La Abuela, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, besó a un cantante de música popular en pleno concierto: “La pasamos más rico”

La Abuela compartió el video del beso con Joaquín Guiller y desató reacciones - crédito cortesía Canal RCN

Aleyda Gaviria, conocida como La Abuela, desató una ola de reacciones en redes sociales tras compartir un video de un beso inesperado con el cantante de música popular Joaquín Guiller durante un concierto.

La escena, registrada en video y difundida por la propia exconcursante de La casa de los famosos Colombia, se convirtió en tendencia y reavivó el interés por la influencer cucuteña.

El episodio no se limitó a un simple gesto sobre el escenario. La Abuela, lejos de adoptar un perfil bajo, subió a la tarima como invitada especial en la presentación de Joaquín Guiller, intérprete antioqueño de música popular, conocido por éxitos musicales como No sufriré por nadie, Así soy yo, Usted no me olvida, entre otros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La escena protagonizada por la creadora de contenido y el intérprete antioqueño durante un show en vivo se viralizó rápidamente - crédito @laa.abuela/Instagram

Su actitud espontánea y su humor marcaron la dinámica del evento, pero el beso sorpresivo que Guiller le pidió a la creadora de contenido, frente a la multitud, captó la atención y se viralizó en pocas horas. “Besito, besito”, le dijo el artista a la influencer.

Aleyda Gaviria se encargó de amplificar el alcance del momento al compartirlo en sus plataformas digitales, donde narró con picardía y sin reservas lo que sintió en ese instante. “Ese papasote (sic) me dio un beso lo más de rico. Sí, mis nietos, eso fue en un concierto que el mismo Joaquín Guiller me invitó. Eso pasamos más rico. Mire cómo me cogía. Ese es un agropecuario que cualquier mujer quisiera tener. Eso restregábamos todo el hueso lo más de rico. Miren pues, ay, Dios”, expresó la cucuteña en el video con la canción de fondo El agropecuario del artista.

La reacción del público no se hizo esperar. La publicación del video se llenó de mensajes y corazones, con comentarios que celebraban la autenticidad y el desparpajo de “la Abuela”. Algunos no dudaron en expresar admiración y una dosis de envidia por el momento compartido con el popular cantante.

El beso entre La Abuela y Joaquín Guiller se vuelve viral en redes sociales - crédito @joaquinguiller/Instagram

“Yooooo quiero ese agropecuario 😍“; ”Lo vi en vivo y en directo 🔥😍😂😂“; ”envidia de la buena abuela ❤️❤️❤️🔥“; ”Uff la abuela bien ganada!! 😂😅“; ”Abuela que envidia🔥🔥🔥“; ”abuelaaaa cuidado.. que @joaquinguiller todavía preña.. 😂“; ”Tan bello mi rey @joaquinguiller y @laa.abuelani se diga los adoro 😍“; ”Abrazos inmensos desde Jamundí, Valle. Esas son la aptitud, humildad y sencillez ante todo. Mi agropecuario, te felicito de corazón 😄😄👍💯💯💯🔥“; ”abuela cuidaoo"; “abuela siempre gana con los hombres termina besándolos, que suerte tienes abuelita”; “la abuela salió más terrible”; “Por eso es que me encantas 😍😍“; ”Esa es la diferencia de un agropecuario y un princeso 😂“, son algunas reacciones de los usuarios en las redes sociales.

La relación entre La Abuela y Joaquín Guiller no se limita a este episodio en vivo. En sus redes sociales, la creadora de contenido reveló que también participó como modelo en el más reciente videoclip del cantante, de la canción El agropecuario. “Estos agropecuarios se fueron a beber y salió esto, sí señor. Estamos de estreno con @jdt21_5, el que tanto pidieron para el video de El Agropecuario, y también con otras sorpresas. @laa.abuela, vaya y comente qué le pareció”, escribió el cantante al lanzar el video musical.

El figura de La Abuela no es nueva en las plataformas digitales. Desde su salida de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Aleyda Gaviria ha consolidado una presencia sólida en redes sociales, especialmente en Instagram, donde sus videos de comedia y contenido variado se han robado la atención de su comunidad. Su historia personal, marcada por la resiliencia —fue abandonada cuando era bebé y vendía empanadas para sobrevivir antes de convertirse en influencer—, ha generado empatía y admiración.

La Abuela sorprendió a sus seguidores al besar a un cantante de música popular - crédito cortesía Canal RCN

La capacidad de La Abuela para conectar con el público y generar contenido viral se ha convertido en su sello distintivo. Su espontaneidad y humor la han posicionado como una de las figuras más queridas y seguidas en el panorama digital colombiano.