Magic, exparticipante del ‘Desafío’ y modelo webcam respondió si es o no gay: “Para los gustos, los colores”

Kevin Daniel Sánchez, conocido como Magic en 'El Desafío Siglo XXI' habló de sus gustos sexuales tras salir de la competencia - crédito El Desafío/Youtube

Kevin Daniel Sánchez, conocido como Magic en el Desafío Siglo XXI, aseguró que su paso por el reality de Caracol Televisión le valorizó su trabajo como creador de contenido para adulto, aunque su objetivo en esta competencia era poder dejar atrás su oficio como modelo webcam.

De igual manera, el deportista risaraldense respondió de manera subjetiva si había tenido experiencias sexuales con personas del mismo sexo y se sinceró acerca de sus gustos reales fuera de las redes sociales en donde complace al público que lo sigue. “No me gusta dañarle los sueños a nadie”, dijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Kevin Daniel Sánchez, conocido como Magic en el 'Desafío Siglo XXI' se destapó sobre su orientación sexual - crédito Caracol Televisión/Youtube

“¿De res o de cerdo. Mejor dicho, que si eres gay o pateas con las dos? esta fue la pregunta a la que se enfrentó Magic por parte de un cibernauta y a la que el presentador con insistencia le pidió contestar de la forma más directa.

“Esa la ley es un anonimato”, respondió el modelo pereirano entre risas, no osbtante, Álvarez que eligió de manera aleatoria la duda que estaba dentro de una urna, animó a que el exparticipante dejara de lado los prejuicios y se lanzara al agua resolviendo lo que el público esperaba saber. “No no sea tibio y responda. ¿Ha tenido experiencias de ese tipo sí o no?“, insistió el periodista.

“Para los gustos están los colores y a mi me gusta que la gente piense lo que ellos quieran, pero se supone que yo trabajo para el contenido. Webcam es más que todo para los hombres que los consumen2, mencionó Magic.

Leo Heredia, modelo y actor de contenido para adultos, practica fisicoculturismo y calistenia - crédito @magicmaki1f4f/Instagram

Con lo que no contaba el exdesafiante era que el reportero que también hace parte de La Red no lo dejaría parar de la silla sin obtener una clara afirmación o negación absoluta. “O sea que ¿en tiempos de guerra, cualquier hueco es trinchera?“, agregó John.

“Sí, digámoslo así. Sí. Yo soy un gusto visual, me gusta que ellos piensen lo que quieran. No me gusta dañarle los sueños”.

Por último, Magic afirmó que haber salido en televisión le ayudó a tener mejores cifras en su trabajo. “Sí se me valorizó la vaina”.

Magic, del ‘Desafío del Siglo XXI’, reveló cómo inició su carrera como modelo webcam: “La necesidad tiene cara de perro”

Durante su participación en el programa Mi Primera Sentencia, emitido como parte de la cobertura del Desafío, Magic relató los inicios de su carrera. El personaje que lo identifica surgió durante la pandemia por covid-19, un periodo que, como él mismo dice, lo llevó a buscar alternativas ante la falta de ingresos: “La necesidad tiene cara de perro y, sin saberlo, como que esto era para mi”.

De modelo webcam a competidor del Desafío: esta es la historia de Magic - crédito @magicmaki1f4f/Instagram

Inspirado por la película Magic Mike, que gira en torno a un stripper, adoptó el mismo nombre artístico y comenzó a construir una identidad dentro del modelaje para adultos. A pesar de no tener experiencia previa en el sector, apostó por un enfoque disciplinado.

Los primeros seis meses fueron difíciles, con ingresos bajos y poca visibilidad. Sin embargo, su constancia comenzó a dar frutos: “Duré seis meses primero para pegar, en el que los sueldos eran muy suaves, pero le metía disciplina, le metía ganas. Recuerdo que me pedían cuatro horas de trabajo y para mí no era suficiente porque quería también ganar más. Y recuerdo que comencé a meterle ocho, diez, doce o quince horas, a meterme de lleno, y después de seis meses comencé a lograr un crecimiento muy grande en mi carrera como modelo”.

A medida que ganaba confianza frente a la cámara, también fortalecía su autoestima. “A veces me sentía muy mal conmigo mismo. Y cuando comienzo a transmitir, ver que a las personas les gustaba lo que veían y mi físico, y como que te alababan y como que te llenaban, entonces me cambió mucho, me cambió demasiado, me dio como sentido de pertenencia”, explicó durante la entrevista.

Esa transformación personal no se limitó a lo emocional. Con el tiempo, Magic diversificó su trabajo. Fundó una agencia de modelaje webcam, amplió su portafolio hacia la venta de juguetes y suplementos, y desarrolló un proyecto de comunicación: En Cuatro Pódcast, un espacio donde comparte experiencias de figuras relevantes en la industria del entretenimiento adulto.