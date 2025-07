Revelaron carta de disculpas del hombre que amenazó de muerte a Petro y su familia: “Me dejé llenar de odio, me equivoqué muy feo”

Manuel Yasmani Sacro Ramírez amenazó de muerte al presidente Petro y su familia - crédito EFE - Infobae Colombia

“Eso es odio puro (…) Me dejé llenar la cabeza de odio por gente que no soporta que un hombre del pueblo esté en la Presidencia. Y yo, siendo también del pueblo, caí en esa trampa”. Con estas palabras, Manuel Yasmani Sacro Ramírez reconoció la gravedad de sus actos y la motivación que lo llevó a grabar y difundir un video en el que lanzó amenazas de muerte contra el presidente de la República, Gustavo Petro, su esposa, hijos y nietos.

La carta de perdón, remitida a la Fiscalía General de la Nación y al jefe de Estado el 11 de julio de 2025, fue publicada tras la repercusión judicial y mediática del caso. La misiva busca explicar el contexto personal y social que desembocó en el delito, al tiempo que rechaza cualquier vínculo con organizaciones armadas o el paramilitarismo, como se especuló en un primer momento.

El episodio que desencadenó la acción penal ocurrió el 9 de diciembre de 2023. Ese día, Sacro Ramírez, que se describe como vendedor ambulante, originario de Tumaco y residente en Cali, grabó un video con lenguaje violento y amenazas explícitas dirigidas al jefe de Estado y su familia. La difusión del material provocó una reacción inmediata de la Fiscalía, que imputó a Sacro Ramírez el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Durante la audiencia, el acusado optó por no aceptar los cargos.

En el escrito, Sacro Ramírez insistió en que su proceder no puede justificarse por su situación personal ni por el ambiente social.

“No tengo estudios, ni poder, ni he sido nadie importante. Vivo del rebusque vendiendo en la calle, pero eso no justifica lo que hice. Me llené de odio por lo que se escucha en redes y en la calle”, afirmó. Con esta declaración, el procesado subrayó la influencia de la desinformación y el clima de polarización en la opinión pública, factores que, según su testimonio, alimentaron su reacción.

El documento también contiene un reconocimiento explícito de la naturaleza delictiva de sus palabras. Sacro Ramírez admitió que sus declaraciones no constituyeron una protesta ni pueden ampararse en la libertad de expresión. “Eso es odio puro”, recalcó, y añadió que está dispuesto a grabar un nuevo video, en la misma red social donde difundió las amenazas, para retractarse y pedir perdón.

“Hoy reconozco que desear un golpe de Estado, decir que hay que acabar con la familia del presidente, o hablar de matanzas, no es protesta, no es libertad de expresión. Eso es un crimen. Es odio puro. Y yo no quiero ser parte de los que dañan de los que envenenan al país. Me duele haber contribuido a la violencia en el país que ya ha tenido suficiente guerra”, expresó en la carta.

Y agregó: “Estoy listo para grabar un video, en la misma red donde ofendí, diciendo que me equivoqué. Me arrepiento, pido perdón”.

En el texto, Sacro Ramírez negó cualquier relación con grupos armados o estructuras paramilitares, desmintiendo así las versiones que circularon tras la publicación del video. Aseguró que actuó solo, motivado por “rabia e ignorancia”, y que su vida transcurre en la informalidad, lejos de cualquier poder o influencia política. La carta busca, además, marcar distancia respecto a quienes instrumentalizan el odio y la violencia en el debate público, al tiempo que asume la responsabilidad individual por el delito cometido.

A renglón seguido escribió: “No soy perfecto, pero quiero cambiar, Quiero que me den una oportunidad para demostrar que puedo corregirme, que puedo aprender, que puedo ser útil. Les hablo como un colombiano más, arrepentido, consciente del daño, y dispuesto hacer lo que esté en mis manos para remediarlo”.