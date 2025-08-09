Esta es la lujosa camioneta del reguetonero Blessd: es la única en Sudamérica y vale una millonada

El cantante sorprendió al revelar que ya tiene en el país la lujosa Mercedes-Benz G-Wagon Brabus G800 - crédito @blessd / Instagram

El cantante colombiano de reggaetón Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, ha llamado la atención por sumar a su patrimonio una de las camionetas más exclusivas y potentes que circulan actualmente en Colombia y el continente.

Se trata de la Mercedes-Benz G-Wagon Brabus G800, un modelo de alta gama cuya versión personalizada la convierte en la única de su clase en toda Sudamérica.

Esta camioneta, valorada en aproximadamente 3 mil millones de pesos, fue recientemente importada desde Miami, como confirmó el propio reguetonero en una entrevista con el canal Miami Vice Lifestyle.

Blessd relató que el vehículo ya está en el puerto de Santa Marta tras un proceso de importación que, según dijo, solo ha vivido una persona en Colombia: “La camioneta ya la bajé acá, ya está en el puerto de Santa Marta, la G Wagon. Es la única en Sudamérica y la única en Colombia porque acá no viene, hay 25 en el mundo, es una Brabus”.

La Brabus G800 parte de la reconocida Mercedes-Benz G-Wagon, un vehículo con historia dentro del mundo de los automóviles de lujo, que tras pasar por el taller del fabricante alemán Brabus recibe mejoras sustanciales en diseño, motorización y acabados. Está equipada con un motor capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 4,5 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 220 km/h, características que la hacen destacar no solo por su presencia, sino por su rendimiento técnico.

Entre las exclusividades que acompañan a esta camioneta figura el dato de que solo existen 25 unidades en el mundo. En ese selecto grupo de propietarios figuran nombres reconocidos del espectáculo y el deporte como Cristiano Ronaldo y Ryan Castro, quienes, al igual que Blessd, han optado por este modelo como símbolo de estatus y sofisticación.

La llegada de la G-Wagon Brabus G800 a Medellín fortalece la imagen de Blessd como una de las figuras jóvenes más exitosas del género, reflejando el impacto económico y la proyección internacional de la nueva generación de artistas urbanos colombianos.

Blessd reveló cómo era su vida antes de la fama y las complicadas necesidades por las que pasó

Antes de alcanzar el reconocimiento internacional, llenar grandes escenarios y colaborar con figuras como Maluma y Ryan Castro, Blessd, nombre artístico de Stiven Mesa Londoño, vivió una realidad marcada por la necesidad económica y el trabajo informal.

El artista paisa, oriundo de Medellín, dio a conocer imágenes inéditas de su antiguo hogar y compartió en sus redes sociales reflexiones sobre su pasado, dejando claro que el actual éxito es producto de esfuerzo y perseverancia.

En uno de los mensajes publicados en su cuenta de Instagram, Blessd dejó un mensaje directo a quienes lo critican por mostrar sus éxitos: “A ningún pirobo me puede decir que no suba mis logros, yo vengo de no tener nada, de dormir en el piso, de vivir con mis dos abuelos en un lugar donde no cabíamos los tres, yo estoy agradecido con Dios por todo lo que me dio y usted, el que está detrás de esa pantalla, que no tiene un papá rico o un abuelo millonario”.

El joven de 25 años también motivó a sus seguidores a luchar por sus propios sueños y no dejarse afectar por opiniones externas. “Motívese que yo no tenía un peso, lo juro por mi vida, no lo tenía pero me enfoqué y lo logré. USTEDDDD TAMBIÉN PUEDE PORQUE LOS QUE VENIMOS DE ABAJO TENEMOS LA VERRAQUERA Y LA CALLE PA LOGRAR TODO LO QUE SOÑAMOS, así que no me pidan que no suba mi éxito porque yo le lloraba a Dios que me lo diera y me lo dio y ahora más que lo voy a disfrutar”, escribió, aludiendo al valor del esfuerzo, la disciplina y la resiliencia.

El artista reveló que llegó a dormir en el piso y su posesión más valiosa era un teléfono robado, hasta llegar a viajar en avión privado y desarrollar sus propias marcas. “Eso era lo máximo que tenía un Apple 6 robado que no le servía ni pa llamar y dormir en el piso, pero ahora gloria a DIOS EL PADRE CELESTIAL LO TENGO TODO Y SE LO DEBO A ÉL, ustedes también lo pueden lograr porque todo está en la cabeza y si lo pueden soñar lo pueden hacer“, sostuvo.

Antes de la fama, Blessd vendió dulces, empacó mercados y asumió cualquier tarea que le permitiera aportar a su hogar. Durante años alternó el trabajo informal con el colegio y sus primeras grabaciones, hecho que describe como parte esencial de su presente. La proyección internacional que hoy disfruta, reflejada en millones de oyentes y giras por América, tiene como base una historia de superación forjada en las comunas de Medellín.