Colombia

Plataformas de apuestas advierten caída del 32 % en ingresos tras impuesto que afecta recursos para la salud

Desde marzo, operadores de apuestas en línea reportan pérdidas que han reducido las transferencias al sistema de salud

Por Mauricio Villamil

Guardar
Billetes de 50 mil pesos
Billetes de 50 mil pesos colombianos |Crédito: Colprensa

goEl sector de los juegos de azar en línea ha experimentado cambios importantes tras la entrada en vigor de un impuesto del 19 % sobre los depósitos de los usuarios.

Según datos de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), esta medida ha provocado una caída del 32 % en los ingresos operativos reales del sector entre marzo y junio de 2025.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Desde que Coljuegos autorizó las primeras plataformas en 2017, el mercado digital ha crecido de manera sostenida. Actualmente operan 14 empresas con licencia, entre ellas BetPlay, WPlay, Betsson, Zamba, Codere y Sportium. Según el ente regulador, a abril de este año había más de 11 millones de cuentas activas en plataformas legales y más de 7,5 millones de usuarios registrados.

La imposición del impuesto del 19 % surgió inicialmente en febrero de 2025, como parte del decreto de conmoción interior decretado para atender la situación de orden público en el Catatumbo. Aunque la medida tenía una vigencia temporal de 90 días, el Gobierno decidió extenderla hasta final de año.

Coljuegos - crédito Coljuegos
Coljuegos - crédito Coljuegos

En paralelo, la propuesta de reforma tributaria presentada por el Ministerio de Hacienda contempla mantener este gravamen para el año 2026. El objetivo es generar recursos adicionales para financiar el presupuesto general, cuyo monto proyectado asciende a 26,3 billones de pesos.

Sin embargo, desde el gremio de operadores se advierte que el cálculo de los ingresos del sector no se corresponde con la cifra que maneja el Gobierno. Mientras Coljuegos reporta que en 2024 las ventas alcanzaron 45 billones de pesos, Fecoljuegos sostiene que los ingresos reales sumaron 2,9 billones de pesos.

Según Evert Moreno, presidente de Fecoljuegos, “en las plataformas de apuestas en línea lo que comúnmente se denomina apuestas no equivale directamente a las ventas ni representa un gasto. El turnover no representa un ingreso patrimonial para el operador, ya que más del 95 por ciento se reintegra a los jugadores en forma de premios”.

El término “turnover” hace referencia a la cantidad total apostada, incluyendo las veces en que el mismo dinero es reinvertido. Por ello, los operadores argumentan que su ingreso operativo real es mucho menor al que se desprende del turnover, y que el impuesto del 19 % está gravando montos que no son utilidad.

Las apuestas deportivas online combinan
Las apuestas deportivas online combinan emoción y riesgo en plataformas digitales que permiten jugar en tiempo real desde cualquier dispositivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde marzo, los operadores han intentado mitigar el impacto del tributo a través de bonificaciones que evitan trasladar el costo del IVA a los usuarios. Según sus estimaciones, esta estrategia impidió una caída de hasta el 50 % en sus ingresos, pero representa un esfuerzo financiero que califican como “insostenible”.

“El IVA previamente pagado por el usuario (aproximadamente de 16 pesos) equivale al 52,8 por ciento del ingreso real del operador. A ello se suma el 15 por ciento adicional que este debe aportar en derechos de explotación para financiar el sistema de salud, lo que eleva la carga tributaria efectiva a un nivel extremadamente alto, cercano al 67,8 %, sin considerar otras obligaciones fiscales adicionales”, explicaron desde Fecoljuegos.

Las cifras oficiales muestran que el 15 % de los ingresos operativos del sector se destinan por ley a financiar el sistema de salud. En 2024, este aporte fue de 436.000 millones de pesos. De acuerdo con Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, “las transferencias del sector en el 2024 llegaron a 1,04 billones de pesos y el 42 por ciento fue por cuenta de los juegos de suerte y azar”.

