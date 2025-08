La actriz Liliana González, ‘La Pajarita’, reflexionó sobre el futuro de la actuación con la inteligencia artificial: “Estamos iniciando un camino hacia la extinción”

La actriz Liliana González utilizó sus redes sociales para hablar acerca del complejo panorama que estaría afrontando la actuación - crédito lilianagonzalezactriz/Instagram

La carrera de Liliana González en la televisión colombiana roza las tres décadas, en las que tuvo la posibilidad de interpretar diversos papeles, la mayoría de reparto. Pero, ninguno tuvo un impacto y reconocimiento tan fuerte como el de “La Pajarita” en la telenovela Hasta que la plata nos separe del Canal RCN.

Sin embargo, la bogotana, que tuvo su más reciente papel en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar de Caracol Televisión en 2024, compartió su preocupación e incertidumbre por lo que le depara al oficio de la actuación, con una serie de reels publicados en su cuenta de Instagram.

La actriz compartió sus puntos de vista sobre la actuación en un ambiente dominado por las redes sociales y con el ascenso de la inteligencia artificial - crédito @lilianagonzalezactriz/Instagram

“¿Por qué no se está hablando de esto? Como si no existiera, como si no estuviera pasando. Yo nunca pensé que yo llegara a tener que hablar de este tema, pero siento que los actores estamos iniciando un camino hacia la extinción“, inició la intérprete, añadiendo que “no es por falta de talento, sino que parece que el mundo está dejando de necesitarnos”.

“El mundo está cambiando. Los actores no estamos cambiando mucho, pero lo que sí definitivamente está cambiando es el público, es la audiencia, es el tipo de gustos. Antes nos gustaba la narrativa, las historias, esas que tenían un conflicto, un nudo, un desenlace, un final. Ahora, gracias a las redes sociales, lo que nos gusta dura 15 segundos y a veces menos”, señaló.

Sobre esto, Liliana explicó que el mayor impacto de reels como los que grabó ella se producen en los primeros tres segundos. En caso contrario, el público descarta el contenido y pasa al siguiente. “Parece que ahora la gente no tiene tiempo y parece que no tiene ganas o que no quieren profundizar en nada. Quieren historias vacías de quince segundos. Entretenimiento, pero rápido”, afirmó.

Para Liliana, este panorama comenzó a gestarse durante la pandemia de covid-19. “La gente empezó a hacer desde su casa transmisiones en vivo, y cuando nos empiezan a mostrar la realidad de los actores y de la vida de la gente en general, empezamos a encontrar ese gusto público por la verdad”. Sobre este punto, la actriz apuntó al auge de los reality shows (pese a que reconoce que “están muy manipulados”) y el formato de pódcast como aspectos que “están matando la ficción”.

La intérprete también tuvo cosas para decir sobre el enfoque de muchos de estos. “Y esos formatos empiezan a agregar en el público ese ingrediente amarillista, morboso, voyerista, chismoso, porque empezamos a disfrutar ver la vida de los demás”, apuntó.

Pero, por encima de todo, Liliana expresó su preocupación por el modo en que la publicidad los está dejando de lado cada vez más rápido en medio de esa dinámica. “Los productos, las marcas, se dan cuenta de que ahí está el negocio, socio. Dicen ‘ahí es donde hay que empezar a pautar, porque podemos medir qué tanto éxito tiene mi producto en tu canal’. Y si los que pagan publicidad deciden trasladar su inversión a internet, a las redes sociales y tienen mucha menos inversión para la televisión y para el cine, por consiguiente, la inversión baja, los sueldos bajan”, explicó, recordando que ese fue uno de los motivos por el que se produjo la huelga de actos en Hollywood en 2023, sumado al uso de la inteligencia artificial.

Sobre su uso, la actriz manifestó que ceder los derechos de imagen por parte de artistas consagrados es un beneficio, ya que no necesitan someterse al rigor de semanas enteras de filmación, “pero para los millones y millones de actores que hay en el mundo que no son estrellas de cine no van a tener derecho a pelear por su imagen”, a lo que se suman las constantes mejoras que podrían permitir, en determinado punto, ”que van a lograr esa perfección en la que no nos vamos a dar cuenta si son de verdad o si son hechos digitalmente".

Liliana reconoció que “la mayoría de los actores somos artistas apasionados y no nos gusta pensar mucho en los números”, dejando de lado la perspectiva de que se trata de un negocio, no sin admitir que “me duele hablar de este tema, porque para nosotros los actores, lo más hermoso que hay es la ficción”.

En ese sentido, su pronóstico fue desalentador para el futuro de la industria: “Creo que debemos disfrutar los años que queden de este placer de ser actores y crear historias”, expresó, sentenciando que ahora los actores y actrices deben replantearse su vida y “pensar en un plan B”.

