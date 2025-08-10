Colombia

Carla Giraldo envió contundente mensaje a quienes critican su nueva relación sentimental, y presumió a su joven novio

“Otro álbum para mis haters”, escribió la presentadora de ‘La casa de los famosos’, tras recibir ataques en una anterior publicación que subió junto a su pareja Roberto Asis: la también actriz mostró que está enamorada

Danny Barros

Por Danny Barros

Ante los comentarios negativos que recibió Carla Giraldo por publicar a su nuevo novio Roberto Asis, la actriz compartió más imágenes del joven empresario con el que se está dando una nueva oportunidad en el amor - crédito @carlagiraldo/Instagram

La actriz Carla Giraldo no solo ya no oculta su amor junto al joven empresario Roberto Asis, con el que se dio una nueva oportunidad sentimental tras su divorcio de Mao Fonnegra, sino que está dispuesta a no dejarse opacar por las críticas que ha recibido en redes sociales.

Luego de haber hecho pública su relación, la presentadora La casa de los famosos Colombia ha sido blanco de duros comentarios en su contra; no obstante, ella respondió a quienes la han cuestionado de forma contundente.

De acuerdo con las más recientes galerías de fotos que Carla ha compartido en su cuenta oficial de Instagram, contrario a lo que le piden sus detractores, la actriz dará más contenido romántico y seguirá expresando su amor públicamente.

Carla Giraldo no para de presumir su amor por su nuevo novio Roberto Asis con quien ya formalizó su relación - crédito @carlagiraldo/Instagram

“Otro álbum para mis haters“, comentó en una segunda publicación que hizo sobre el viaje que compartió con su joven novio a lujoso hotel en Marrakech, antigua ciudad imperial ubicada en el oeste de Marruecos.

Con esta indirecta que lanzó Giraldo, acompañada de un emoji de rostro sonriente y corazones, lejos de esquivar la controversia optó por exhibir abiertamente su nueva relación con Roberto Asís y responder con ironía a quienes la critican.

En ese post, que rápidamente sumó reacciones de figuras como Claudia Bahamón, Katherine Porto, Adria Marina, Erika Vélez y Catalina Robayo, Giraldo dejó claro que su estrategia ante los comentarios negativos es la exposición directa y el humor negro. Así, la intérprete no solo compartió imágenes de su viaje, sino que convirtió la crítica en parte de su narrativa pública.

La noticia central gira en torno a la postura de Carla Giraldo frente a la exposición mediática de su vida personal y la forma en que enfrenta los comentarios negativos en redes sociales, especialmente tras su separación de Mauricio Fonnegra en 2024 y el inicio de su relación con el fotógrafo y modelo Roberto Asís.

En los últimos meses, la actriz ha compartido en sus perfiles digitales diversos momentos junto a Asís —incluyendo viajes y actividades cotidianas—, lo que ha generado una ola de reacciones, tanto de apoyo como de desaprobación.

Romántico viaje a Marruecos sirvió para que Carla Giraldo consolidara su amor con Roberto Asis - crédito @roberto__asis/Instagram

En el carrusel de imágenes publicado recientemente, Giraldo mostró escenas de su estadía junto a Asís: jornadas de sol junto a la piscina, paseos por sitios turísticos, compras y cenas románticas. La selección de fotografías y la naturalidad con la que se presentan sugieren una intención deliberada de normalizar su nueva etapa sentimental, pese a la atención y el escrutinio público.

Entre los comentarios, se destacó la respuesta de su amiga Diana Ángel, quien le expresó: “A los haters no hay que dedicarles ni un segundo son seres de los cuales uno jamás podrá ser ni amigo ni nada, aquí solo amor para ti”. Por su parte, Roberto Asís reaccionó con una serie de corazones, reforzando el tono afectivo de la publicación.

Carla Giraldo no se quedó callada ante las críticas que le hacen por su relación con Roberto Asis

La reacción de la audiencia fue diversa. Mientras colegas como Karen Martínez y Roberto Manrique celebraron la felicidad de Giraldo con emojis y mensajes de aliento, otros usuarios manifestaron su desacuerdo con la relación o hicieron observaciones sobre su aspecto físico, señalando que la veían “muy delgada”.

Carla Giraldo y Roberto Asis ya posaban en eventos sociales, pero no había compartido fotos juntos en redes sociales - crédito @15minutosco/Instagram

Algunos comentarios cuestionaron la conveniencia de su nueva pareja, lo que motivó a la actriz a responder de forma directa y sarcástica. Ante la pregunta de un usuario: “¿a usted qué le importa?”, Giraldo replicó: “nada solo me gusta pelear con gente como usted desocupada”.

La actitud de Carla Giraldo ante la crítica no es nueva. En entrevistas previas, ha manifestado que no le incomoda abordar ningún tema y que, aunque respeta las opiniones ajenas, siempre expresa la suya. Esta coherencia entre su discurso público y su comportamiento en redes refuerza la imagen de una figura que privilegia la autenticidad y la confrontación honesta sobre la complacencia.

El viaje más reciente de la pareja tuvo como destino Marruecos, un país que Giraldo ya conocía por haber participado en la grabación de la telenovela El Clon, producida por RTI en Colombia para Telemundo. La elección de este lugar para unas vacaciones en pareja añade un matiz nostálgico y personal a la experiencia, al tiempo que ofrece a la actriz la oportunidad de compartir recuerdos y nuevas vivencias con su actual compañero.

La exposición de la vida privada de Carla Giraldo en redes sociales, sumada a su disposición para responder a las críticas con humor y firmeza, ha generado un debate sobre los límites de la intimidad y la gestión de la imagen pública en la era digital. La actriz, lejos de replegarse ante la controversia, ha optado por convertir la interacción con sus detractores en un elemento más de su narrativa, consolidando así una presencia mediática marcada por la franqueza y la autoafirmación.

