Dani, una de las mellizas del ‘Desafío 2025’ abandonó el ‘reality’ por segunda vez: “Soy una guerrera”

Daniela Zuluaga, una de las mellizas que llegó al Desafío siglo XXI, en donde se dio a conocer como Dani, quedó nuevamente eliminada de la competencia luego de ser derrotada por Sathya, Yudisa y Deisy en el reto a muerte.

La deportista de 26 años, nacida en Manizales, Caldas, volvió al juego por cuenta de la renuncia de Claudia, decisión que le permitió reintegrarse a su equipo Beta que en esta oportunidad perdió a dos de sus integrantes más competitivos.

Contrario a la primera vez en la que quedó por fuera junto a Magic, en esta ocasión Dani se mostró tranquila con su proceso y el rendimiento que tuvo en el Desafío a muerte en el que aseguró le jugó en contra el no contar con la suficiente concentración mental, pues escuchar el apoyo que le brindaban los compañeros a sus rivales la desestabilizaron en la prueba.

“Lo que pasó fue que en ese momento mi compañera Sathya estaba sentada y todo el mundo le empezó a decir como párese, párese, párese y ella empezó a retroceder. Entonces, eso me desestabilizó un poquitico y tomó más ventaja de la que yo tenía. Faltando dos minutos se me cayó todo y ya ahí dije aquí no fue, relató“.

