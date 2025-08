Yina Calderón reveló que quiere ser mamá al estilo de Epa Colombia

La creadora de contenido admitió que ya no está tan joven, por lo que contempla posibilidades para cumplir este sueño - crédito Eva Rey / Instagram

En el diálogo con la periodista Eva Rey para el espacio Desnúdate con Eva, Yina Calderón compartió su deseo de convertirse en madre, inspirada en el ejemplo de su amiga Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, que optó por la inseminación artificial, teniendo en cuenta su orientación sexual, pues es pareja de Karol Samantha, con la que decidió formar su hogar. Así nació Daphne Samara, que está creciendo lejos de su madre, pues la creadora de contenido fue condenada a 5 años de cárcel por los desmanes que causó en una estación de TransMilenio al sur de Bogotá en el 2019.

En medio de la entrevista, Yina Calderón recordó a Epa con cariño, debido a su cercana relación. Además, a sus 34 años, reflexionó sobre su situación personal para convertirse en madre: “No soy tan joven ya, tengo 34 años. Si no consigo un hombre que pueda ser ejemplo para mi hijo… No estoy diciendo que conmigo tenga que estar toda la vida, porque puede que las cosas conmigo no funcionen, pero que no sea ejemplo para mi hijo, no voy a tenerlo con un hombre y lo tengo como lo tuvo Epa Colombia, por inseminación”.

Con sus palabras, la polémica exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó claro que prioriza la calidad humana del eventual padre de su hijo como requisito primordial. Sin embargo, también contempla la maternidad en solitario como una opción para cumplir este sueño.

“Sí, yo había pensado en congelar óvulos, incluso yo le iba a preguntar a Epa Colombia, pero mira la situación que vive mi amiga”, pues es una de las famosas que se sometió a este procedimiento.

Yina Calderón es muy cercana a Epa Colombia y la ha apoyado durante su proceso en prisión - crédito @yinacalderontv/Instagram y Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

Durante la entrevista, Eva Rey recordó una conversación previa con Epa Colombia, en la que la empresaria ya se encontraba en proceso de gestación, aunque no podía anunciarlo públicamente. La presentadora española relató que Epa Colombia también demostró su interés en elegir ciertos rasgos físicos para su futuro hijo, lo que se convierte en un ejemplo de la tendencia de algunas figuras públicas a explorar las posibilidades que ofrece la reproducción asistida.

A pesar de reconocer que la maternidad no es un requisito para la realización personal de todas las mujeres, Yina Calderón afirmó: “Yo siento que uno como mujer, realizarse no significa tener un hijo, porque hay muchas que no tienen y se realizan, pero a mi manera de pensar, a mí me gustaría ser mamá”, demostrando así su visión sobre la maternidad, puesto que, para ella, el deseo de ser madre responde a una aspiración personal y no a una imposición social.

La famosa DJ se refirió también a la posibilidad de elegir características físicas en un futuro hijo, como el color de ojos o de cabello, debido a que esto se ha convertido en un tema de conversación cada vez más frecuente entre figuras públicas.

Durante la entrevista, Yina Calderón abordó este asunto con franqueza, al expresar: “Si uno puede escoger, me gustaría que fuera rubio y de ojos verdes. No tengo nada contra la gente morena, pero si uno puede escoger…”, demostrando así que si pudiese sí influiría en la selección genética, desatando así todo un debate en las diferentes plataformas digitales sobre la maternidad y las nuevas formas de concebir.

Las opiniones de la famosa siguen desatando controversia - crédito cortesía del Canal RCN

La entrevista en Desnúdate con Eva Rey, se convirtió en un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías reproductivas y los cambios en los modelos familiares están transformando las expectativas y decisiones de mujeres como Yina Calderón. Aunque las críticas de los internautas sobre esta manera de pensar no se hicieron esperar.