Es oficial, el exactor porno Juan Carlos Florián Silva será el nuevo ministro de Igualdad: Presidencia publicó su hoja de vida

Juan Carlos Florían sería el nuevo ministro de la Igualdad - crédito redes sociales

En la página web de la Presidencia de la República, ya figura la hoja de vida de Juan Carlos Florián, que asumirá la jefatura del Ministerio de la Igualdad, cargo que por el momento es ocupado por Carlos Rosero.

Hasta el momento, Florián es el viceministro de Diversidades y ha llamado la atención a nivel nacional por su pasado como actor de cine para adultos, y las polémicas en las que se ha visto involucrado por este hecho.

Egresado de la Universidad Javeriana de la carrera de Ciencias Políticas, se ha desempeñado en el área pública como multiplicador del consulado de Colombia en París.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

También se ha desempeñado cargos en el Instituto Distrital de Turismo y la Secretaría de Integración Social entre otros cargos.

Su nombre ya estuvo en boca del presidente en medio del desarrollo de uno de los concejos de ministros hace un par de semanas, cuando mencionó las incorporaciones que se hicieron en la cartera mientras estaba la vicepresidenta Francia Márquez, al señalar de darle el nombre de la funcionaria para un posible nombramiento.

En la página web de la Presidencia de la República, ya figura la hoja de vida de Juan Carlos Florián, que asumirá la jefatura del Ministerio de la Igualdad - crédito Presidencia de la República

“La señora vicepresidenta me dice que se va y renuncia si yo pongo a Juan Carlos Florián y a la señora Amaranta Hank en el ministerio. Eso no es igualdad”, dijo el mandatario, y lanzó un comentario racista refiriéndose a las supuestas órdenes de Márquez: “A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir a un actor porno que creó un sindicato de trabajadores en París”.

Su llegada al ministerio de la Igualdad se dio en el 2023, pero su nombramiento oficial no se realizó por sus vínculos con el contenido para adultos del que en un momento fue protagonista.

Polo Polo desató indignación en redes por exponer pasado intimo del posible nuevo ministro de Igualdad

La polémica se desató cuando el representante a la Cámara Miguel Polo Polo publicó en su cuenta de X un mensaje dirigido a Florián, en el que no solo cuestionó su eventual nombramiento, sino que recurrió a una comparación que muchos consideraron ofensiva y desproporcionada.

El funcioanrio acompañó su comentario con una imagen que, según usuarios, correspondía a una captura de material pornográfico en el que habría participado Florián durante su exilio en París (Francia). El congresista escribió: “Nuevo ministro de Igualdad del gobierno de izquierda de Petro. Si él pudiera, también nombraría a Garavito como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf)”.

Miguel Polo Polo provoca indignación tras publicación contra posible Juan Carlos Florián - crédito @MiguelPoloP/X

La alusión a Luis Alfredo Garavito, condenado por crímenes contra menores, fue interpretada como una equiparación injustificada y provocó una ola de indignación en redes sociales. La reacción de los internautas no se hizo esperar.

Numerosos usuarios condenaron la publicación, señalando que Polo Polo había vulnerado la privacidad de Florián y había instrumentalizado su pasado personal para atacarlo políticamente. Entre los comentarios más destacados se leía: “¿Por qué guardas esas fotos en tu celular, pillín?”, así como críticas a la calidad del debate opositor: “Que oposición tan boleta ejerce usted, aprenda atacar con argumentos, no con babosadas”.

Una publicación de Miguel Polo Polo contra Juan Carlos Florián provocó una ola de críticas en redes - crédito Catalina Olaya/Colprensa - @juanflorians/Instagram

Otros recordaron la responsabilidad ética de los funcionarios públicos: “4 años de salario como congresista, unos 4 mil millones se ganará. Le informo, que a usted le pagan con mis impuestos. Usted cómo funcionario público debe respetar. No caiga tan bajo y vulgar. Ley 1952 de 2019”.

Incluso miembros de la comunidad Lgbtiq+ señalaron la ironía de que un senador de la misma comunidad atacara a un posible ministro con un pasado similar: “Un senador Lgbtiq+ criticando a un posible ministro que hace parte de la misma comunidad que Polo Polo representa jajaja como dicen critica la astilla en ojo ajeno y no ve la viga que tiene enterrada en el ojo de él jaja la ironía”.