No obstante, los reportes del gremio indican que desde que entró en vigencia el nuevo IVA, los recursos para la salud se redujeron. En enero de 2025, el sector transfirió cerca de 40.000 millones de pesos, mientras que entre marzo y junio ese promedio descendió a 27.000 millones mensuales, una disminución cercana a los 13.000 millones.

Esta reducción preocupa a los operadores, quienes advierten que si la carga tributaria se mantiene, podría afectarse no solo la sostenibilidad de las empresas formales, sino también los recursos públicos destinados a salud.

Fecoljuegos insiste en que las medidas fiscales deben considerar las particularidades del sector digital. “La adopción de medidas fiscales desconectadas de la realidad económica del sector online amenaza su estabilidad y pone en riesgo los importantes avances logrados en materia de legalidad y transparencia”, afirmó el gremio.

Uno de los ejemplos planteados por los operadores es el siguiente: cuando un usuario deposita 100 pesos, incluyendo IVA, solo dispone de unos 84 pesos para jugar. A través del turnover, esa cantidad se multiplica varias veces, pero el ingreso real de la plataforma puede rondar los 30 pesos. Bajo este escenario, la carga impositiva efectiva supera el 67 %.

Temas Relacionados

Apuestas digitalesRegalías para la saludApuestasGobierno nacionalColombia-noticias

Más Noticias

Ministerio de Trabajo rechazó presuntas presiones a trabajadores para marchar hoy 7 de agosto en apoyo a Álvaro Uribe

La entidad recalcó que la participación en manifestaciones debe ser voluntaria, además, ordenó inspecciones a empresas señaladas y pidió denunciar cualquier vulneración de los derechos laborales.

Ministerio de Trabajo rechazó presuntas

Carlos Amaya habla del paro minero en Boyacá y revela avances clave en nueva jornada de negociaciones

El gobernador de Boyacá informó sobre el progreso en el diálogo entre líderes del paro y funcionarios del Gobierno nacional

Carlos Amaya habla del paro

Corte Constitucional revisará demanda de exmilitares que cuestiona atribuciones de la JEP sobre la verdad anticipada

El alto tribunal aceptó una acción que pone bajo análisis una herramienta jurídica empleada por la JEP con exuniformados

Corte Constitucional revisará demanda de

Banco de la república prevé que inflación regrese al 3 %, pero advierte riesgos que podrían aplazar ese escenario hasta 2027

Aunque los precios siguen bajando, el Banco de la República advierte que la meta de inflación aún tomará tiempo

Banco de la república prevé

Interpol aún no emite circular roja contra Carlos Ramón González, pese a solicitud de la Fiscalía

La solicitud para el exdirector del Dapre se envió el 4 de julio. Señalado como líder del entramado de corrupción que llevó a la cárcel a altos exfuncionarios del Congreso, permanece prófugo y estaría en Nicaragua.

Interpol aún no emite circular
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Bolívar anunció el

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

Ministro de Defensa confirmó que uniformados secuestrados por el ELN estarían en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Karina García sería la nueva

Karina García sería la nueva presentadora oficial de famoso programa de chismes

La Liendra sorprendió en Medellín con una jornada solidaria al mejor estilo de Camilo Cifuentes

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: Leo sorprendió a Deisy al revelarle su deseo de compartir con ella en un espacio más íntimo

“Estuve muerto 25 minutos”: DJ Exotic reveló detalles del atentado que casi le cuesta la vida

Deportes

Luis Fernando Muriel dio cátedra

Luis Fernando Muriel dio cátedra de fútbol con Orlando City en la Leagues Cup: anotó triplete contra el Necaxa

Atlético Nacional habría cambiado de opinión con el técnico Javier Gandolfi: dura decisión para la Copa Libertadores

Nuevo susto en Atlético Nacional: futbolista se desmayó en partido de la Liga Femenina

Jhon Jáder Durán está cerca de su primer fracaso con Fenerbahce y preocupa a José Mourinho: esto dijo el técnico

El ‘Pibe’ Valderrama confesó que pensó que habían matado a este jugador cuando asesinaron a Andrés Escobar