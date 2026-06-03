Colombia

Al igual que Armys, influenciadores lanzaron la iniciativa ‘Creadores por la vida’ para apoyar a Iván Cepeda: de quiénes se trata

Tras el respaldo expresado por comunidades de seguidores del grupo de K-pop BTS, un grupo de creadores de contenido lanzó un proyecto digital para promover la candidatura presidencial del líder del Pacto Histórico

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Retrato en acuarela de Iván Cepeda sonriendo con gafas, flanqueado por el logo de ARMY con luces púrpuras y el logo de TikTok con manos y micrófonos.
Iván Cepeda recibió el apoyo de Army, fandom de BTS, al igual que de creadores de contenido que actúan como activistas políticos de izquierda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las redes sociales se convirtieron en uno de los principales escenarios de la disputa política en Colombia. Lo que antes ocurría en plazas públicas, debates televisados o reuniones partidistas, hoy también se libra a través de tendencias, transmisiones en vivo y comunidades digitales capaces de movilizar miles de personas en cuestión de horas.

A menos de 20 días para las elecciones de segunda vuelta, un nuevo fenómeno comenzó a llamar la atención: la aparición de colectivos de seguidores e influenciadores que decidieron expresar públicamente su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda.

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La primera señal llegó desde un sector inesperado, pues diversos grupos de seguidores del K-pop en Colombia, especialmente integrantes de Army, el fandom oficial de BTS, anunciaron su apoyo al candidato de izquierda de cara a la segunda vuelta presidencial.

Los Army Colombia, fandom del grupo de k-pop BTS, anunciaron su respaldo a la campaña presidencial de Iván Cepeda - crédito Kim Soo-hyeon/Reuters
Los Army Colombia, fandom del grupo de k-pop BTS, anunciaron su respaldo a la campaña presidencial de Iván Cepeda - crédito Kim Soo-hyeon/Reuters

Army es considerado uno de los movimientos de fans más grandes del mundo. Más allá de la música, sus integrantes impulsaron campañas solidarias, recolectas benéficas y acciones de activismo digital relacionadas con causas sociales, ambientales y de derechos humanos; esa experiencia organizativa ahora parece haber encontrado un nuevo escenario en la política colombiana.

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Creadores de contenido inician proyecto digital para apoyar la campaña presidencial de Iván Cepeda

Sin embargo, la movilización de los seguidores del K-pop no fue el único movimiento que emergió en el ecosistema digital durante los últimos días. Poco después comenzó a circular un comunicado firmado por creadores de contenido, influenciadores y líderes de opinión que anunciaron la creación de una nueva iniciativa denominada “Creadores por la Vida”.

La propuesta surge en un momento determinante para la campaña presidencial, luego de que la primera vuelta dejara un escenario altamente competitivo entre el senador y el candidato de Defensores por la Patria, el abogado Abelardo de la Espriella.

Ilustración acuarela de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda mirando un teléfono móvil. Símbolos de redes sociales emergen del dispositivo.
Ante la esperada elección de segunda vuelta, las miradas en las redes sociales están sobre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el comunicado difundido por “Creadores por la Vida”, los promotores de la iniciativa afirman que su propósito es convocar a personas de diferentes tendencias políticas para defender principios relacionados con la vida, la dignidad humana y el bienestar social.

Asimismo, hicieron un llamado a utilizar las plataformas digitales como espacios de diálogo y construcción colectiva.

El documento sostiene que la defensa de la vida implica proteger a las familias de la violencia, fortalecer las condiciones económicas de los hogares trabajadores y preservar los avances sociales alcanzados en los últimos años. Bajo esa premisa, los firmantes invitan a otros creadores de contenido a unirse a la iniciativa y participar activamente en la campaña.

“Defender la vida significa proteger a las hijas e hijos para que nunca más sean víctimas de la violencia; significa cuidar el bolsillo de las madres y las familias trabajadoras (...) significa, en definitiva, continuar devolviéndole la dignidad a la gente en Colombia”, se lee en el comunicado.

La iniciativa denominada 'Creadores por la Vida' reúne a influenciadores, comunicadores y líderes de opinión que buscan movilizar apoyos para Iván Cepeda de izquierda de cara a la segunda vuelta presidencial - crédito @smilelalis/X
La iniciativa denominada 'Creadores por la Vida' reúne a influenciadores, comunicadores y líderes de opinión que buscan movilizar apoyos para Iván Cepeda de izquierda de cara a la segunda vuelta presidencial - crédito @smilelalis/X

¿Quiénes son los influenciadores que se sumaron al movimiento político?

Tras conocerse el anuncio, una de las preguntas que comenzó a circular en redes sociales fue quiénes estaban detrás de este nuevo movimiento digital. Entre los nombres que aparecen con mayor claridad figura Walter Rodríguez, conocido popularmente como Wally, creador de contenido que alcanzó reconocimiento nacional por su espacio de sátira política Wally Opina.

Rodríguez no solo es una figura ampliamente conocida en plataformas digitales, sino que recientemente dio el salto a la política electoral al resultar elegido representante a la Cámara para el periodo 2026-2030 por el Pacto Histórico.

Otra de las participantes es Laura Daniela Beltrán, conocida en redes como Lalis. Durante los últimos años se consolidó como una de las activistas políticas más visibles dentro de los sectores progresistas y también logró obtener una curul en la Cámara de Representantes.

A la lista se suma Daniel Monroy, Sergio Pérez, Celso Tete Crespo, Nicolás Isaza —conocido en internet como Eco Aneko—, Laura Bayona y la influenciadora Macafolla, más conocida como Maca. También figuran Germán Antonio López, Wendy Ramos, Camilo Restrepo y Stefany Ostios, entre otros creadores de contenido que decidieron respaldar la campaña de Cepeda.

Los nombres que aparecen detrás de “Creadores por la Vida”, el movimiento que respalda a Iván Cepeda para las elecciones de segunda vuelta - crédito @smilelalis/X
Los nombres que aparecen detrás de “Creadores por la Vida”, el movimiento que respalda a Iván Cepeda para las elecciones de segunda vuelta - crédito @smilelalis/X

Aunque cada uno cuenta con audiencias distintas y produce contenidos con enfoques diversos, todos coinciden en un mismo objetivo político: impulsar la candidatura del senador en la recta final hacia la Presidencia de la República.

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