visita”, explicó la Alcaldía, resaltando que la iniciativa surgió de un proceso de concertación con los prestadores de servicios locales.

Así las cosas, se espera que los visitantes no se encuentren con precios sorpresa en sus facturas de cobro tras concretar su visita a uno de los destinos preferidos.