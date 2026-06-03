Colombia

Registraduría confirmó que solo se registró un 0,7% de reclamaciones durante la primera vuelta: “Se llevó a cabo un muy buen conteo”

Hernán Penagos, titular del ente rector, destacó la eficiencia de los más de 850.000 jurados de votación escogidos para la jornada que se llevó a cabo el 31 de mayo tanto en el territorio nacional como en los consulados de Colombia en el exterior

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Debido a que habrá segunda vuelta hay posibilidad de acumular las dos medias jornadas de descanso remunerado - crédito Lina Gasca/Colprensa
La primera vuelta presidencial se llevó a cabo sin contratiempos, de acuerdo con el registrador nacional - crédito Lina Gasca/Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó en la tarde del miércoles 3 de junio de 2026 que dio por terminado el conteo oficial de la primera vuelta presidencial y afirmó, contrario a lo expresado por el presidente de la República, Gustavo Petro, que denunció presuntas irregularidades en al menos 5.300 mesas, que las reclamaciones en los puestos de votación fueron mínimas; con lo que destacó la legalidad del proceso, de cara a la definición del nuevo mandatario.

Según la entidad, las reclamaciones no superaron el 0,7% de las cerca de 122.016 mesas instaladas en toda Colombia, en el cierre del escrutinio efectuado por los jueces de la República y con resultados consolidados también en el exterior. De esta manera, el ente rector de los comicios efectuados el pasado 31 de mayo desestimó, una vez más, los argumentos entregados por el jefe de Estado para cuestionar la legitimidad de la jornada celebrada.

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Penagos atribuyó ese nivel de reclamaciones al trabajo en los puestos de votación y al proceso posterior. “Esto significa que se llevó a cabo un muy buen conteo de mesa por parte de los jurados en presencia de los testigos, que el preconteo se consolidó de una manera eficiente y que el escrutinio se llevó a cabo con mucho juicio y rigor”, afirmó el titular de la Registraduría, que indicó que el escrutinio se desarrolló sin contratiempo alguno.

En el trabajo que entregó parte satisfactorio participaron 3.000 comisiones escrutadoras, instaladas en todo el territorio nacional, en jornadas que se llevaron a cabo sin novedades. De esta manera, el registrador reiteró una invitación dirigida a partidos y organismos de verificación para revisar los datos del proceso, además de los entes de control, como la Fiscalía General de la Nación, al igual que la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.

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La entidad precisó que el jueves 4 de junio, en la sede central de la Registraduría, se entregará un completo informe de este proceso, para que las misiones de observación y los asistentes conozcan “de manera clara y detallada la información de los puestos y las mesas de votación” que se puso a disposición de auditores de los partidos políticos el 26 de mayo. Esto en respuesta a los señalamientos de Petro sobre una presunta alteración del censo electoral.

Por último, Penagos se refirió de manera particular al trabajo de jueces y funcionarios judiciales durante el conteo oficial. “Quiero finalmente agradecer a jueces de la República y funcionarios judiciales que con tanto empeño han sacado adelante este escrutinio y permitido que podamos avanzar rápidamente a poner a punto las elecciones de la segunda vuelta”, indicó el funcionario, que se apresta para el inicio de esta nueva fase en el proceso de escogencia del presidente.

Es oportuno destacar que la segunda vuelta presidencial comenzará el lunes 15 de junio en el exterior y se adelantará el 21 de junio en Colombia, cuando se sabrá cuál será el sucesor de Petro para el periodo 2026-2030: entre el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, que fue el ganador de la primera jornada con 10.361.499 votos de acuerdo con el preconteo (43,74%) y el senador oficialista Iván Cepeda, segundo con 9.688.361 sufragios (40,90%).

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