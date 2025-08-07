Alcalde de Armenia reveló que Petro nunca se ha comunicado con él desde que es presidente: “Ha sido muy difícil”

El mandatario de la capital del Quindío expresa que ha sido un tema muy difícil, pero también para otras regiones del país - crédito James Padilla Garcia/Facebook/Colprensa

James Padilla García, alcalde de Armenia, aseguró que el presidente Gustavo Petro no ha sostenido comunicación alguna con él desde que asumió la Presidencia. Según el propio mandatario local, la ausencia de canales efectivos de diálogo ha obligado a la administración municipal a operar de manera autónoma, apoyándose en alianzas con otras instituciones y recurriendo a recursos propios para sostener la gestión pública.

La situación descrita por Padilla, justo cuando se cumplen tres años del actual Gobierno, no se limita a la experiencia de Armenia. El alcalde subrayó que la dificultad para establecer comunicación con el gobierno central afecta también a otras regiones del país, lo que sugiere un patrón de desconexión institucional que podría estar incidiendo en la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante las necesidades de sus comunidades.

En diálogo con Caracol Radio, el mandatario de la capital del Quindío expresa que ha sido un tema muy difícil, pero también para otras regiones del país.

El alcalde Padilla García fue elegido en las elecciones del 29 de octubre de 2023 para el periodo 2024‑2027 obteniendo un total de 35.540 votos, representando el 26,63 % del total - crédito @jamespadillag/Instagram

“Desafortunadamente, para el municipio de Armenia nosotros no hemos contado con ninguna comunicación por parte del Gobierno central. Nosotros hemos trabajado de una manera autónoma, con las uñas, de la mano de otras instituciones y por supuesto con recursos propios. Ha sido un tema muy difícil, no solo para el Quindío, sino también para otras regiones de Colombia. Pero seguiremos muy esperanzados en el próximo Gobierno que llegue.”, expresó el alcalde James Padilla para la citada emisora.

En palabras del alcalde, la expectativa es que “el panorama sea mucho mejor con el próximo gobierno”, una frase que evidencia tanto el desgaste acumulado como la esperanza de un cambio en la dinámica intergubernamental.

El alcalde Padilla García fue elegido en las elecciones del 29 de octubre de 2023 para el periodo 2024‑2027, obteniendo un total de 35.540 votos, representando el 26,63 % del total, según los datos oficiales de la Registraduría Nacional. Su contendor más cercano fue José Ignacio Rojas Sepúlveda, de la agrupación Armenia 2027, quien obtuvo 26.682 votos (19,99 %).

El alcalde de Armenia subrayó que la dificultad para establecer comunicación con el gobierno central afecta también a otras regiones del país- crédito @jamespadillag/Instagram

James Padilla contó con el aval de una coalición amplia denominada “También Depende De Ti”, que reunió a los partidos Alianza Social Independiente (ASI) Cambio Radical, Partido Demócrata Colombiano, Aico, Mira y Colombia Renaciente.

Bajo su alcaldía se diseñó el Plan de Desarrollo que se denominó “Armenia Con Más Oportunidades”, aprobado por unanimidad tras un proceso participativo que involucró a más de 20 sectores y 3.500 problemáticas identificadas en más de 40 mesas de diálogo.

Petro en el departamento de Quindío

El balance de la presencia presidencial en el departamento del Quindío durante este periodo resulta ilustrativo: en tres años de mandato, Gustavo Petro ha visitado la región en solo dos oportunidades. La primera fue en un encuentro de transportadores en Montenegro y la segunda, en septiembre de 2024, durante el encuentro de medios alternativos en el centro de convenciones de Armenia.

Este dato, resaltado por las autoridades locales, refuerza la percepción de distancia entre el gobierno nacional y los territorios, especialmente en zonas que, como el Quindío, enfrentan retos particulares en materia de desarrollo y articulación institucional.

El balance de la presencia presidencial en el departamento del Quindío durante este periodo resulta ilustrativo: en tres años de mandato, Gustavo Petro ha visitado la región en solo dos oportunidades - crédito Carlos Ortega/EFE

En declaraciones recogidas por medios locales, el alcalde Padilla enfatizó que la gestión municipal ha debido sortear la falta de interlocución directa con el Ejecutivo nacional, lo que ha implicado una mayor carga para las finanzas y la capacidad operativa de la alcaldía, subrayando la resiliencia de la administración local ante la ausencia de apoyo y coordinación desde el nivel central.

La visita de Gustavo Petro a Armenia para el congreso de medios comunitarios, en septiembre de 2024, adquirió así un significado especial, no solo por la escasez de sus visitas presidenciales a la región, sino porque puso en evidencia la necesidad de reconstruir puentes de comunicación entre los distintos niveles de gobierno.