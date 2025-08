Niña confrontó a papá y hermano de Luis Díaz cuando permanecían en una cancha de Barranquilla: “Los propios mantenidos”

Niña discutió con familiares de Luis Díaz- crédito @Roller Dias/ TikTok

El fenómeno viral de la pequeña María Ángel ha capturado la atención de miles en redes sociales luego de que un video, donde regaña al padre y al hermano de Luis Díaz, se difundiera ampliamente por su espontaneidad y humor.

En el mencionado video se observa a la niña llegar a una cancha en Barranquilla y dirigir un enérgico llamado de atención a Mane Díaz y Roller Díaz por, según ella, ser unos “mantenidos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Míralos, ve. Los propios mantenidos de Luis Díaz. Ay, qué lindo. Terminan de almorzar y se quedan allá. Bacano”, comentó la niña en uno de los momentos destacados del video, mientras el padre y el hermano del futbolista compartían con algunos amigos en la cancha. Ante la sorpresiva intervención, Mane y Roller Díaz buscaron defenderse, argumentando que la situación no era como ella la describía. Incluso, respondieron a la pequeña asegurando que ella también es mantenida, ya que “sus papás le dan todo”.

El intercambio subió de tono en un ambiente relajado y cómico, debido a que la niña insistía en que debían buscar trabajo. “¡Mira que dijiste coroné! Vayan a trabajar, vayan a hacer oficio”, les reclamó. En respuesta, Roller Díaz soltó con resignación y humor: “Yo desayuno, almuerzo, ceno y quedo disponible para lo que sea”.

Los familiares del atacante de la selección Colombia no dudaron en responder a la menor- crédito @roller_diaz/X

La conversación incluyó también a Mane Díaz, al que María Ángel no eximió de su acusación. “Tú también eres un mantenido, tú estás viejito”, dijo la niña. Mane, lejos de molestarse, reaccionó de manera afable y añadió: “Yo acabo de comer, me mandó Luis Díaz unas empanadas”, declaración que generó risas entre los presentes.

Durante todo el intercambio, María Ángel persistió en llamarles “mantenidos” y sostenía que ella sí “facturaba”, a diferencia de los adultos que tenía enfrente.

El episodio, aunque claramente enmarcado en un tono jocoso, generó comentarios positivos sobre el carisma y la capacidad de ingenio de la niña, consolidándola como una de las figuras virales del momento en redes sociales.

La niña confrontó a los familiares de Luis Díaz enfrente de decenas de personas- crédito @roller_dias/X

“Ni. El. Mane se. Salvo. De. Mariangel”, “Dijo la verdad los mantenidos jajajjajajajajjaja”, “Les dijo lo que todo Colombia les quería decir”, “Jajajaja la gente que critica????? Todo es actuado claramente ya ellos sabían que ella venía a decirles todo eso se llama CONTENIDOOOOOOOOOOOO”, “el día que yo sea millonario, mis hermanos nunca tendrán que volver a trabajar”, fueron algunos de los comentarios.

No obstante, también hubo internautas que se mostraron en contra de la actitud de la menor, señalando que eso comprendía una falta de respeto hacia los familiares de Luis Díaz.

“Me pareció atrevido”, “mane tenia una cara de incomodo”, “yo se que es humor pero ya es una falta de respeto hacia mane”, “Yo no aceptaría una falta de respeto de una niña podré ser el más mantenido que sea pero ya eso es falta de respeto”, expresaron otros internautas.

Luis Díaz volverá a Barranquilla para el Colombia vs. Bolivia por eliminatorias- crédito Ricardo Maldonado Rozo/ EFE

Cuándo volverá Luis Díaz a Barranquilla

Luis Díaz, como parte del proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026, está convocado para regresar a Barranquilla el jueves 4 de septiembre de 2025, cuando la selección nacional reciba a Bolivia en el estadio Metropolitano por las Eliminatorias Sudamericanas.

Ese será el primer partido local que tendrá Colombia tras el doblete de junio, por lo que se espera que Díaz vuelva a la ciudad costeña con la Tricolor y en plena acción competitiva.

Hasta el cierre del ciclo de junio, Díaz no pudo jugar el partido como local contra Perú (6 de junio de 2025) por acumulación de tarjetas, aunque sí estuvo en concentración en Barranquilla y luego viajó a Buenos Aires. No obstante, técnicamente no disputó minutos en ese regreso.