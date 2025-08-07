Colombia

Alcalde de Armenia reveló que Petro nunca se ha comunicado con él desde que es presidente: “Ha sido muy difícil”

El balance de la presencia presidencial en el departamento del Quindío durante este periodo resulta ilustrativo: en tres años de mandato, Gustavo Petro ha visitado la región en solo dos oportunidades

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
El mandatario de la capital
El mandatario de la capital del Quindío expresa que ha sido un tema muy difícil, pero también para otras regiones del país - crédito James Padilla Garcia/Facebook/Colprensa

James Padilla García, alcalde de Armenia, aseguró que el presidente Gustavo Petro no ha sostenido comunicación alguna con él desde que asumió la Presidencia. Según el propio mandatario local, la ausencia de canales efectivos de diálogo ha obligado a la administración municipal a operar de manera autónoma, apoyándose en alianzas con otras instituciones y recurriendo a recursos propios para sostener la gestión pública.

La situación descrita por Padilla, justo cuando se cumplen tres años del actual Gobierno, no se limita a la experiencia de Armenia. El alcalde subrayó que la dificultad para establecer comunicación con el gobierno central afecta también a otras regiones del país, lo que sugiere un patrón de desconexión institucional que podría estar incidiendo en la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante las necesidades de sus comunidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En diálogo con Caracol Radio, el mandatario de la capital del Quindío expresa que ha sido un tema muy difícil, pero también para otras regiones del país.

El alcalde Padilla García fue
El alcalde Padilla García fue elegido en las elecciones del 29 de octubre de 2023 para el periodo 2024‑2027 obteniendo un total de 35.540 votos, representando el 26,63 % del total - crédito @jamespadillag/Instagram

“Desafortunadamente, para el municipio de Armenia nosotros no hemos contado con ninguna comunicación por parte del Gobierno central. Nosotros hemos trabajado de una manera autónoma, con las uñas, de la mano de otras instituciones y por supuesto con recursos propios. Ha sido un tema muy difícil, no solo para el Quindío, sino también para otras regiones de Colombia. Pero seguiremos muy esperanzados en el próximo Gobierno que llegue.”, expresó el alcalde James Padilla para la citada emisora.

En palabras del alcalde, la expectativa es que “el panorama sea mucho mejor con el próximo gobierno”, una frase que evidencia tanto el desgaste acumulado como la esperanza de un cambio en la dinámica intergubernamental.

El alcalde Padilla García fue elegido en las elecciones del 29 de octubre de 2023 para el periodo 2024‑2027, obteniendo un total de 35.540 votos, representando el 26,63 % del total, según los datos oficiales de la Registraduría Nacional. Su contendor más cercano fue José Ignacio Rojas Sepúlveda, de la agrupación Armenia 2027, quien obtuvo 26.682 votos (19,99 %).

El alcalde de Armenia subrayó
El alcalde de Armenia subrayó que la dificultad para establecer comunicación con el gobierno central afecta también a otras regiones del país- crédito @jamespadillag/Instagram

James Padilla contó con el aval de una coalición amplia denominada “También Depende De Ti”, que reunió a los partidos Alianza Social Independiente (ASI) Cambio Radical, Partido Demócrata Colombiano, Aico, Mira y Colombia Renaciente.

Bajo su alcaldía se diseñó el Plan de Desarrollo que se denominó “Armenia Con Más Oportunidades”, aprobado por unanimidad tras un proceso participativo que involucró a más de 20 sectores y 3.500 problemáticas identificadas en más de 40 mesas de diálogo.

Petro en el departamento de Quindío

El balance de la presencia presidencial en el departamento del Quindío durante este periodo resulta ilustrativo: en tres años de mandato, Gustavo Petro ha visitado la región en solo dos oportunidades. La primera fue en un encuentro de transportadores en Montenegro y la segunda, en septiembre de 2024, durante el encuentro de medios alternativos en el centro de convenciones de Armenia.

Este dato, resaltado por las autoridades locales, refuerza la percepción de distancia entre el gobierno nacional y los territorios, especialmente en zonas que, como el Quindío, enfrentan retos particulares en materia de desarrollo y articulación institucional.

