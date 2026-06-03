Trabajar con Santofimio, la clave del rechazo de los Galán y el Nuevo Liberalismo a la campaña de Abelardo de la Espriella

El abogado fue asesor de la defensa del congresista que ayudo a que Pablo Escobar iniciara en la política - crédito Visuales IA

A pesar de que todos los políticos que participaron en la consulta interpartidista que ganó Paloma Valencia en los comicios legislativos se comprometieron a seguir a la representante del Centro Democrático en sus decisiones durante la campaña presidencial de 2026, tras la derrota del 31 de mayo varios se han alejado luego de que la nacida en Popayán anunció que respaldará a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta.

Uno de los rechazos más reciente fue del Nuevo Liberalismo, representado por Juan Manuel Galán, hermano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, e hijo del candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado el 18 de agosto de 1989.

PUBLICIDAD

En un comunicado de prensa, el Nuevo Liberalismo confirmó que no participarán en política durante la segunda vuelta y que sus seguidores serán libres de escoger al candidato que prefieran.

“En coherencia con su tradición liberal y democrática, el Nuevo Liberalismo reconoce y respeta la libertad de conciencia de sus dirigentes, militantes, simpatizantes y ciudadanos elegidos por el partido, quienes podrán ejercer plenamente su derecho a participar y respaldar las opciones democráticas que consideren más convenientes, de acuerdo con sus convicciones, valores y criterio personal”, se lee en el comunicado.

PUBLICIDAD

El Nuevo Liberalismo no apoyará a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta - crédito Nuevo Liberalismo

En el documento se menciona que los militantes del Nuevo Liberalismo que decidan apoyar a alguno de los candidatos no podrán utilizar el logo del partido político, que es una imagen de Luis Carlos Galán.

“El Nuevo Liberalismo continuará trabajando, con independencia y responsabilidad, por la defensa de la democracia, la plena vigencia de la Constitución de 1991, la lucha contra el crimen y la protección de las libertades y los derechos de todos los colombianos. La nuestra ha sido, es y seguirá siendo una larga marcha a través de las instituciones”, es como termina el comunicado.

PUBLICIDAD

La historia detrás del rechazo de los Galán a Abelardo de la Espriella

Juan Manuel Galán, hijo mayor de Luis Carlos Galán, es el presidente del Nuevo Liberalismo - crédito Prensa Juan Manuel Galán

A pesar de que las bases del Nuevo Liberalismo han estado en contra de las decisiones del Gobierno Petro y los ideales que tiene el Pacto Histórico, no apoyar al candidato de oposición sería una decisión que se tomó por el pasado profesional del abogado Abelardo de la Espriella.

Cabe recordar que el jurista fue parte del equipo jurídico (asesor de la defensa) de Alberto Santofimio, excongresista que tuvo vínculos con Pablo Escobar y que fue condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán.

PUBLICIDAD

Alberto Santofimio Botero fue hallado responsable como determinador e instigador intelectual del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. La justicia colombiana concluyó que Santofimio, en alianza con Pablo Escobar y el cartel de Medellín, influyó decisivamente para que Escobar ordenara el asesinato de Galán. La motivación de Santofimio se relacionó con la rivalidad política y el temor a perder protagonismo dentro del Partido Liberal, ya que Galán era el favorito para las elecciones presidenciales de 1990.

Santofimio fue el padrino de Pablo Escobar en la política - crédito Colprensa

El proceso judicial contra Santofimio se sustentó principalmente en el testimonio de John Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, exjefe de sicarios de Escobar, que aseguró que Santofimio convenció al narcotraficante de ejecutar el plan. Tras un proceso con varias apelaciones y decisiones contradictorias, en 2007 Santofimio fue condenado a 24 años de prisión por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca. Aunque en 2008 el Tribunal Superior de Cundinamarca lo absolvió, la Corte Suprema de Justicia revocó esa decisión en 2011 y ratificó la condena.

PUBLICIDAD

Santofimio permaneció en prisión hasta 2020, cuando obtuvo libertad condicional tras cumplir las tres cuartas partes de la pena debido a su edad y riesgos asociados a la pandemia de Covid-19. Además, fue condenado a pagar indemnizaciones económicas a las familias de las víctimas. La Corte Suprema confirmó su responsabilidad como coautor intelectual del magnicidio, junto a la de otros implicados en el crimen registrado el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca.