Almacenes y supermercados de Colombia afrontan su peor mes en ventas de 2026: Fenalco reveló qué los puede salvar durante junio

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, dijo que "los comerciantes esperan que junio se convierta en un punto de inflexión para la actividad económica" - crédito Fenalco

El comercio colombiano registró en abril de 2026 su desempeño más débil en ventas en lo que va del año. Los empresarios del sector advierten que la incertidumbre política y la desaceleración económica afectan las decisiones de consumo y de inversión, en un contexto marcado por el año electoral.

De acuerdo con la Bitácora Económica de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) de abril de 2026, solo un 32% de los empresarios afiliados al gremio informó un aumento en las ventas respecto al mismo mes de 2025, mientras que el 68% reportó que las ventas permanecieron iguales o disminuyeron. Los resultados reflejan una tendencia a la baja en el sector y adelantan perspectivas de moderación para los próximos meses.

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Expectativas y percepciones empresariales

La percepción empresarial se volvió más pesimista comparada con 2025. En el documento se señaló que en ese año el 39% de los empresarios esperaba una mejoría económica para los siguientes seis meses, mientras que en abril de 2026 esa cifra bajó a 25%. Al mismo tiempo, el porcentaje de quienes manifestaron pesimismo aumentó del 11% al 21%.

El sector comercio es clave para el crecimiento económico de Colombia - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

“El pesimismo se duplica en este año, en abril, respecto a abril del año pasado, quizás por la incertidumbre en ese momento del proceso electoral y político de Colombia”, explicó el presidente de Fenalco, Jaime Cabal. El dirigente afirmó que “los resultados de abril muestran que la dinámica se está debilitando y que los comerciantes enfrentan un entorno de creciente incertidumbre que afecta las decisiones de inversión y consumo”.

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La debilidad del comercio coincide con la previsión del Banco Mundial, que estima que la economía nacional apenas crecerá 2,2% durante 2026.

Sectores con mayor y menor dinamismo

El segmento de moda —que incluye ropa, calzado, morrales, joyería y bisutería— resultó como uno de los más afectados durante abril. Varios comerciantes de este grupo señalaron que la baja afluencia en centros comerciales influyó de manera directa en la caída de ingresos. Según la Bitácora Económica, dicho fenómeno se vincula al traslado de compradores hacia destinos turísticos durante la Semana Santa, lo que potencia la gastronomía y el comercio en esas ciudades.

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En contraste, sectores como las estaciones de servicio, productos de cuidado personal y de belleza, junto con la venta de vehículos y motocicletas, presentaron mejores resultados. A su vez, las grandes cadenas comerciales reportaron mayores ventas, especialmente en ciudades intermedias y en el Eje Cafetero.

Además, las ciudades fronterizas de Pasto e Ipiales, en Nariño, se enfrentaron a más dificultades, debido al deterioro en las relaciones económicas con el Gobierno de Ecuador y la “guerra” comercial que vivieron los dos países en los últimos dos meses.

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Proyecciones y expectativas de repunte en junio

A pesar del declive en abril, el comercio organizado confía en una recuperación durante junio. Se identifican como factores clave la temporada de vacaciones de mitad de año, las promociones comerciales, la celebración del Día del Padre y el ambiente que genera la Copa Mundial de Fútbol de 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Tanto el comercio formal como el informal se ve impactado por la fiebre mundialista - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

“Desde Fenalco esperamos que este mes de junio haya una recuperación importante en las ventas gracias a la celebración del Día del Padre, a la Primatón y, por supuesto, el ambiente mundialista que vamos a vivir en más de la mitad de este mes”, enfatizó Jaime Cabal.

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Asimismo, el líder gremial considera que estos elementos pueden “dinamizar múltiples categorías del comercio” y permitir un repunte en la actividad.

Frente a estos retos, el sector comercio apuesta a que las celebraciones, las actividades promocionales y los eventos deportivos de junio permitan revertir la tendencia observada en lo que va de año. La combinación de estos factores genera esperanza en un posible impulso temporal para el consumo en Colombia.

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