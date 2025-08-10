Colombia

Camilo Vargas se quedó sin técnico en México: Atlas anunció el despido de su entrenador

El equipo de Guadalajara cayó 0-3 con Pachuca en juego válido por la cuarta jornada de la Liga MX y quedó instalado en la décima casilla del campeonato, tras la eliminación en la Leagues Cup

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Camilo Vargas es uno de los máximos ídolos en la historia del Atlas- crédito Brett Davis/Imagn Images

Atlas FC, equipo donde milita Camilo Vargas, confirmó en la tarde del domingo 10 de agosto de 2025 la salida de Gonzalo Pineda como director técnico del primer equipo varonil, luego de que este presentó su renuncia ante la directiva.

El anuncio se produjo pocas horas después de la dolorosa derrota 0-3 contra Pachuca por la jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo en el que estuvo presente el guardameta bogotano.

El comunicado oficial expresa: “Gonzalo Pineda ha dejado de ser el Director Técnico del Primer Equipo Varonil de Atlas FC, tras presentar su renuncia a la Directiva del club. Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento.”

El conjunto de Guadalajara agradeció al estratega y su cuerpo técnico “el compromiso demostrado durante su etapa al frente de los Rojinegros” y les deseó éxito en sus futuros proyectos.

Y es que la medida se da a conocer en un contexto de profunda crisis deportiva para el equipo del arquero de la selección Colombia. La goleada encajada en el estadio Jalisco fue el último clavo en el ataúd de un ciclo complicado.

Gonzalo Pineda no continuará siendo el entrenador de Atlas de México- crédito @AtlasFC/X

La afición Rojinegra, ya impaciente, había coreado desde el primer tiempo cánticos como “¡Que se largue Pineda, que se largue!”, exigiendo la salida del estratega mientras el equipo se hundía en el desempeño.

Por ejemplo, Atlas no ha logrado celebrar una victoria en sus últimos cinco partidos entre Liga MX y Leagues Cup, acumulando cinco encuentros sin triunfo —una racha que refleja un desgaste emocional y físico notable entre jugadores y cuerpo técnico.

El comunicado también informó que el Comité Deportivo del club Rojinegro ya puso en marcha el proceso para nombrar a un nuevo estratega, con el firme objetivo de “potenciar al máximo” la plantilla. Atlas anticipó que tal nombramiento será comunicado oportunamente por los canales oficiales del club, junto con la presentación formal del nuevo director técnico.

Camilo Vargas es referente del Atlas-crédito Francisco Guasco/ EFE

Este relevo técnico no sorprende del todo: Pineda había admitido en conferencia de prensa que su futuro estaba en duda y que sería necesario tomarse un tiempo para reflexionar sobre la situación. El ahora exentrenador de Camilo Vargas habló de “muchos escenarios posibles” y agregó que el equipo ha enfrentado una carga exigente con “seis viajes, cinco partidos en quince días, cambios de horario, cambios de clima”, lo que ha desgastado al plantel y al cuerpo técnico.

Cómo fueron los números de Camilo Vargas bajo la dirección técnica de Gonzalo Pineda

Desde el comienzo de la era de Gonzalo Pineda en Atlas en 2025, los registros muestran un panorama preocupante para Camilo Vargas. Pineda dirigió 20 partidos (17 del Clausura y 3 del Apertura), con un saldo de solo 5 victorias, 7 empates y 8 derrotas, reflejando un rendimiento general del equipo de apenas el 35 %.

Si bien las cifras corresponden al conjunto Rojinegro, el mal desempeño colectivo sin duda ha impactado al arquero bogotano, que ha encajado una buena cantidad de goles en este periodo.

Camilo Vargas es el guardameta titular de la selección Colombia - crédito AFP

Más específicamente, Vargas ha tenido dificultades individuales notables en lo que va del año: en 15 partidos disputados entre Atlas y la Selección Colombia, ha recibido 30 goles y solo ha logrado mantener su arco en cero en dos ocasiones, cifras que hablan de un promedio de dos goles encajados por partido.

Cuándo volverá a jugar el Atlas de Camilo Vargas

El próximo partido del Atlas, con Camilo Vargas en el arco, será el domingo 17 de agosto de 2025, cuando los Rojinegros visiten al Querétaro en la Jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga MX.

Este compromiso llega tras la derrota 0-3 contra Pachuca, marcando un inicio de temporada complicado que el equipo buscará revertir ante los Gallos Blancos.

