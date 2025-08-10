Cintia Cossio habría dado a luz a su segundo hijo: su esposo Johan López mostró las contracciones en video

Johan López expuso a Cintia Cossio al compartir imágenes íntimas durante sus contracciones - crédito @soycintiacossio y @jhoanlopez/Instagram

Videos que publicó en redes sociales Johan López, esposo de la influencer Cintia Cossio, confirmarían que la creadora de contenido paisa ya dio a luz a segundo hijo.

Según una primera publicación que subió a su cuenta de Instagram el empresario deportivo, la joven tuvo sus primeras contracciones en horas de la mañana del 9 de agosto. Luego, ella se compartió una historia desde la clínica, al parecer ya en proceso de parto.

Cintia Cossio compartió con humor uno de los momentos más humildes registrado por su esposo Johan López - crédito @soycintiacossio/Instagram

“Me dio tanta vergüenza que hasta se me quitó el dolor de la contracción. A todas estas, yo pa qué un filmaker si tengo a Jhoan, ese hombre graba todo”, comentó la hermana del reconocido creador de contenido, Yeferson Cossio, desde la camilla del hospital en donde fue atendida por los dolores previos al parto.

En el video se puede ver cómo Cintia no pierde su buen sentido del humor, aunque expresó que se sentía expuesta por el padre de su hijo, quien se ha encargado de mantener a su fanaticada al tanto de cada detalle sobre la llegada de su segundo varón, fruto de su reconciliación con Johan López, de quien se había divorciado.

Él, por su parte, encendió las alarmas al reportar que Cossio ya estaba en proceso prenatal y mostró cómo la influencer comenzó su preparación. “Mi humilde aporte”, escribió en el reel que subió a su cuenta personal de Instagram, donde bromeó acerca de su apoyo a Cintia y su esfuerzo como padre.

Mientras que Cintia Cossio se prepara para su segundo parto, su esposo Johan López no pierde oportunidad de grabarla para compartir el proceso con sus seguidores - crédito @jhoanlopez/Instagram

“¿Algo para la privacidad?“, ”se separaron, pero el bebé los unió“, ”cómo hace para verse tan hermosa ,yo ese día lo que menos tenía era belleza“, ”me acordé 😢de mi momento más doloroso que he podido soportar“, ”pasé por eso y te aseguro que ella no se va sentir muy bien al verlo publicado", “al papá le tocó muy duro”, “sóbele la espalda un ratico y le da mucho amor...a la reina de la casa“, son algunas de las reacciones de los cibernautas a las imágenes.

Cintia Cossio y Johan López se casarán por segunda vez luego de su reconciliación y el nacimiento de su segundo hijo

La relación entre Cintia Cossio y Jhoan López ha sido, sin duda, una de las más seguidas en el mundo digital colombiano, debido a que han compartido varios momentos que han vivido como pareja y familia en las redes sociales, pues han atravesado situaciones difíciles, pero las han superado y han evolucionado.

La pareja reveló en redes sociales que serán padre de un nuevo niño - crédito @soycintiacossio / Instagram

Fue el mismo Johan quien, durante una entrevista en el programa Impresentables de LOS40, confirmó que no solo retomó su relación con Cintia, sino que además están en la dulce espera de su segundo hijo y atraviesan un buen momento. También reveló que han decidido mantener ciertos aspectos de su vida íntima en la privacidad.

“Nosotros ya volvimos hace algunos meses, estamos esperando un segundo bebé, ya creo que quedan como cuatro semanas para que nazca. Nosotros volvimos, yo le cogí la vena, quedó en embarazo, no dijimos nada de lo del embarazo como por seis meses. Hemos estado hablando muy poco del tema del embarazo. Estamos, pues, esperando que nazca el niño y ya ver cómo nos sigue yendo”, confesó el creador de contenido.

La relación entre ambos ha pasado por momentos de distancia y otros de cercanía. La decisión de separarse generó un sinfín de comentarios en redes, especialmente por el hermetismo con el que ambos manejaron la situación. Sin embargo, comenzaron a circular imágenes en las que se les veía viajando juntos a diferentes destinos, lo que llevó a muchos a creer que todo era parte de una estrategia. Johan fue tajante al aclarar que jamás utilizarían su vida personal con fines comerciales.

“Nuestra relación siempre la mantuvimos en un equilibrio: lo que era redes sociales hasta cierto punto, y la vida personal hasta otro. Cuando nosotros nos separamos, decidimos no jugar con ese tema. Siempre lo mantuve muchísimo al margen. Marketing no es mi esencia, de pronto utilizar algo tan sagrado. Ya después, cuando regresamos, nos mantuvimos igual. Nadie supo”, explicó el creador de contenido, dejando claro que su prioridad siempre ha sido la estabilidad emocional de su familia.