El balance de la presencia
El balance de la presencia presidencial en el departamento del Quindío durante este periodo resulta ilustrativo: en tres años de mandato, Gustavo Petro ha visitado la región en solo dos oportunidades - crédito Carlos Ortega/EFE

En declaraciones recogidas por medios locales, el alcalde Padilla enfatizó que la gestión municipal ha debido sortear la falta de interlocución directa con el Ejecutivo nacional, lo que ha implicado una mayor carga para las finanzas y la capacidad operativa de la alcaldía, subrayando la resiliencia de la administración local ante la ausencia de apoyo y coordinación desde el nivel central.

La visita de Gustavo Petro a Armenia para el congreso de medios comunitarios, en septiembre de 2024, adquirió así un significado especial, no solo por la escasez de sus visitas presidenciales a la región, sino porque puso en evidencia la necesidad de reconstruir puentes de comunicación entre los distintos niveles de gobierno.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAlcalde de ArmeniaJames Padilla GarcíaComunicación gubernamentalQuindíoColombia-Noticias

Más Noticias

Ecopetrol anuncia su mayor producción de petróleo en una década, en plena presión por la transición energética

El máximo responsable de la compañía estatal destaca el crecimiento interno. El país observa con interés el efecto de este logro en la economía y la inversión pública

Ecopetrol anuncia su mayor producción

Así despidió la salsa colombiana a Eddie Palmieri, emblemático pianista y compositor pionero del género

El artista puertorriqueño, ganador del Grammy y responsable de impulsar la aparición de la salsa y el latin jazz, falleció el miércoles 6 de agosto de 2025 a los 88 años

Así despidió la salsa colombiana

Daniel Briceño se despachó contra Antonio Sanguino por investigaciones a empresarios que apoyan a Álvaro Uribe: “Ministro de icopor”

El concejal de Bogotá, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, cuestionó la gestión del Ministerio del Trabajo y lanzó fuertes señalamientos en contra del jefe de la cartera

Daniel Briceño se despachó contra

Ataque con explosivos en zonal rural de Timba, Valle del Cauca, dejó un soldado herido y tres capturados

El atentado fue perpetrado con una volqueta modificada, desde la cual se lanzaron varios cilindros explosivos al paso de una patrulla del Ejército que realizaba control territorial. El hecho fue atribuido a las disidencias de las Farc

Ataque con explosivos en zonal

Así afectarán a Colombia los aranceles de Donald Trump que empiezan a regir este 7 de agosto en todo el mundo

La iniciativa podría reducir el acceso a mercados, incrementando el desempleo con impactos negativos en los ingresos y el crecimiento económico

Así afectarán a Colombia los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El calvario de la familia

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Graciosa reacción de Vicky Berrio

Graciosa reacción de Vicky Berrio al confesar que Luisa Fernanda W empezó a seguirla: “¿Ahora yo qué ropa me voy a poner?"

La ‘Negra Candela’ reveló nuevos detalles de la salida de Antonio Casale de la radio colombiana: decisión lo tomó por sorpresa

Hijo de Melissa Gate sorprendió en redes sociales con una lujosa adquisición: “El flow no se improvisa”

Golán, la película grabada en Colombia que habla de “lo difícil que es rebelarse contra lo que más amamos”

EN VIVO: Carla Giraldo hace su regreso a ‘MasterChef Celebrity’ para juzgar los platos de los participantes el 7 de agosto

Deportes

La Dimayor violó norma de

La Dimayor violó norma de la FIFA y dio un duro golpe al América para la Copa Sudamericana y Liga BetPlay: esto pasó

Periodista reveló que los conciertos de Damas Gratis en Argentina cuentan con la misma seguridad de un partido de Boca vs. River, con fuerzas especiales

Se frenaría la construcción del nuevo estadio El Campín: radicaron acción popular, porque “a Bogotá la están tumbando”

Linda Caicedo publicó inspirador mensaje tras la derrota de Colombia ante Brasil en la final de la Copa América Femenina

Secretaría de Movilidad de Bogotá no permitirá la llegada de la última etapa de la Vuelta a Colombia: esta es la razón