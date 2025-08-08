Creadora de contenido reveló que le interpuso una demanda a escolta y tatuador de Melissa Gate porque fue amenazada e insultada: “Temo por mi vida y por la de mi familia”

Fernanda in Medellín denuncia amenazas y acoso tras enfrentamiento en vivo con el escolta de Melissa Gate - crédito @fernanda_en_medellin y @takamura.tattoo1/IG

En un alarmante testimonio compartido a través de un video en sus redes sociales, la creadora de contenido conocida como Fernanda in Medellín denunció públicamente haber sido víctima de amenazas por parte de Esteban Takamura, presunto escolta, amigo cercano y tatuador de la influencer Melissa Puerta, más conocida en el mundo digital como Melissa Gate.

El hecho ocurrió durante una transmisión en vivo en la plataforma de Tiktok y fue posteriormente documentado por la tiktoker, la cual asegura haber instaurado una denuncia formal ante la Fiscalía.

“Me amenaza uno de los escoltas de Melissa Puerta, más conocida como Melissa Gate. Ya le realicé su respectiva denuncia ante la Fiscalía, pero ahora vengo a hacer una denuncia pública porque esta vez sí temo por mi vida y por la de mi familia“, expresó Fernanda en un extenso video donde relató con detalle lo sucedido la noche del miércoles 30 de julio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con sus declaraciones, la situación se desencadenó durante una de sus habituales transmisiones en Tiktok, donde realiza batallas virtuales con otros creadores y seguidores en la plataforma.

Presunto escolta de Melissa Gate es señalado por intimidar a Fernanda in Medellín en una transmisión en vivo - crédito @fernanda_en_medellin/IG

Según su testimonio, de manera aleatoria fue emparejada con Takamura, sin tener conocimiento previo de su identidad, pero al conectarse el hombre habría tenido con gestos que para ella no fueron de su agrado así que lo sacó de la transmisión y continuó con su actividad, sin imaginarse lo que iba a pasar después.

Luego de desconectarse de la batalla, él habría continuado hablando de ella e incitado a sus seguidores y los de Melissa —a quienes Fernanda identifica como “la pandilla”— para que le escribieran directamente en su perfil y que aceptara el reto nuevamente a una “batalla” en vivo.

"Yo accedí sin ningún problema, porque no tenía ni idea quién era él. Antes de mostrar las evidencias de la batalla, quiero que sepan que yo soy una persona que no tiene problemas con nadie, que simplemente soy una creadora de contenido que su contenido se enfocó principalmente La casa de los famosos Colombia 2025“, explicó Fernanda en el clip compartido.

La tiktoker paisa también denunció que su cuenta principal ya había sido anteriormente tumbada por acciones coordinadas de ese grupo, afectando no solo su alcance en la plataforma, también su economía y bienestar emocional.

Sin embargo, lo más grave, según explicó, es que Takamura comenzó a insultarla, amenazarla y compartir información sobre su ubicación cuando empezaron a interactuar en vivo.

Fernanda in Medellín denuncia amenazas de Esteban Takamura, presunto escolta de Melissa Gate, durante transmisión en TikTok - crédito @fernanda_in_medellin/TikTok

“Yo ya no puedo salir a la calle tranquila, porque este señor, dicho por él mismo, está a la espalda mía, porque ya sabe donde vivo. ¿Ustedes creen que eso no es muy preocupante?“, advirtió con evidente angustia.

Además de las amenazas verbales, la creadora denunció que durante la transmisión fue constantemente insultada, humillada y agredida verbalmente con comentarios misóginos y transfóbicos.

“Se pueden dar cuenta la forma como me trató, lo vulgar que fue. Obviamente en este punto yo ya quedo muy preocupada porque qué hace el escolta, amigo y tatuador de Melisa Gate buscando mi dirección, diciendo dónde vivo, sea así o no, por qué me están buscando, para qué me están buscando. Él dice que tiene fotos mías en portería. ¿O sea, ustedes se imaginan el nivel de inteligencia que me está haciendo esa gente a mí? Dios mío, bendito Señor, de verdad yo temo por mi vida", aseguró la joven.

Fernanda también mostró capturas y fragmentos del video como evidencia de lo ocurrido, reiterando que las amenazas no son una exageración y que teme por su integridad física.

Incluso, en las grabaciones se puede ver que el tatuador aparece en la pantalla con un tipo de arma reposando sobre su hombro, mientras en repetidas oportunidades se burla de su físico, usa palabras denigrantes y soeces, le dice que él “está apadrinado y puede decir lo que quiera”, también trata de insultarla indicando que le parece una trans y finalmente la amenaza.

La creadora de contenido asegura que Takamura, tatuador de Melissa Gate, compartió información sobre su ubicación y la intimidó públicamente - crédito @takamura.tattoo1/IG

“¿Mor, a usted le parece muy bonito decirle eso a una mujer? ¿Usted se siente muy hombre diciendo eso? O sea, cómo se dan cuentan los cortes que pongo él todo el tiempo se encargó de insultarme, de denigrarme, de ultrajarme, de humillarme, de meterse con mi físico y hasta de insinuar que yo no soy una mujer. Y después de tratarme de esa manera. Aquí es donde viene la amenaza diciéndome que cuidado se me sale el cráneo por la boca", reveló Fernanda desconcertada.

Aunque hasta el momento Melissa Gate no se ha pronunciado sobre la situación, Fernanda asegura que Takamura pertenece oficialmente a su equipo de trabajo, lo cual agrava aún más la denuncia.

La creadora pidió a sus seguidores y al público en general que compartan su testimonio para visibilizar el caso y dejó claro que seguirá los canales legales para que este hecho no quede impune Además, indicó que con esto quiere “dejar constancia que si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, hago responsables a estas personas, ya que yo no tengo ningún tipo de problemas con absolutamente nadie”.