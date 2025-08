Comentario de Eleazar sobre Gero en el ‘Desafío 2025’ desató críticas: “Un comodín bonito”

Eleazar reveló las intenciones por las que eligió a Gero para el equipo Alpha luego de que Omega desapareciera del 'Desafío Siglo XXI' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Tras despedir a Dani y a su capitán Abrahan, el equipo Beta tuvo que bajar su bandera y sus integrantes restantes fueron reacomodados.

Eleazar, líder de Alpha, acogió a Tina, Deisy y Gero para reforzar la casa, jugada que refrescó el tenso ambiente que se vivía con sus compañeros.

Sin embargo, luego de develar la forma en la que visualiza al cantante paisa, regresaron de nuevo las discusiones con los demás integrantes, pues a Katiuska no le cayó en gracia que lo llamara “Un comodín muy bonito”.

“Un comodín”, repitió Katiuska con una mezcla de sorpresa y admiración, aludiendo a la versatilidad de Gero dentro de su equipo.

Eleazar, capitán de Alpha en el 'Desafío 2025' volvió a dividir el grupo al revelar lo que piensa de Gero - crédito @desafiocaracol/Instagram

La expresión, tomada de las palabras de Eleazar, capitán de Alpha, no solo reflejó el impacto que el nuevo integrante había causado, sino que también evidenció cómo la dinámica interna de los equipos se ha visto alterada tras la reciente reconfiguración en el Desafío del siglo XXI.

Luego de esto, la presentadora Andrea Serna se comunicó con los equipos Alpha, Gamma y Omega para convocarlos al Desafío de Sentencia y Servicios, aprovechando la ocasión para indagar sobre el ambiente de convivencia y los cambios que han experimentado con la llegada de la etapa de tres equipos, según la producción de Caracol Televisión.

Antes del segundo encuentro deportivo del quinto ciclo, Andrea Serna dirigió su atención a los participantes que permanecen en competencia, enfocándose en los efectos que ha tenido la nueva conformación de equipos. La conductora interrogó a Eleazar sobre la información que maneja para evaluar a sus compañeros y decidir quiénes deberían enfrentarse en el Box Negro para defender su permanencia.

En respuesta, Eleazar explicó que, tras recibir a varios exintegrantes de Beta, solicitó referencias y resultados para enriquecer su análisis.

“Les pregunté. Gero es un hombre muy observador también y me contó sobre las habilidades de las niñas, sobre sus propias habilidades que ya las habíamos observado y creo que todos los que estamos en este momento en el Desafío de cada equipo han visto que Gero es un hombre que tiene muchas capacidades y quizás uno no se la esperaba al principio y hace todo súper bien, entonces es un comodín muy bonito que llegó al grupo y me siento muy feliz realmente”, detalló el capitán de Alpha.

Opinión de Eleazar sobre el rol de Gero en el equipo Alpha sacudió el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

“Mucho atrevido ese narcisista de Eleazar”, “demasiado pasado”, “Eleazar lo quería elogiar y terminó crucificado”, “comodín no significa algo malo, solo que se adapta a diferentes roles o situaciones”, “morrongos, todos pensaban lo mismo”, “Katiuska y su doble moral”, son algunos de los comentarios de los cibernautas.

Así fue como Gero se convirtió en un Alpha dentro del ‘Desafío Siglo XXI’

La llegada de Gero a su nuevo equipo no fue casual. Tras perder en el Box Amarillo durante el Desafío de Capitanes, se vio obligado a arriar la bandera de la casa Beta y esperar la reorganización de los equipos, que en esta ocasión estuvo a cargo de Rata (capitán de Gamma), Eleazar (de Alpha) y Potro (de Omega). La suerte favoreció a Gero, quien terminó en el mismo grupo que Tina y Valentina, sus antiguas compañeras de la casa azul, con quienes ya había forjado un vínculo estrecho.

Gero sufrió heridas en sus manos - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La reacción de Katiuska al calificar a Gero como “un comodín” puso de manifiesto la percepción compartida entre los equipos sobre el valor estratégico de este participante. La observación de Eleazar acerca de las “muchas capacidades” de Gero y su capacidad para sorprender a sus compañeros se convirtió en un punto de referencia para evaluar el potencial de los nuevos equipos en la competencia.

La intervención de Andrea Serna no solo sirvió para convocar al Desafío de Sentencia y Servicios, sino que también permitió explorar cómo la convivencia y la integración de nuevos miembros han influido en la moral y la estrategia de los equipos. La producción de Caracol Televisión ha puesto a prueba la adaptabilidad de los participantes, quienes ahora deben redefinir sus alianzas y tácticas en un entorno marcado por la incertidumbre y la competencia constante.