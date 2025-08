Gustavo Petro volvió a referirse al fallo contra Álvaro Uribe y llamó “traidores de la patria” a opositores: “A la justicia se le respeta”

Petro afirmó que sectores de la oposición “irrespetan a la justicia” al presionar públicamente para que el expresidente no esté preso - crédito Presidencia de la República

En la alocución presidencial del martes 5 de agosto de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió de manera directa al debate judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En su mensaje, el mandatario insistió en que las instituciones deben actuar con independencia y cuestionó a los sectores que, a su juicio, buscan deslegitimar las decisiones judiciales.

“Por eso no son capaces ni siquiera de mencionar ni de respetar a la justicia. La irrespetan todos los días diciendo que no debe estar preso. Yo no me voy a meter en eso, pero a la justicia se le respeta en Colombia y en Estados Unidos”, afirmó Petro durante su intervención.

Gustavo Petro denunció supuestas “presiones” a los administradores de justicia

Asimismo, el jefe de Estado denunció que estas presiones se han intensificado a través de redes sociales y medios de comunicación, generando un ambiente hostil contra los jueces.

Sectores uribistas mantienen la tesis de que el proceso judicial contra el expresidente es una persecución política motivada por intereses ideológicos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“Que se defiendan en los tribunales, están en todo su derecho, pero los jueces deben ser libres, no con miedo, pensando que los van a matar o arrodillados, porque en las redes o en la prensa insinúan que los van a matar por hacer justicia en Colombia”, enfatizó el gobernante.

En su mensaje, Petro reiteró que su Gobierno respaldará cualquier decisión que adopte la justicia colombiana, independientemente de los personajes implicados en los procesos judiciales.

“Este presidente protegerá cualquiera que sean las decisiones de la justicia”, subrayó.

Esto se suma al mensaje en X que publicó el mandatario en el que defendió el fallo del Tribunal Superior de Bogotá y cuestionó las críticas de sectores uribistas frente a la decisión.

“Mucha ignorancia producto de dejarse dominar de la ideología. El procedimiento es rápido, porque es una tutela en primera instancia. Eso lo ordena la constitución”, escribió Petro, al explicar que la rapidez del trámite obedecía al carácter del recurso interpuesto.

En redes sociales, Petro explicó que la rapidez del fallo obedeció a que la tutela de Uribe se resolvió en primera instancia, como lo ordena la Constitución - crédito @petrogustavo/X

La reacción del presidente se dio después de que, el lunes 4 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá negara la solicitud de suspensión de la prisión domiciliaria al expresidente Uribe, condenado en primera instancia a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno en actuación penal.

El fallo, que se convirtió en uno de los más comentados en la agenda política nacional, avivó el debate sobre la independencia de la justicia y la polarización en el país, pues sectores de la oposición mantienen la tesis de que el proceso judicial contra el expresidente obedece a una persecución política, al argumentar que las decisiones de los tribunales habrían estado motivadas por intereses ideológicos y no exclusivamente jurídicos.

Estas posturas han profundizado la división entre quienes exigen respeto a los fallos y quienes los cuestionan abiertamente.

Gustavo Petro lanzó críticas a la administración de Iván Duque por manejo del covid-19

Petro también aprovechó su discurso para criticar la gestión de Iván Duque durante la pandemia, acusándola de beneficiar a grandes empresarios - crédito Colprensa y Presidencia de la República

Aunque el eje central del discurso estuvo marcado por el caso de Uribe, el presidente también aprovechó para lanzar cuestionamientos a la gestión del expresidente Iván Duque durante la pandemia de covid-19, acusándola de haber favorecido a grandes empresarios en detrimento de los sectores más vulnerables.

“La política pública contra el covid de Duque fue un desastre contra los pobres. Usó la plata del endeudamiento público para pagarle a los ricos subsidios. ¿Cómo le paga a los trabajadores con recursos públicos cuando tenían ahorros y no al pequeño empresario?”, cuestionó Petro.

Según el mandatario, el manejo económico durante la crisis sanitaria priorizó a grandes sectores empresariales y a medios de comunicación cercanos al uribismo, dejando sin apoyo a los pequeños negocios.

“Quebraron a los pequeños empresarios y no les dieron la mano. Fue a los amigos de Duque, en la prensa a El Tiempo, a RCN, por eso aplauden a Uribe”, agregó el presidente.