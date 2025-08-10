Actor Jimmy Vásquez reveló detalles de la experiencia sobrenatural que le salvó la vida

Esta experiencia sobrenatural le cambió su perspectiva de la vida - crédito

El actor colombiano Jimmy Vásquez, reconocido por su participación en producciones como Aquí no hay quién viva, Nuevo rico, nuevo pobre y La nocturna, le contó a sus seguidores que estuvo a punto de morir, pero una fuerza sobrenatural evitó que esta situación ocurriera.

El artista compartió su historia en Para Anormales Podcast, a donde fue invitado para contar su vida y a los seguidores les llamó puntualmente esta vivencia que, a su juicio, desafía cualquier explicación racional, pues considera que fue una intervención inexplicable la que lo habría salvado de morir atropellado en una noche de imprudencia.

Todo ocurrió en una jornada marcada por los tragos, en la que el famoso actor sintió una intervención del más allá: “Me jalaron de la camiseta y me devolvieron con fuerza”, relató Jimmy Vásquez al recordar un episodio que lo sorprendió bastante, pues estaba a punto de cruzar una calle en el momento en el que sintió que una fuerza sobrenatural lo detuvo.

Durante la conversación en el pódcast, Jimmy Vásquez reconstruyó los hechos con precisión, pues en su juventud era común la falta de precaución y el consumo de alcohol, lo que lo llevó, junto a un grupo de amigos, a cruzar la carrera 30 de Bogotá, evitando el puente peatonal.

La justificación era común entre aquellos que temen más a la inseguridad que al tráfico: “Era más peligroso que lo atracaran a uno en el puente peatonal, así que cruzamos la 30 por abajo, por el caño”.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la Universidad Nacional, en un tramo donde los vehículos circulan a alta velocidad y más a altas horas de la noche. Sin embargo, Vásquez no pensó en ese factor, teniendo en cuenta que estaba bajo los efectos del alcohol, así que siguió a sus amigos y se lanzó a cruzar la vía.

Fue entonces cuando experimentó lo que describe como un acto sobrenatural: “Sentí que a mí me cogieron de la camiseta y me jalaron para atrás (...) pero me jalaron duro”. El actor enfatizó la intensidad del tirón, que lo obligó a detenerse de inmediato. Lo más sorprendente es que, al girar para identificar a la persona que lo detuvo, no había nadie. “Yo miré para atrás, no había absolutamente nadie, nada”, afirmó.

En ese momento, volvió a darse vuelta y vio a una buseta, de las que circulaban en los años 90, sin luces ni letrero, que atravesó la avenida a gran velocidad, precisamente por el lugar donde él había intentado pasar.

“Si a mí no me jalan de la camiseta, obviamente hubiera contado el cuento, estaría debajo de la buseta. Hubiera quedado bajo la buseta”, reiteró consciente de la gravedad del peligro que enfrentó.

El actor compartió que decidió contarle a su madre el milagroso suceso para buscar una interpretación. Ella, que es una mujer creyente en Dios y devota, atribuyó el hecho a la protección de un Ser celestial: “Esos son los ángeles, las oraciones que uno hace, que algún ángel lo protegió”.

Jimmy Vásquez, por su parte, admitió que nunca logró encontrar una explicación definitiva para lo ocurrido: “Eso era como que tal vez no me tocaba o lo que sea”.

La experiencia, narrada en Para Anormales Podcast, demostró que este tipo de situaciones son frecuentes, pues los internautas comentaron sus propias experiencias: “Yo creo en eso, soy testigo de esos episodios porque en algún momento de mi vida lo viví” y “A mí también me pasó, cuando tenía como 13 años, sentí que me tiraron del saco del colegio súper duro y cuando paré, vi pasar un carro a toda velocidad”.