MinEducación exige activar nuevo modelo de salud para maestros y advierte contra continuidad del anterior

El ministro Daniel Rojas pidió a la Fiduprevisora iniciar de inmediato el sistema de salud pactado con el magisterio y dar explicaciones por los retrasos

Por Mauricio Villamil

Ministro de Educación - Daniel
Ministro de Educación - Daniel Rojas | crédito Heiner Gaitán/Facebook

El Ministerio de Educación ordenó a la Fiduprevisora poner en marcha de forma inmediata el modelo de salud diseñado para los docentes del país, evitando cualquier gestión que prolongue el funcionamiento del esquema previo.

La instrucción fue dada por el ministro Daniel Rojas durante un consejo directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al que convocó para abordar la situación.

El Ministerio de Educación citará
El Ministerio de Educación citará una reunión clave en octubre para evaluar los progresos del modelo de salud del magisterio - crédito @danielrojasmedellin/Instagram - Canva

En su intervención, Rojas solicitó a la entidad encargada de la administración de los recursos que entregue respuestas concretas a los maestros que han manifestado su inconformidad por los retrasos en la implementación.

Subrayó que estas explicaciones deben hacerse públicas y que el proceso de transición hacia el nuevo sistema no puede seguir postergándose. “No se aprobarán más solicitudes que representen una continuidad del esquema previo”, señaló, recalcando que el actual no incorpora las modificaciones acordadas con los sindicatos.

Un audio de 2020 revela
Un audio de 2020 revela presuntas maniobras financieras de Sumimedical, empresa que presta servicios a los maestros - crédito Fomag/Sitio web

El ministro también dirigió un llamado al vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena, para que exponga al país las razones de la demora. “Los maestros y maestras tienen derecho a recibir un servicio de salud de calidad, por el que además contribuyen económicamente”, afirmó, indicando que la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de lo pactado recae en la Fiduprevisora.

La medida se enmarca en un escenario de creciente tensión con el magisterio, que anunció un paro nacional motivado por la falta de avances en el nuevo modelo. El sistema, acordado tras mesas de diálogo con las organizaciones de educadores, busca modificar las condiciones de atención médica y ampliar la cobertura de los servicios para los afiliados al FOMAG. Los sindicatos han advertido que, pese a los compromisos adquiridos, los cambios no se han materializado, lo que mantiene problemas en la prestación.

Rojas insistió en que la ejecución debe realizarse sin dilaciones y que las autoridades encargadas tienen la obligación de comunicar los avances y responder a las inquietudes del gremio. El Ministerio ha reiterado que la reforma del sistema de salud para el magisterio es una prioridad y que cualquier retraso afecta de manera directa a miles de docentes y sus familias.

Gobierno nacional distribuye más de
Gobierno nacional distribuye más de $1,19 billones para garantizar gratuidad educativa en el 2025 - crédito Ministerio de Educación

En paralelo a esta discusión, el contexto político del sector educativo ha estado marcado por recientes debates sobre la financiación y el cumplimiento de acuerdos laborales. Durante las últimas semanas, representantes del magisterio han hecho públicas sus preocupaciones por la falta de insumos médicos, demoras en citas y tratamientos, así como por la necesidad de establecer canales directos para tramitar quejas.

El Ministerio advirtió que, mientras se define la plena entrada en vigor del nuevo esquema, se deben garantizar las condiciones mínimas de atención a todos los afiliados, evitando interrupciones en la prestación de servicios esenciales.

La Fiduprevisora, por su parte, deberá informar oficialmente al FOMAG y al Ministerio sobre el plan de acción que adoptará para cumplir con las instrucciones. Esto incluye el cronograma de implementación, los ajustes operativos y las medidas para garantizar que el cambio no afecte a los usuarios.

Instalaciones de la Fiduprevisora
Instalaciones de la Fiduprevisora - crédito Fiduprevisora

El anuncio de Rojas se suma a una serie de mensajes que desde el Gobierno han buscado mostrar voluntad de resolver los inconvenientes en el sistema de salud del magisterio. Sin embargo, la presión de los sindicatos y el llamado al paro nacional mantienen el tema como uno de los principales desafíos de la cartera de Educación.

En este escenario, la exigencia ministerial pretende evitar que se siga recurriendo a adiciones contractuales que extiendan el modelo anterior, considerado insuficiente por las organizaciones de docentes. El objetivo, según el ministro, es avanzar hacia un sistema que garantice “un servicio de salud de calidad” y que responda a los compromisos adquiridos en las negociaciones.

La respuesta de la Fiduprevisora y del FOMAG será determinante para definir si el paro anunciado por los educadores se concreta o si se logra un acuerdo que permita acelerar la transición. El seguimiento a esta implementación estará en la agenda inmediata del Ministerio, que prevé nuevas reuniones con los representantes del magisterio y las entidades responsables de la administración del modelo.

