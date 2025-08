Dani, la melliza que salió del ‘Desafío 2025’ expuso acoso que sufrió por parte de un amigo: “Tocó demandarlo”

Daniela Zuluaga, exparticipante del 'Desafío 2025' relató cómo la belleza le ha jugado malas pasadas en la vida - crédito Caracol Televisión/Youtube

Daniela Zuluaga, una de las mellizas que se dio a conocer en el Desafío 2025 de donde salió por segunda vez luego de la oportunidad que tuvo de volver tras la renuncia de Claudia, destapó el lado oscuro de su belleza, pues asegura que ser bonita le ha traído problemas.

De acuerdo con lo que contó la exdesafiante, debe lidiar a diario con propuestas indecentes, comentarios indebidos e, incluso, en una ocasión debió demandar a uno de sus mejores amigos por acoso.

“Se obsesionó conmigo y llegó a meterse a la fuerza en mi casa”, contó Daniela.

Daniela Zuluaga, eliminada del 'Desafío 2025' narró en 'La Red' difícil experiencia que vivió con uno de sus amigos más cercanos - crédito Caracol Televisión/Youtube

“Nos tocó hasta demandarlo”, relató Dani al recordar el episodio en el que un amigo cercano, consumido por una obsesión peligrosa, irrumpió en su casa y se enfrentó a su padre. La odontóloga, recientemente eliminada del reality Desafío del Siglo XXI de Caracol Televisión, compartió en una entrevista con La Red los detalles de este acoso que alteró la seguridad de su familia y la llevó a recurrir a la justicia para protegerse.

Este testimonio, que revela la gravedad de la situación y la angustia vivida, se suma a otras experiencias personales que han marcado su vida más allá de la pantalla.

“Ser bonita va más allá de lo externo. Si es como tú tratas a las demás personas, como te visualizas. Y obviamente sé que la parte externa es el reflejo de la parte interna de uno como mujer".

En la conversación con el medio, Dani abordó no solo su paso por el programa, sino también las dificultades que ha enfrentado fuera de la competencia. Entre los momentos más dolorosos, destacó la muerte de su abuelo, quien perdió la vida tras ser atropellado por una persona que, según sus palabras, actuó con total “intolerancia”. Este hecho dejó una huella profunda en su entorno familiar y representó un punto de inflexión emocional para ella.

Dani, la melliza que volvió a ser eliminada del 'Desafío Siglo XXI' envió un último mensaje a su mamá antes de salir de la ciudad de las cajas - crédito @desafiocaracol/Instagram

“Los hombres obvio se confunden mucho porque yo soy una mujer muy coqueta, soy una mujer muy alegre, muy espontánea, muy extrovertida, entonces a veces no saben diferenciar entre la amabilidad y el coqueteo o de pronto que uno pretenda algo. Pero yo soy una mujer con mucho carácter, entonces cuando algo no me parece, no me interesa y pongo mis límites como sean.

Dani, exparticipante del ‘Desafío 2025′ contó episodio de acoso que vivió por parte de alguien cercano

Durante la entrevista, Dani reveló que ha recibido propuestas indecorosas de hombres que, atraídos por su apariencia, le han ofrecido dinero a cambio de encuentros íntimos. Incluso, algunos le han sugerido que produzca contenido exclusivo para plataformas digitales. Frente a estas ofertas, la exconcursante fue enfática: no ha aceptado ninguna de ellas y ha priorizado los valores transmitidos por su familia, reafirmando su decisión de no ceder ante presiones externas.

Dani, la melliza que tuvo una segunda oportunidad en el 'Desafío 2025' gracias a la renuncia de Claudia, quedó nuevamente eliminada - crédito @desafiocaracol/Instagram

“Fue acoso porque era un amigo mío. ¿Y cómo te parece que se empezó a enamorar de mí? Yo nunca le di nada. Simplemente éramos amigos. Digamos que “enceguecido conmigo que quería tener algo, que a como diera lugar”. Y yo de una u otra manera, traté de dejarle las cosas muy claras ¿Entonces él me decía Qué hago? ¿Me cambio? Me quité los tatuajes y dime cómo te gusta hasta tal punto de tratar de meterse a mi casa".

La también creadora de contenido, cuya hermana melliza permanece en el reality, también denunció que el acoso sufrido por parte de su amigo no solo generó miedo, sino que obligó a su familia a tomar medidas legales. El proceso judicial, según relató, fue indispensable para recuperar la tranquilidad y la sensación de resguardo en su propio hogar. “Vivimos momentos de angustia e incertidumbre”, reconoció, al describir el impacto que tuvo la situación en su vida cotidiana.

Valentina y Dani Zuluaga, mellizas de 26 años, destacan en el Desafío - crédito @danizuluaga_1/Instagram

Respecto a su salida de Desafío 2025, Dani expresó que se siente satisfecha con su desempeño y que su principal objetivo ahora es retomar la normalidad en su vida diaria. Además, manifestó su deseo de acompañar y apoyar a su hermana melliza, quien continúa participando en el programa. “Me siento en paz con lo que di en la competencia”, concluyó, dejando claro que su experiencia en el reality ha sido solo una parte de una historia personal marcada por desafíos y resiliencia.