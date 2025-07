Daniela Álvarez sufrió una lesión en la Media Maratón de Bogotá: no podrá caminar por un tiempo

Daniela Álvarez participó en la Media Maratón de Bogotá y sufrió una lesión en la pierna con prótesis - crédito @danielaalvareztv

La participación de Daniela Álvarez en la Media Maratón de Bogotá generó gran expectación entre sus seguidores y fieles admiradores.

La exreina de belleza y presentadora, reconocida por su fortaleza ante la adversidad, asumió el reto deportivo el domingo 27 de julio junto a cientos de atletas que recorrieron las principales avenidas de la capital. Su aparición fue celebrada en redes sociales, pero solo horas después, un inesperado contratiempo la obligó a tomar un receso.

En su cuenta de Instagram, donde suma más de cuatro millones de seguidores, Álvarez compartió una imagen en la que se aprecia una ampolla formada en su pierna izquierda, específicamente en la zona de contacto directo con la prótesis que utiliza desde 2020. La lesión fue consecuencia directa del esfuerzo físico sostenido durante los más de 21 kilómetros de la jornada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La exreina de belleza compartió en redes sociales la ampolla causada por el esfuerzo físico durante la carrera - crédito @danielaalvareztv/Instagram

“La ampolla que me hice ayer en la carrera. No podré caminar en unos días. Ahora es cuando pongo en práctica la paciencia”, escribió la barranquillera acompañando la fotografía de su herida. Según explicó, la prótesis suele generar este tipo de lesiones debido al roce constante y a la falta de sensibilidad en la zona, un riesgo habitual para quienes, como ella, utilizan un dispositivo protésico.

La noticia generó preocupación y mensajes de aliento. Decenas de seguidores la calificaron como un ejemplo de tenacidad y perseverancia, recordando su historia desde 2020, cuando fue sometida a una cirugía de amputación parcial por complicaciones derivadas de una isquemia. En ese momento, Daniela Álvarez transformó la adversidad en una fuente de motivación tanto para ella como para otras personas en situación similar.

El desafío físico de recorrer la Media Maratón fue asumido junto a un equipo de apoyo, responsable del acompañamiento y monitoreo durante la prueba. Álvarez fue recibida con aplausos por corredores, voluntarios y el público. Tras cruzar la meta, expresó satisfacción por el logro, aunque también reconoció que su cuerpo le demandaba una pausa.

La lesión obligó a Daniela Álvarez a tomar un receso temporal en sus actividades físicas - crédito @danielaalvareztv/Instagram

En declaraciones posteriores, la presentadora dejó ver tranquilidad frente a la pausa obligada. Documentó en redes las curaciones recomendadas por su equipo médico, insistiendo en la importancia del reposo para una óptima recuperación: “Bueno, mis amores, así amaneció mi llaga hoy, mi ampolla y aquí me voy a hacer la curación que me dijo mi dermatóloga (...) pedirle a Dios que esto se cure, pero rápido, porque no me puedo poner el liner y el socket porque donde me lo ponga me duele demasiado y se me levanta. Entonces, por eso es que no puedo caminar”.

Por el momento, evitó fijar una fecha para retomar sus actividades físicas habituales. El mensaje que compartió reflejó agradecimiento y serenidad ante el proceso de sanación: “Fue un reto enorme, una experiencia poderosa y llena de emociones. Pero mi cuerpo también me pidió una pausa”.

La relevancia de su caso radica en el ejemplo que representa para las personas con discapacidad, quienes ven en Daniela un modelo de superación y adaptación. Desde la amputación, ha sido activa en campañas de inclusión y aceptación, visibilizando los desafíos diarios de quienes viven con prótesis. Gracias a este compromiso, en 2021 fundó la Fundación Daniela Álvarez, enfocada en brindar apoyo y acceso a prótesis a personas de escasos recursos.

La presentadora documentó su proceso de recuperación y agradeció el apoyo de su familia y equipo médico - crédito @danielaalvareztv/Instagram

Además de los retos deportivos, Álvarez ha documentado en sus redes otras experiencias, como su paso por la Semana de la Moda en París y sesiones de buceo asistido, todas actividades que realiza junto a su hermano Ricky Álvarez, figura destacada en su proceso de recuperación y adaptación.

El apoyo incondicional de su familia ha sido fundamental y así lo reconoce la propia Daniela en distintos mensajes publicados recientemente: “Gracias por no soltarme nunca. Me inspiras y me levantas todos los días”, escribió refiriéndose a su hermano. Sus seguidores no solo han aplaudido sus logros, sino la estrecha relación familiar que la ha ayudado a enfrentar cada nuevo desafío.

Por ahora, Daniela Álvarez permanecerá en reposo siguiendo las indicaciones de su equipo médico. Asegura que la pausa será temporal y confía en retomar pronto sus rutinas. Su actitud frente a las dificultades continúa inspirando a quienes la siguen de cerca, tanto en el deporte como en la vida cotidiana.