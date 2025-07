Editor del libro de Javier Milei fue atacado por colombianos, investigan si se trató de un plan para asesinarlo

Autoridades indicaron que el ataque habría sido realizado por un grupo de colombianos- crédito Redes Sociales

El 22 de julio, en Córdoba, Argentina, se llevó a cabo La derecha fest, un evento político que contó con la presencia del presidente de ese país, Javier Milei.

Con la organización de Andrés Mego y La Derecha Diario, lo programado en el Hotel Quorum cumplió con las expectativas con la presentación de oradores, entre los que se destacó el politólogo Agustín Laje, el biógrafo presidencial Javier Negre y el cineasta Diego Recalde.

El festival fue auspiciado por Gaucho y la editorial Hojas del Sur, por lo que se ofreció un espacio para compartir una “Feria del libro libertaria”, que fue catalogada por los organizadores como un éxito.

Organizador del festival habría sido atacado por colombianos

El presidente de Argentina encabezó el encuentro que se llevó a cabo en Córdoba - crédito La derecha fest

En la tarde del 29 de julio, el periodista Eduardo Feinman informó que en Buenos Aires se registró un ataque contra Andrés Mego, dueño de la editorial Hojas del Sur y uno de los organizadores de La derecha fest.

En primer lugar, el organizador indicó que el ataque se registró antes de festival, pero que los organizadores decidieron no exponer la situación al público para no dañar el evento.

“Cinco días antes de La derecha fest, le dieron una paliza monumental en su domicilio, lo tuvieron que hospitalizar, 46 puntos en su cabeza. Lo molieron a golpes”, expuso el periodista.

Además de lo expuesto, Feinman reveló que Mego es el editor del nuevo libro que Javier Milei presentará al público antes de que termine el 2025, describiéndolo como una figura cercana al mandatario argentino en los últimos años.

Mego fue uno de los organizadores de La derecha fest - crédito La derecha fest

En su monólogo, el comunicador expuso que la situación se registró en el barrio de Almagro, en Buenos Aires, en donde los testigos afirman que la intención de los sujetos era asesinar a Mego.

“Lo esperaron en su casa, en el barrio Almagro, seis tipos encapuchados, cuando abrió la puerta, lo tiraron al piso, le pegaron con palos en la cabeza, 46 puntos, costillas rotas, buscaron matarlo básicamente”.

Además de los golpes, la hija de Mego habría sido raptada durante varios minutos; sin embargo, los criminales no se llevaron nada de valor ni pidieron una recompensa antes de devolver a la familiar del empresario.

“Se llevaron a su hija, la subieron a un auto, la secuestraron, la llevaron a dar unas vueltas y la devolvieron. No buscaron nada de valor, no robaron nada, no le robaron ni le tocaron nada”, indicó Feinman sobre la parte final del ataque.

Milei compartió con Mego durante la organización del evento; sin embargo, el empresario no pudo estar en el festival por los golpes recibidos - crédito La derecha fest

El comunicador indicó que la petición de los organizadores del festival fue no exponer la situación debido a que manejan la hipótesis de que la intención del ataque era provocar que se cancelara el evento.

“Este hombre hace la denuncia, pidieron total discreción porque no querían interferir en la investigación. Mego cree que le mandaron un mensaje con la paliza. Lo que se intentaba era cancelar La derecha fest”.

Por último, confirmó que las autoridades están investigando para capturar a los responsables, que serían de nacionalidad colombiana, y se cree, habrían sido enviados para atacar al empresario, descartando la teoría de que se trató de un hecho aislado de delincuencia.

“Ayer se procedieron a allanamientos y detenciones, se están investigando dos móviles, por delincuencia común y la otra situación es una golpiza por encargo”, puntualizó Eduardo Feinman al respecto.

Hasta el momento, el presidente de Argentina, Javier Milei, no se ha pronunciado al respecto, mientras que el dueño de la editorial Hojas del Sur tampoco buscaría exponer una opinión pública sobre el episodio para no interferir en la investigación que adelantan las autoridades.