Colombia

Recuperaron en Bogotá 60 celulares que habían sido robados: así fue el operativo

En la capital de la República, se registran al mes cerca de 2.519 hurtos de dispositivos móviles, lo que tiene en alerta a las autoridades frente a las estrategias para contrarrestar este flagelo

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Las autoridades recuperaron 60 equipos
Las autoridades recuperaron 60 equipos celulares que habían sido hurtados - crédito @SeguridadBOG/X

La Secretaría de Seguridad de Bogotá anunció el jueves 7 de agosto de 2025 la incautación de 60 celulares que habían sido reportados como robados en la ciudad. La recuperación de los equipos se dio en un centro comercial de la localidad de Puente Aranda, a donde llegaron las autoridades con inspecciones de control.

Durante el operativo también se efectuó la captura de una persona que era requerida por las autoridades judiciales por los delitos de concierto para delinquir y trata de personas. Adicionalmente, se dio un duro golpe al mercado ilícito de dispositivos celulares que es alimentado por el hurto de estos equipos que, además, es uno de los delitos que más afecta a los bogotanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La noticia fue confirmada por la entidad distrital a través de sus canales digitales, en los que explicaron que el operativo se adelantó de manera conjunta entre la administración distrital y la Policía Metropolitana de Bogotá. Lo anterior, como parte de una estrategia por combatir las economías ilegales y contrarrestar el accionar de las bandas delincuenciales que operan en la ciudad.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, los celulares recuperados corresponderían en su mayoría a dispositivos de la marca estadounidense Apple, lo que demuestra la preferencia de los delincuentes por los celulares iPhone.

La entidad anunció la recuperación
La entidad anunció la recuperación de 60 celulares que había sido hurtados - crédito @SeguridadBOG/X

Si bien el operativo suscitó un duro golpe al hurto y comercialización de celulares en la capital de la República, este flagelo sigue siendo uno de los que más afecta a los ciudadanos y por el que las autoridades reciben más denuncias diariamente.

e acuerdo con el concejal Andrés Barrios, del Centro Democrático, en promedio cada mes se registran 2.519 hurtos de celulares en la ciudad, lo que equivale a entre ocho y nueve robos al día.

Panorama del hurto de celulares en Bogotá

A pesar de que las autoridades adelantan constantemente operativos para debilitar las redes de las bandas delincuenciales relacionadas con el hurto a celulares, las cifras por este delito no ceden, por lo que se sigue posicionando entre los que más vulneran las rutinas diarias de los ciudadanos.

Las noches son el horario
Las noches son el horario en el que más se presentan hurtos - crédito @xpery/X

Según Barrios, durante el segundo trimestre de 2025 se presentaron 7.556 hurtos en toda la ciudad, de los cuales apenas 1.166 fueron recuperados a través de operativos de la Policía Metropolitana.

Sumado a esto, las localidades más afectadas por este delito son Chapinero, con 840 casos en ese periodo; seguida por Suba, que registró 787, y por Engativá, con 680.

En su denuncia de julio de 2025, el cabildante también destacó que las horas de la noche, a partir de las 6:00 p. m., son el momento en que los bogotanos son más propensos a ser víctimas de hurto, mientras que el segundo horario más común son las horas de la mañana.

Adicionalmente, expresó que más de la mitad de los robos de celulares en la ciudad se registran sin necesidad de emplear algún tipo de arma.

La mayoría de los hurtos
La mayoría de los hurtos se presentan sin el uso de armas - crédito X

Del total de los hurtos registrados en la ciudad durante el segundo semestre de 2025, 4.812 fueron sin armas. Y del restante, 1.874 sucedieron con el uso de alguna arma blanca por parte de los delincuentes, y 596 con alguna arma de fuego.

De igual manera, entre las modalidades de robo se destacó que cerca del 85% de los delitos se cometieron mientras las víctimas caminaban por las calles de la ciudad y fueron abordados por los delincuentes; mientras que el porcentaje restante sucedieron mientras los ladrones se transportaban en vehículos que, en su mayoría, corresponden a motocicletas.

Finalmente, la administración distrital, a través de la Secretaría de Seguridad, tiene el registro de al menos 20 organizaciones delincuenciales que se dedican al robo de las pertenencias de los ciudadanos, entre las que se destacan los celulares.

Temas Relacionados

Hurto a celularesBogotaRobo de celularesPolicía BogotaSeguridad BogotaCelulares en BogotáSecretaria de SeguridadiPhoneApple ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Miles de colombianos cometen errores al declarar renta por esta razón: así sabrá si necesita un contador

Diversos sectores están obligados a cumplir con la declaración. Falta de información y descuidos en la documentación pueden derivar en sanciones

Miles de colombianos cometen errores

Hombre que le prendió fuego a su pareja fue capturado en Atlántico y tendrá que responder por tentativa de feminicidio

La víctima sufrió lesiones severas tras ser rociada con líquido inflamable por su compañero sentimental

Hombre que le prendió fuego

Los Pibes Chorros se pronunciaron sobre la trifulca en el concierto de Damas Gratis, que dejó un muerto: “Nos duele Colombia”

La agrupación musical enfatizó en que el género debe ser interpretado como un acto de resistencia y no a través de hechos violentos como los acontecidos en la noche del miércoles 6 de agosto, en el Movistar Arena de Bogotá

Los Pibes Chorros se pronunciaron

Reconocido actor reveló el compromiso que tenía Jaime Garzón antes de ser asesinado: “Habíamos reactivado la promesa”

El comediante fue asesinado el 13 de agosto de 1999, cuando se dirigía a Radionet en Bogotá

Reconocido actor reveló el compromiso

Sofía Vergara se sumó como invitada especial del programa ‘Project Runway’: la colombiana tendrá que tomar una importante decisión

La actriz fue anunciada como novedad para uno de los próximos episodios del “reality show”, uno de los más prestigiosos de la televisión norteamericana

Sofía Vergara se sumó como
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sicarios mataron a tiros a

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara se sumó como

Sofía Vergara se sumó como invitada especial del programa ‘Project Runway’: la colombiana tendrá que tomar una importante decisión

Este es el paradisiaco destino donde Karen Sevillano y su novio fueron a vacacionar

Yeison Jiménez se confesó y los seguidores del cantante reaccionaron inmediatamente ante la polémica: “No soy un santo”

Camilo Echeverry ‘derritió’ a sus seguidores en redes sociales con su dedicatoria de cumpleaños para Evaluna Montaner

Así despidió la salsa colombiana a Eddie Palmieri, emblemático pianista y compositor pionero del género

Deportes

James Rodríguez ya genera dudas

James Rodríguez ya genera dudas por su futuro en León de México, luego de fracaso en la Leagues Cup: esto se sabe sobre su contrato

La Dimayor violó norma de la FIFA y dio un duro golpe al América para la Copa Sudamericana y Liga BetPlay: esto pasó

Periodista reveló que los conciertos de Damas Gratis en Argentina cuentan con la misma seguridad de un partido de Boca vs. River, con fuerzas especiales

Se frenaría la construcción del nuevo estadio El Campín: radicaron acción popular, porque “a Bogotá la están tumbando”

Linda Caicedo publicó inspirador mensaje tras la derrota de Colombia ante Brasil en la final de la Copa América Femenina