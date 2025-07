Daniel Arenas reapareció después de meses de ausencia en las redes sociales: sigue cercano a su casa televisiva

La reaparición de Daniel Arenas en redes sociales genera expectativas sobre nuevos proyectos - crédito redes sociales

Daniel Arenas se retiró de la presentación en Telemundo, después de años de haber formado parte del canal en el matutino que entretenía a la comunidad latina en los Estados Unidos.

Sin embargo, poco se le había visto compartiendo contenido en sus redes sociales.

Recientemente, después del escándalo que se generó con el CEO de una importante compañía que asistió al concierto de Coldplay en la gira de conciertos que realiza la agrupación, Arenas reapareció en redes sociales en esta oportunidad disfrutando del evento que hizo su paso por Maimi.

Daniel, novio de Daniela Álvarez, estuvo en el evento acompañado de una importante figura, al parecer, de la cadena de televisión Telemundo, por lo que muchos de sus seguidores se preguntan si este será el paso que hacía falta para volver a ver en la pantalla chica.

Asimismo, el interrogante señala si volvería como tal a la presentación o a protagonizar una nueva telenovela que es otro de los campos que domina a la perfección el colombiano.

Y es que el bumangués no comparte contenido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 2,2 millones de seguidores, desde finales de 2024, por lo que esta aparición emocionó a sus fans.

“Daniel Arenas con la showrunner de Telemundo, esperamos verlo de nuevo en la tele”; “qué hermoso, pero dónde nos dejaste a Daniela, no queremos errores”; “Daniel ya es hora de que vuelva a la televisión”, fueron algunos de los comentarios que escribieron en las redes sus seguidores.

Su despedida de ‘Hoy día’ con Telemundo

Con una motiva publicación en la que sus compañeros de set le dieron la despedida, la última vez en que el actor estuvo en televisión fue a finales de 2024, con un mensaje en el que agradeció cada espacio que compartió con todos. Asimismo, les dijo a sus seguidores que siempre recibió todo el cariño que le dieron a través de las pantallas de televisores como de celulares.

“Esta es una decisión muy personal y que viene del corazón. Lo consulté, ustedes saben que yo soy un hombre de Dios, está 100% en esta decisión, en este momento de vida. Estoy enormemente agradecido con esta oportunidad que me dieron, este proceso de estar con ustedes todos los días. Para mí fue un honor. El aprendizaje ha sido enorme, pero hay ciclos de vida y yo soy una persona que defiende a capa y espada las prioridades en la vida. En este momento tengo unas muy personales y por eso tomé la decisión, esto no fue hace poco, desde hace un par de meses se tomó la decisión”, explicó Arenas, dejando claro que su salida no se debe a un despido.

En medio de rumores, se dijo que el comunicador había dejado la presentación del matutino debido a diferencias que tuvo con figuras como Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar que habrían pedido su cabeza.

“Daniel Arenas ha decidido dejar su rol como copresentador del programa matutino de Telemundo, Hoy día”, confirmó Telemundo en un comunicado que le hicieron llegar a People en Español.

Además, en la misma información, el medio le agradeció al actor por el tiempo que compartió con ellos, la dedicación, su buen trabajo y “todas sus contribuciones al programa y el profesionalismo y carisma que lo caracterizan. Le deseamos todo lo mejor en sus futuros proyectos y esperamos poder colaborar con él de nuevo en el futuro”.

De otra parte, se especuló también que el bumangués volvería con una jugos propuesta a Colombia; sin embargo, esto no se ha confirmado ni desmentido, pues en el sonajero estaba Canal Caracol en alguno de sus formatos de televisión.