La actriz colombiana Marta Liliana Ruiz habló de su nueva vida en Estados Unidos: “Acá he tenido que aprender”

Alejada del ritmo acelerado de tenía en Colombia, Marta Liliana Ruiz disfruta de la tranquilidad en su nuevo hogar a las afueras de Tampa, Estados Unidos, rodeada de naturaleza y satisfecha con la vida que ha construido tras más de un año de residencia en el conocido país de las oportunidades.

Aunque sigue manteniendo lazos con su país natal —tanto familiares como profesionales—, la actriz de 61 años valora especialmente la posibilidad de ahorrar, invertir y acceder a nuevas oportunidades en territorio estadounidense.

“Estados Unidos es el país de las oportunidades, lo que pasa es que uno tiene que saber aprovecharlas”, comenta con una sonrisa, resaltando la diferencia respecto al agitado ritmo laboral en Colombia, donde “la gente trabaja de sol a sol para cumplir sus necesidades”, mencionó en conversación con la revista Vea.

La mudanza supuso múltiples retos para la actriz santandereana, reconocida por sus papeles en producciones como Señora Isabel, Luna, La heredera y El capo, pero, según expresa, resultó enriquecedora.

Si bien su trabajo como actriz ya no ocupa el mismo espacio de antes, aún mantiene una estrecha conexión con el mundo del espectáculo colombiano.

“Mi trabajo sigue muy vinculado a Colombia, ya no tanto como actriz, aunque el año pasado fui a protagonizar una serie que se estrenó hace muy poco en Telepacífico, se llama ‘Maduros Inmaduros’. Desde aquí sigo al frente de toda la parte administrativa de ‘Caliente, Caliente, el show de las menopáusicas’, que es una bendición, después de 11 años seguimos con la sala llena en el Teatro Santafé”.

A la par, abrió una nueva vía profesional junto a sus hijos con la creación de Coco Images, una compañía de fotografía especializada en bienes raíces. Su hija dirige las sesiones fotográficas, su hijo se ocupa de la edición desde Texas y ella se ha formado como fotógrafa aérea, sumando otra faceta a una carrera ya de por sí versátil. “Acá he tenido que aprender y trabajo en cosas diferentes. Estamos empezando, dando los primeros pasos, son cosas novedosas; pero acá la gente si quiere pasarla bien y estar bien tiene que trabajar mucho, entonces aquí se trabaja en todo”.

Uno de los pasajes más duros que atravesó fue el cáncer de lengua, diagnóstico que amenazó tanto su salud como su relación con las artes escénicas. Ahora, con 61 años y cerca de cumplir cuatro libre de la enfermedad, la actriz relata el impacto de ese episodio: “El haber luchado contra un cáncer que me amenazaba con alejarme de lo que más amo, que es el mundo de los medios y de la actuación fue un reto grandísimo y hoy estoy acá diciendo ‘voy a cumplir 4 años sin el cáncer, hablando, pudiendo hacer lo que más me gusta’.

Creo que me he enfrentado a mil y mil cosas y todas han salido bien, han sido 61 años de lágrimas, de esfuerzo, de satisfacciones, de alegrías, pero es que de eso está hecha la vida, de todos los momentos y estos no pueden ser iguales. Creo que han sido 61 años bien vividos, bien bailados”.

El mayor cambio en su vida no se relacionó con el traslado a otro país ni con la búsqueda de espacios laborales diferentes, sino con una transformación personal: “Decidí para los 61 años hacer algo que nunca había hecho. Me matriculé en un gimnasio. Estoy con toda la energía, porque yo digo, ‘la edad solo está en la mente’ y el cuerpo en la medida que tú lo esfuerces te empieza a responder, yo también estoy jugando pickleball con mi esposo, es algo que nunca había tenido tiempo en Bogotá, porque yo vivía en función de trabajar; acá se trabaja igual, pero se saca tiempo para uno”.

Su vínculo con la actuación permanece intacto, incluso viviendo a distancia. Participa activamente en temporadas teatrales en Miami y planea desarrollar nuevos proyectos junto a Andrés Felipe Martínez, quien también reside en Estados Unidos. De acuerdo con sus palabras, están preparando una comedia cuya gira esperan iniciar por distintas ciudades a comienzos del año próximo. Simultáneamente, afianza labores como productora a través de su empresa en Colombia.