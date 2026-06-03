Filipinas autorizó el ingreso de carne bovina y porcina de Colombia a un mercado de 121 millones de consumidores

Filipinas aprobó la entrada de carne bovina y porcina de Colombia y abrió un mercado de más de 121 millones de consumidores en el sudeste asiático - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Gobierno de Filipinas aprobó la entrada de carne bovina y porcina procedente de Colombia, permitiendo el acceso a un mercado compuesto por más de 121 millones de consumidores en el sudeste asiático.

Esta decisión, confirmada por el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, representa un avance estratégico para la internacionalización del sector cárnico colombiano, según informó CONtexto ganadero.

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La aprobación de las autoridades filipinas llega tras un proceso que comenzó en octubre de 2025, cuando una delegación del Departamento de Agricultura de Filipinas recorrió el territorio colombiano para evaluar los controles veterinarios, los estándares de sanidad animal y los protocolos de inocuidad alimentaria implementados en el país.

Durante la visita, que se extendió del 25 de octubre al 9 de noviembre, se inspeccionaron 11 plantas procesadoras, de las cuales siete corresponden a carne bovina y cuatro a carne porcina.

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Plantas autorizadas y potencial exportador

Dentro de las plantas habilitadas para carne bovina se encuentran Alimentos Cárnicos (del Grupo Nutresa, ubicada en Aguachica), Friogán (Corozal), Camagüey, Frigotún, Red Cárnica (con dos establecimientos en la lista) y Frigosinú. Para el segmento porcino, las autorizaciones recayeron en Agropecuaria Aliar, Frigotún, Supercerdo Paisa y Sociedad Central Ganadera.

La apertura de Filipinas fue presentada por Fedegan como un avance para la internacionalización del sector cárnico colombiano - crédito @jflafaurie / X

El director del Fondo de Estabilización para el Fomento de las Exportaciones de Carne Bovina y sus Derivados de Colombia (Fep), Augusto Beltrán Segrera, destacó el significado de la habilitación para plantas como Frigotún, que acceden por primera vez a un mercado extrarregional de esta magnitud.

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“Frigotún es un frigorífico que por primera vez queda autorizado para exportar a un mercado tan relevante, mientras que los otros ya habían sido habilitados en otros países”, puntualizó.

Un proceso de evaluación sanitaria riguroso

La autorización filipina se otorgó tras una auditoría realizada por el acreditador internacional, el cual concluyó que Colombia cumple con los requisitos señalados por el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (Omsa) y la normativa sanitaria filipina. CONtexto ganadero detalló que la revisión incluyó la verificación de procedimientos de certificación exigidos para la exportación.

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) lideraron el proceso de admisibilidad sanitaria, coordinando con el sector productivo nacional para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales. Estas autorizaciones tendrán una vigencia inicial de tres años.

La delegación del Departamento de Agricultura de Filipinas inspeccionó 11 plantas procesadoras en Colombia, siete de carne bovina y cuatro de carne porcina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque las plantas ya cuentan con la habilitación sanitaria, las exportaciones no comenzarán de inmediato. El proceso se encuentra en la etapa final, a la espera de la concertación y aprobación del certificado sanitario de exportación que acompañará los envíos a Asia, según informó la autoridad sanitaria filipina.

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Oportunidades comerciales y contexto internacional

Filipinas representa uno de los mercados más grandes para la carne en el sudeste asiático. El país importa entre 200.000 y 250.000 toneladas de carne bovina y porcina al año, volumen que cubre cerca del 60% de la demanda interna. El consumo per cápita asciende a cuatro kilogramos de carne por año.

Actualmente, Brasil domina las exportaciones de carne hacia Filipinas, concentrando más del 40% de los envíos. La entrada de Colombia abre la posibilidad de diversificar la oferta y colocar productos que, en el mercado local, no alcanzan elevado valor comercial.

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“El librillo, por ejemplo, tiene muy buen valor en el mercado filipino, mientras que en Colombia su demanda es más baja”, explicó el secretario técnico del FEP.

El contexto internacional favorece los precios. Los productos que se cotizaban entre 5 y 5,5 dólares por kilogramo llegaron a ser negociados en 7,5 dólares, lo que permite recuperar competitividad ante la reciente depreciación del dólar frente al peso colombiano.

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En una planta de procesamiento de carne de alta calidad, operarios manipulan meticulosamente cortes frescos sobre mesas de acero inoxidable, garantizando estándares de higiene y eficiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beltrán Segrera expresó su optimismo respecto a los plazos para el inicio de las exportaciones: “Aspiramos a que en tres meses ya tengamos carne colombiana en Filipinas”.

Consolidación del sector cárnico colombiano en Asia

La apertura del mercado filipino se suma a los esfuerzos de Colombia por fortalecer su presencia en Asia, donde ya existen gestiones para ingresar a mercados como Indonesia, Malasia y Hong Kong, este último en proceso de formalización de un acuerdo sanitario definitivo.

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Actualmente, el país sudamericano ya cuenta con acceso sanitario para exportar carne a destinos estratégicos como China, Singapur, Macao y Corea del Sur, además de realizar exportaciones no formales hacia Vietnam y Hong Kong.

“Definitivamente ya somos jugadores del mercado internacional. Hace más de 10 años entramos al club exportador y hoy ya nos reconocen”, concluyó Beltrán ante CONtexto ganadero.