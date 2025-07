Abelardo de la Espriella arremetió contra Francia Márquez y la acusó de ser instrumento del “engaño de Petro”: “Vivía sabroso”

El abogado Abelardo de la Espriella afirmó que Francia Márquez ayudó a legitimar un proyecto político que ahora rechaza - crédito @ABELAESPRIELLA/X

Las declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez Mina durante una ceremonia en Cali, con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes, generaron una fuerte reacción del abogado, empresario y actual precandidato presidencial Abelardo de la Espriella. A través de sus redes sociales, el jurista lanzó una serie de críticas directas y punzantes en contra de la segunda mandataria, señalándola de ser parte esencial de lo que calificó como un “engaño” cometido por el presidente Gustavo Petro a la ciudadanía.

Durante su intervención en el mencionado evento, Márquez expresó públicamente su descontento con varios aspectos del Gobierno al que pertenece. Hizo alusión a situaciones de deslegitimación y exclusión que —según sus palabras— tuvo que enfrentar desde la campaña presidencial, e incluso después de la victoria en las urnas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La vicepresidenta afirmó que “desde la campaña he vivido episodios de deslegitimación, sabotaje y exclusión” y añadió que pasó de ser “una heroína” a ser vista como “una traidora”. Además, denunció que la narrativa que en su momento sustentó la esclavitud persiste aún en los discursos contemporáneos, al afirmar que “hoy se manifiesta en argumentos que indican qué puede o no decir una persona afrodescendiente”.

El precandidato Abelardo de la Espriella lanzó fuertes mensajes en contra de la vicepresidenta Francia Márquez - crédito @delaespriella_style/Instagram - Andrés Castilla/Vicepresidencia

Estas afirmaciones motivaron una respuesta inmediata y enérgica por parte de De la Espriella, que utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar no solo el papel de Márquez dentro del actual Gobierno, sino su conducta frente al electorado colombiano. “¡Francia Márquez se prestó para el engaño de Petro, quien la usó y la instrumentalizó! Y mientras ‘vivía sabroso’ en su mansión en el Valle del Cauca, con helicópteros que no combaten narcos, el único ‘cambio’ fue para ella. Petro, Francia, Benedetti y Saade: todos cortados por la misma tijera, todos culpables del caos en el que vivimos”, escribió el precandidato.

El mensaje estuvo acompañado por un video en el que De la Espriella profundizó sus señalamientos, al calificar a la vicepresidenta con términos severos. En ese material audiovisual, el abogado se refirió a ella en los siguientes términos: “Francia Márquez se prestó para el engaño que Petro tendió a muchos despistados que se tragaron entero su cuento del cambio. Torpe, incapaz de confiable, desleal y traidora”.

En su discurso, el abogado también retomó una de las frases emblemáticas de Márquez durante su campaña, como lo fue “hasta que la dignidad se haga costumbre”, para referirse a ella como una “mentira convertida en eslogan”. A juicio del precandidato, dicho lema habría sido una estrategia retórica para seducir al electorado, mientras que las acciones de la vicepresidenta en el poder revelan, según sus palabras, una desconexión total con la realidad del país y con los sectores más vulnerables.

Abelardo de la Espriella estalló contra Francia Márquez luego de que ella arremetiera contra su propio Gobierno - crédito @ABELAESPRIELLA/X

Durante la intervención en video, el precandidato mencionó específicamente el uso de helicópteros para transporte personal por parte de Márquez. “Francia se dedicó a vivir sabroso, como ella misma lo advirtió, a usar los helicópteros. Y su vida en helicóptero. Y hoy me vine y salí en helicóptero. Que en vez de estar combatiendo a los narcotraficantes y a otros bandidos, se convirtieron en el Uber personal de la señora vicepresidenta para llevarla a su nueva mansión en Dapa”, expresó el jurista, al recordar la vivienda lujosa de la que ostenta la alta funcionaria.

Estas afirmaciones representan una de las críticas más duras que se hayan dirigido desde un precandidato hacia una figura del alto Gobierno, especialmente viniendo de alguien que aspira a disputar la presidencia en los próximos comicios.

Gustavo Petro es objeto de críticas por parte de Abelardo de la Espriella luego de que Francia Márquez arremetiera contra el Gobierno nacional - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

De la Espriella concluyó su mensaje advirtiendo que “a la única que por lo visto le llegó el cambio fue a la doctora Francia Petro”, una forma de ironizar el vínculo entre la vicepresidenta y el actual jefe de Estado, insinuando que ambos formarían parte de un mismo esquema de poder en el que las promesas de transformación fueron, según él, una farsa.

Por otro lado, las declaraciones de Márquez en Cali dejaron entrever el evidente distanciamiento respecto al círculo de poder que la acompaña desde que asumió el cargo. Hizo mención de la falta de reconocimiento que siente incluso desde el inicio del mandato, y recalcó que su papel fue minimizado: “Se me permitió estar, pero no se me reconoció”, dijo en uno de los apartes de su discurso.

Francia Márquez dijo sentirse excluida y usada por el Gobierno de Gustavo Petro, mismo que ella ayudó a escoger y del que hace parte - crédito @FranciaMarquezM/X

También hizo énfasis en las barreras estructurales que, según ella, persisten en la política nacional, especialmente en lo referente al acceso de personas afrodescendientes a posiciones de toma de decisiones. “Critican que se piense que, en el ejercicio político, las personas afrodescendientes son útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar”, agregó Márquez.