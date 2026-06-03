Colombia

Comisión de Acusación concluyó investigación sobre financiación de la campaña Petro: pidió vincular al presidente y llamarlo a indagatoria

Aunque el triunvirato investigador decidió cerrar la etapa preliminar, los representantes Gloria Elena Arizabaleta y Wilmer Ramiro Carrillo solicitaron vincular formalmente al jefe de Estado

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Las discrepancias entre los ingresos y gastos reportados en la campaña presidencial de Gustavo Petro pusieron el tema bajo la lupa por segunda vez - crédito Jesús Aviles/Infobae
En el documento sostienen que la etapa preliminar permitió recaudar elementos que justificarían continuar con la actuación judicial - crédito Jesús Aviles/Infobae

La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes concluyó la etapa de investigación preliminar relacionada con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

El proceso se originó a partir de hallazgos electorales remitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y buscaba establecer si existieron posibles conductas relacionadas con financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y violación de topes o límites de gastos.

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De acuerdo con un documento conocido por Caracol Radio, dos de los tres integrantes del triunvirato investigador, los representantes Gloria Elena Arizabaleta Corral y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, presentaron un salvamento de voto frente a la decisión inhibitoria adoptada dentro del expediente.

En el documento sostienen que la etapa preliminar permitió recaudar elementos que justificarían continuar con la actuación judicial y avanzar hacia una investigación formal.

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