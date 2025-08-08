Prueba Icfes 2025: este es el paso a paso para consultar el lugar de citación para el domingo 10 de agosto

Este proceso resulta fundamental tanto para el ingreso a la educación superior como para la certificación académica - crédito Alcaldía de Bogotá

En el contexto actual del calendario educativo nacional, la convocatoria de más de 640.000 personas para presentar pruebas de Estado se posiciona como una de las jornadas más extensas y determinantes para el sistema educativo colombiano.

Está previsto que el domingo 10 de agosto de 2025, estudiantes, adultos y extranjeros se distribuyan en 1.451 sedes ubicadas en 561 municipios del país, dando inicio a uno de los más grandes ejercicios de evaluación anual.

Este proceso resulta fundamental tanto para el ingreso a la educación superior como para la certificación académica, con un alcance que trasciende los ámbitos regionales al involucrar también a comunidades rurales y extranjeras.

Según informó el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), el volumen de participantes convocados realza la magnitud de estas pruebas, que incluyen Saber 11 calendario A, Pre Saber y la Validación del Bachillerato Académico. Para la directora general del Icfes, Elizabeth Blandón Bermúdez, esta cita representa el esfuerzo institucional más relevante del año, por lo que aseguró que, “todo está listo para realizar estas pruebas de Estado, que se han convertido en un pilar fundamental para evaluar y mejorar continuamente nuestro sistema educativo”. Blandón enfatizó, además, que las evaluaciones “promueven valores relacionados con la sostenibilidad, la responsabilidad social y el compromiso ciudadano”.

El universo de participantes se desglosa en tres grandes grupos:

Quienes presentarán la Prueba Saber 11 calendario A ascienden a 596 mil estudiantes que actualmente cursan el grado undécimo, el último peldaño de la educación media. Por su parte, 43 mil alumnos de noveno y décimo grado se someterán a una simulación a través de la Prueba Pre Saber, un formato que les permite familiarizarse anticipadamente con la metodología y exigencias del examen principal. La presentación de la Prueba de Validación del Bachillerato Académico por parte de 3 mil personas adultas, mayores de 18 años, que buscan obtener formalmente su título de bachiller.

Un componente destacado de la convocatoria de este año es la inclusión de 13 mil personas con discapacidad y 13.415 extranjeros, muchos de estos últimos de origen venezolano. El Icfes ha implementado adecuaciones para asegurar la equidad en el acceso y la participación, brindando condiciones logísticas y adaptaciones necesarias desde zonas urbanas hasta entornos rurales apartados.

Cómo verificar el lugar de citación

La preparación logística para la jornada se extiende al proceso de consulta de citaciones. Los citados deberán realizar los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial del Icfes (www.icfes.gov.co) Acceder a la sección “Revisa tu citación”, donde podrán especificar el tipo de prueba a presentar (Saber 11, Pre Saber o Validación) Suministrar sus datos personales Finalmente, podrá verificar lugar, horario y aula asignada

La información proporcionada señala que la citación incluye la dirección completa, la franja horaria y recomendaciones específicas acerca del proceso. Dado el tamaño del operativo, se recomienda verificar los datos con la debida anticipación y volverlos a revisar antes del examen, dado que existen posibilidades de ajustes logísticos de última hora.

Documentos e instrucciones

En paralelo, el Icfes reitera una serie de instrucciones clave para evitar inconvenientes y garantizar la fluidez de la aplicación.

Llegar a tiempo, pues la convocatoria matutina inicia puntualmente a las 7:00 a. m., mientras que la jornada vespertina comienza a la 1:30 p. m.

El documento de identidad es obligatorio y puede ser cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite, pasaporte, licencia de conducción, cédula de extranjería o Permiso de Protección Temporal.

Para los documentos digitales, únicamente se aceptan aquellos accesibles desde la plataforma oficial, quedando prohibidas las fotografías o impresiones.

El material permitido se limita a lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz.

Se prohíbe expresamente portar teléfonos móviles o dispositivos electrónicos, los cuales deben permanecer guardados en bolsas de seguridad, solo accesibles al final de la prueba.

Durante el desarrollo de la evaluación, los asistentes deberán acatar estrictamente las instrucciones del jefe de salón.

Áreas a evaluar

La estructura del día contemplará dos sesiones diferenciadas. En la mañana, de 7:00 a. m. a 12 m. contará con 131 preguntas, por lo que se medirán las siguientes competencias:

Matemáticas

Lectura Crítica

Ciencias Naturales

Competencias Sociales y Ciudadanas

En la tarde, desde la 1:30 p. m. hasta concluir, las materias evaluadas incluyen nuevamente Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias Sociales y Ciudadanas, mientras que Lectura Crítica da paso a Inglés, con un total de 147 preguntas. Entre ambas sesiones, los participantes deben abandonar el recinto y regresar para la jornada de la tarde.

La distribución de puntos de aplicación cubre todo el territorio nacional, con énfasis en las ciudades capitales, pero también con presencia significativa en contextos intermedios y rurales. Los departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Atlántico, Bolívar y Cundinamarca han sido especialmente priorizados para garantizar cercanía a los participantes de regiones apartadas. Para ello, el Icfes habilitó espacios en instituciones educativas, centros comunitarios y auditorios municipales, atendiendo necesidades de conectividad y accesibilidad.