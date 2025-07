Antonio Casale anunció al aire su salida de la radio colombiana: “La compañía lo decidió”

El director de 'En La Jugada' de RCN Radio anunció su salida del formato a partir de este 31 de julio, luego de 14 años como director del formato - crédito @CasaleSports/X

Durante la transmisión del programa En La Jugada de RCN Radio del jueves 31 de julio, su director, Antonio Casale, anunció a los oyentes que ese sería su último programa, luego de 14 años vinculado al grupo radial.

“La compañía ha decidido que no voy a continuar prestando mis servicios en este lugar. Pensamos diferente, pero no por eso tengo que dejar de ser agradecido con una empresa que me permitió hacer lo que más me gusta: radio”, expresó el comunicador bogotano al aire, tras lo cual agradeció a todos los que formaron parte del programa durante su gestión como director, así como a los oyentes. “Muchas gracias, nos encontraremos en otro lugar”, indicó.

Uno de los que se mostró más afectado con la noticia fue Nicolás Samper, compañero de Casale en el programa radial y que llegó con él al mismo, 14 años atrás.

“Para mí, es durísimo enterarme de que a la persona que me dio una oportunidad en radio hoy le hayan dicho que no más. Eso me confunde, me turba y me deja muy sorprendido. Me da mucha tristeza”, manifestó Samper a Casale con la voz quebrada y a punto de llorar.

Nicolás Samper fue uno de los que se mostró más afectado con la noticia de la salida de Casale de 'En La Jugada' - crédito @udsnoexisten/X

Más tarde en su cuenta de X, Samper mostró su cariño y agradecimiento hacia el locutor. “Siempre mi admiración, mi respeto, mi amistad para siempre hacia Antonio Casale, un tipo maravilloso y de buen corazón. Yo sé que el tiempo nos encontrará de nuevo trabajando juntos, porque ya la vida nos supo unir para siempre”, escribió.

A los mensajes se sumó también Guillermo Arango. El comentarista y panelista en Win Sports fue otro que agradeció a Casale por darle su primera oportunidad en radio. “Gran jefe, líder, profesional, amigo; pero sobre todo un TIPAZO en mayúsculas. El primero que me dio la oportunidad en medios, un crack, el éxito te persigue viejo Toño, el destino nos reencontrará seguramente”, escribió en su cuenta de Instagram.

Guillermo Arango, miembro de 'En La Jugada' agradeció al saliente director por darle una de sus primeras oportunidades profesionales - crédito @guilloarango/Instagram

Esto genera intriga frente a los motivos específicos que detonaron la decisión de que Casale abandonara En La Jugada, puesto que hasta el momento se sabe que el resto de locutores se mantendrá en el programa con normalidad.

De acuerdo con El Tiempo, ya habría un reemplazo decidido para asumir el lugar de Casale como director del programa radial. Se trataría de Juan Felipe Cadavid, con pasado en Win Sports y que venía trabajando en los últimos años como parte de El pulso del fútbol de Caracol Radio, junto a César Augusto Londoño.

Juan Felipe Cadavid se perfilaría para reemplazar a Casale como director de 'En La Jugada' - crédito @jfcadavid/Instagram

Lo que se sabe de los cambios en las emisoras de RCN

La noticia se da a conocer en medio de la reestructuración que se viene realizando en las emisoras propiedad de RCN.

Y es que, según se dio a conocer en el portal Valora Analitik, se están adelantando planes para que la cadena básica de RCN Radio salga del aire, así como las señales de Antena 2 y Radio Red en la frecuencia AM. Esto, con el fin de centrar sus esfuerzos en impulsar a La FM y Alerta Bogotá, emisoras a las que se migrarán buena parte de los contenidos de la cadena básica, llevando al final de la misma en las próximas semanas.

También se sabe que a partir del 4 de agosto se lanzará una nueva emisora en la frecuencia 93.9 FM de Bogotá. Entre las personalidades que se sumarían al proyecto se incluirían “El Capi” Hernando Romero Barliza, Deisa Rayo, Andrés Nieto y Eva Rey, entre otros. La intención con esta nueva emisora sería orientarse a contenidos musicales con énfasis en décadas pasadas, un programa de variedades, y un espacio nocturno que contaría con un resumen de la jornada informativa.