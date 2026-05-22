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Qué encontraron las autoridades en el carro que transportó el cuerpo de Yulixa Toloza: facturas, una SIM, un router y comprobantes financieros

El material recolectado por las autoridades en el automotor hace parte de la evidencia clave que analiza la Fiscalía dentro del proceso judicial en curso

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Yulixa Toloza desapareció de un centro estético en Bogotá en un vehículo la noche del 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional
Yulixa Toloza desapareció de un centro estético en Bogotá en un vehículo la noche del 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional

La investigación por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, tras un procedimiento estético en una clínica ilegal del sur de Bogotá, avanzó con nuevos elementos revelados por la Fiscalía General de la Nación. La atención se centró en el vehículo en el que, según la hipótesis del ente acusador, fue trasladada la mujer después de presentar complicaciones de salud.

El automóvil, un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, ha sido considerado una pieza clave dentro del proceso judicial debido a la cantidad de rastros biológicos, tecnológicos y documentales hallados en su interior.

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De acuerdo con el informe técnico presentado en audiencias judiciales en Cúcuta, el vehículo presentaba múltiples evidencias biológicas, entre ellas ADN humano, fragmentos lofoscópicos, cabellos, células de piel y fluidos corporales presuntamente asociados a la víctima, según el reporte citado por El Tiempo.

Estos elementos fueron recolectados por peritos forenses y enviados a laboratorio para su análisis. Según la Fiscalía, el material biológico permitiría reconstruir los movimientos de la víctima dentro del vehículo y establecer posibles momentos de contacto o traslado.

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Pintura en acuarela que muestra a manos enguantadas examinando hebras de cabello, documentos y una tarjeta SIM dentro de un coche gris con policías visibles en el exterior.
Hallazgos forenses dentro del vehículo reforzaron la investigación, tras el análisis de múltiples evidencias biológicas y materiales recolectados por las autoridades en el lugar de los hechos - crédito Imagen Ilustrativa infobae

De acuerdo con el medio citado, los investigadores señalaron que los rastros estaban distribuidos en distintas áreas del automóvil, incluyendo los asientos traseros, tapetes y la zona del baúl, lo que refuerza la hipótesis de que el vehículo fue utilizado para el transporte del cuerpo en diferentes etapas del recorrido.

Además de la evidencia biológica, dentro del vehículo fueron hallados objetos tecnológicos y financieros que hoy hacen parte del material probatorio.

Entre ellos se encuentran una tarjeta SIM de la empresa Claro, un router de transmisión de señal de internet y múltiples comprobantes de transacciones realizadas a través de plataformas como Efecty, Redeban y Wompi. También fueron encontrados documentos personales, una tarjeta de presentación y una factura reciente de un taller mecánico.

La Fiscalía sostiene que estos elementos podrían ser relevantes para rastrear comunicaciones entre los implicados, así como posibles movimientos financieros relacionados con la manipulación del vehículo y el intento de ocultar pruebas.

El informe pericial detalla que el automóvil fue inspeccionado por cuadrantes, lo que permitió ubicar la evidencia de forma precisa dentro del interior del vehículo.

En el asiento trasero, detrás del copiloto, fueron hallados cabellos. En los tapetes y en el área del baúl se encontraron restos biológicos. En la parte superior del tablero se ubicaron dispositivos electrónicos, mientras que en la guantera y el maletero se hallaron documentos vinculados al caso.

Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado fueron contactados por María Fernanda Delgado Hernández, dueña de Beauty Láser, para que se llevaran el vehículo de su propiedad, en el que transportó a la paciente Yulixa Toloza - crédito @FiscaliaCol/X
Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado fueron contactados por María Fernanda Delgado Hernández, dueña de Beauty Láser, para que se llevaran el vehículo de su propiedad, en el que transportó a la paciente Yulixa Toloza - crédito @FiscaliaCol/X

Adicionalmente, una bolsa plástica ubicada en la zona de los pies del copiloto contenía comprobantes de transacciones y papelería dispersa, lo que para los investigadores podría indicar intentos de reorganizar o ocultar información, según El Tiempo.

En el marco de la investigación, la Fiscalía señaló a varias personas presuntamente involucradas en los hechos posteriores a la muerte de la mujer.

Entre ellas figuran Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes fueron enviados a prisión preventiva por su presunta participación en el encubrimiento y la alteración de material probatorio relacionado con el vehículo.

También son investigados María Fernanda Delgado Hernández, Edinson José Torres Sarmiento y Eduardo David Ramos, quienes habrían tenido distintos niveles de participación en la cadena de hechos que rodea la muerte de Toloza.Reconstrucción de los últimos movimientos

La investigación ha permitido reconstruir parte del recorrido del vehículo mediante cámaras de seguridad y análisis de rutas entre Bogotá, Cundinamarca y Norte de Santander.

Según la Fiscalía, el automóvil habría realizado paradas intermedias antes de llegar a la zona rural donde finalmente fue abandonado el cuerpo de la víctima, en inmediaciones del municipio de Apulo.

Pintura en acuarela mostrando a dos hombres de pie junto a un coche verde oscuro con matrícula CO-340, mientras una mano entrega billetes de dinero a uno de ellos.
Los dos detenidos fueron enviados a prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el encubrimiento y alteración de material probatorio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades sostienen que estos desplazamientos, junto con los rastros encontrados en el interior del carro, son fundamentales para establecer la cronología exacta de los hechos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, la causa de muerte de Yulixa Toloza fue una embolia pulmonar, resultado que se determinó tras el análisis forense del cuerpo.

El director de la entidad explicó que el cadáver llegó en estado de descomposición, lo que obligó a realizar estudios macroscópicos y microscópicos para establecer con precisión el momento y las causas del fallecimiento.

Antes de confirmar la causa final, los peritos evaluaron varias hipótesis, entre ellas un evento anémico, una reacción a anestesia o una embolia grasa asociada al procedimiento estético.

La Fiscalía también indicó que la víctima presentó un deterioro progresivo tras la intervención, con síntomas como debilidad extrema, somnolencia y pérdida de conciencia.

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