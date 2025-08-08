Olímpica se pronunció tras supuestas denuncias laborales ante el Ministerio de Trabajo: “No contamos con información oficial”

La reconocida cadena de supermercados se habría pronunciado tras inspecciones del Ministerio de Trabajo - crédito Colprensa

La cadena de supermercados Olímpica se pronunció el jueves 7 de agosto de 2025 tras las inspecciones llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo en distintos puntos de su operación, al conocer supuestas quejas de trabajadores de la compañía.

En un comunicado, la empresa afirmó que no cuenta con información oficial sobre quejas individuales específicas que hayan motivado estas visitas.

“Reconocemos y valoramos el rol del Ministerio del Trabajo y continuamos colaborando activamente con las autoridades en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia”, sostuvo la compañía.

Según empresó Olímpica, las visitas de inspección comenzaron el 15 de julio y han sido atendidas con completa apertura y colaboración de las autoridades.

“Valoramos la labor de inspección, vigilancia y control que adelantan las autoridades laborales, y estamos participando activamente en este proceso con información clara y oportuna”, enfatizó el pronunciamiento.

Las inspecciones forman parte de un operativo desplegado por el Ministerio de Trabajo en 60 puntos de la cadena, incluyendo supermercados, droguerías y plataformas proveedoras.

Estas acciones buscan verificar denuncias relacionadas con intermediación laboral, tercerización, jornadas irregulares y condiciones que podrían afectar la salud y seguridad de los empleados.

En ese sentido, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, negó que las inspecciones a Olímpica, propiedad de la familia Char, y a las tiendas D1, del grupo Santo Domingo, tengan motivaciones políticas.

En entrevista con Caracol Radio, Sanguino señaló que las visitas responden a las denuncias presentadas por trabajadores y al cumplimiento de las funciones de la entidad para proteger los derechos laborales en el país.

“No tengo ninguna motivación de persecución contra la familia Char ni nada por el estilo. Los Char, que son los dueños del Junior, son dueños del equipo del que soy hincha. Aquí estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y con nuestras competencias”, afirmó.

El titular de la cartera laboral indicó que el propósito de estos operativos es producir informes que permitan a las empresas implementar planes de mejoramiento para garantizar los derechos laborales y la seguridad de miles de empleados.

En las últimas semanas, además, las tiendas D1 recibieron amenazas del ELN, que las declaró objetivo militar en algunas zonas y alegó supuestas malas prácticas laborales.

Frente a esto, Sanguino condenó las amenazas y reafirmó que las inspecciones responden a las funciones legales y constitucionales, rechazando cualquier acción criminal contra empresas del país. “Las autoridades civiles y militares deben garantizar el funcionamiento normal de las actividades económicas legales”, enfatizó.

El ministro concluyó que su visita a una tienda Olímpica responde a su agenda institucional y no debe interpretarse como un gesto político especial, dado que la mayoría de las inspecciones no cuentan con la presencia de altos funcionarios.

Fuad Char y la realidad económica de Colombia: contexto del sector comercial

Antes de las recientes intervenciones del Ministerio de Trabajo y las denuncias laborales en contra de la cadena Olímpica, Fuad Char, presidente del Grupo Olímpica y máximo accionista del Junior de Barranquilla, expuso su visión sobre la situación actual del país en una entrevista con W Radio.

Char expresó su preocupación por el panorama económico y social y sostuvo que Colombia necesita una reconstrucción a partir del 7 de agosto de 2026, cuando asumirá el próximo Gobierno.

“Este país hay que reconstruirlo a partir del 7 de agosto de 2026, completamente, me parece, porque se han tomado decisiones que afectan el desarrollo económico. Se toman acciones muy en contra del aparato productivo, llámese la salud, el sistema totalmente destrozado, era una salud que funcionaba, con muchos problemas y defectos, pero funcionaba muy bien”.

Y agregó que el campo de la construcción está totalmente paralizado. “Hay algunas actividades particulares, pero al usuario, al comprador, de pocos ingresos, la posibilidad de tener unos subsidios de vivienda, eran fundamentales para vender más de 100 mil unidades al año. Entonces muchas actividades son afectadas y se da información que son totalmente distintas a la realidad”, señaló.

En el ámbito financiero, el último informe de la Superintendencia de Sociedades indicó que Supertiendas y Droguerías Olímpica reportó ingresos operacionales por $7,8 billones en 2023 y utilidades por $52.183 millones.

Si se excluyen los resultados de las filiales del grupo, las empresas barranquilleras presentaron utilidades de $141.530 millones, lo que representó una disminución de 63,13%.