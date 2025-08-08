Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones favoritas del momento

1. Hiekka (w Beéle)

Nicky Jam

«Hiekka (w Beéle)» de Nicky Jam se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 496.579 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. La Plena

W Sound

«La Plena», interpretado por W Sound, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 413.570 reproducciones.

3. Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)

Kybba

«Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)» de Kybba es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 323.663 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la cuarta posición, con 266.268 reproducciones.

5. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums sigue abriéndose camino en las listas. Con 262.526 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición quinta.

6. quédate

Beéle

Esta es la canción de Beéle que se ubica en el sexto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 262.092 reproducciones.

7. top diesel

Beéle

«top diesel» de Beéle va en descenso: ya llega al séptimo lugar. Sus 247.531 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

8. SANKA (w Dongo)

Ryan Castro

Un número tan favorable como 236.316 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Ryan Castro va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo lugar.

9. Verano Rosa (w Feid)

KAROL G

«Verano Rosa (w Feid)» de KAROL G sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, ya que ha conseguido un total de 227.856 reproducciones.

10. si te pillara

Beéle

«si te pillara» de Beéle pierde fuerza. Hoy solo cosecha 221.668 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.