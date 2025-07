Miguel Polo Polo volvió a hablar de su estado de salud: “Gracias a Dios estoy en recuperación”

El representante informó desde sus redes sociales que evoluciona favorablemente tras ser internado en una clínica de Bogotá, donde recibió atención inmediata por una complicación médica inesperada - crédito Miguel Polo Polo/Facebook

Miguel Polo Polo experimentó una complicación médica el martes 29 de julio en Bogotá, situación por la que debió ser internado en un hospital.

Una grabación muestra el instante en que es llevado en una camilla al interior de la institución de salud.

Un día después de su hospitalización, el 30 de julio, Miguel Polo Polo publicó un mensaje en su cuenta de X en el que informó sobre su evolución.

En la publicación aseguró que “Gracias a Dios estoy en recuperación”, y transmitió tranquilidad a sus seguidores sobre su estado de salud.

“Gracias a Dios estoy en recuperación. Gracias a los médicos y a la clínica Marly por su atención Gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos”, escribió el congresista opositor perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de su cuenta de X.

Junto con su mensaje, Miguel Polo Polo compartió un video en el que hizo referencia a la elección del nuevo presidente de la Comisión Primera, que fue ganada por Gabriel Becerra, congresista del Pacto Histórico, la coalición de Gobierno. Polo Polo respondió a críticas tras su ausencia en la votación, aclarando los motivos de su inasistencia.

“Los que me conocen muy bien saben que a mí para nada me gusta victimizarme, pero frente a varios trinos de periodistas en donde prácticamente me culpan por lo que pasó en la comisión primera. Ahí es donde uno se pregunta, ¿será que 3 años de oposición valerosa, de oposición eh juiciosa, seria, se van a ver manchados, derrumbados por no asistir a una votación? Una votación que entre otras cosas no asistí por temas de salud”, explicó.

En el mismo video, Polo Polo explicó las razones de su ausencia y dio detalles sobre su estado de salud, dirigiéndose a sus votantes y seguidores.

“Y ahí tengo que decir que a mis votantes, uno como figura pública o como político tiene que mantener informada a la gente que confía en uno de su estado de salud. Para los que no saben, tengo antecedentes cardíacos en mi familia y yo sufro de presión arterial. Me la llevo controlada, gracias a Dios. Pero en las últimas dos semanas he tenido unos picos altos de esta presión arterial”, comentó.