Sofía Vergara volvió a pasar por el quirófano para una nueva intervención en su pierna: “Round 2”

Sofía Vergara fue noticia internacional durante el verano europeo a causa de la celebración de sus 53 años el pasado 10 de julio. Y es que la colombiana decidió que la fiesta fuese por todo lo alto, en un yate que recorrió el mar Mediterreaneo con celebridades que incluyeron a Ricky Martin, Tom Brady, Anitta, Martha Stewart o J Balvin.

Mientras los rumores de una nueva pareja para la Toty luego del final de su relación con Justin Saliman siguieron su curso (especialmente con el empresario Douglas Chabbott), la actriz reconocida por su trabajo en Griselda y Modern Family también estuvo involucrada en los negocios, puesto que lanzó su marca de productos para el cuidado de la piel “Toty” en el Viejo Continente aprovechando su paso por España.

Hace unos días Sofía confirmó que estaba de regreso en Estados Unidos, subiendo algunas fotografías acompañada de su perrita “Amore”, pero este viernes 25 de julio dio a conocer que también estaba de vuelta en el quirófano, por el que ya pasó en abril de 2024 para someterse a una cirugía mayor de rodilla.

Aunque la colombiana no dio entonces detalles de la intervención, sí se dejó ver acompañada de su entonces pareja, el cirujano Justin Saliman, que la cuidó durante su incapacidad mientras su pierna permanecía enyesada.

Este viernes, en su cuenta de Instagram, Vergara subió una serie de imágenes en las que reveló que se encontraba en un hospital y sonriente, luego de someterse a una nueva intervención en su rodilla.

“¡Está hecho! Round 2″, escribió, mostrando que la intervención se realizó nuevamente en la rodilla derecha. Luego, en sus historias instantáneas, la actriz reveló que ya se encuentra en su casa recuperándose, con la asistencia de una enfermera.

Figuras como Esperanza Gómez, Lauren Sánchez (esposa de Jeff Bezos), o el empresario Ricardo Leyva, le enviaron sus mejores deseos a Sofía en su recuperación.

Cabe recordar que en la intervención que se realizó en 2024, Sofía requirió de un vendaje extenso para inmovilizar la pierna tratada. Hasta el momento se desconoce si la reciente intervención tuvo el mismo grado de complejidad, pero lo cierto es que todo indica que deberá pasar algunos días reposando en su hogar.

Sofía Vergara reveló la razón por la que no visita Colombia con regularidad

En una conversación exclusiva con la revista Vea, la barranquillera compartió detalles sobre el camino recorrido durante más de dos décadas que la llevó a posicionarse como una de las figuras latinas más reconocidas en la industria y la sociedad estadounidense.

Durante la entrevista, la actriz abordó aspectos como su faceta empresarial, debido a que participó de toda clase de incursiones en todo tipo de proyectos, incluyendo un restaurante junto a su hijo Manolo.

“No quiero tomar crédito como si yo me hubiera hecho sola como empresaria, pero sí puedo decir que nunca me ha dado miedo que las cosas me salgan mal o que me digan que no”, expresó. “Bueno, eso sí, perder plata no me gusta, pero siempre me he adaptado a lo que sea. La verdad, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no, o que salgas fea en una foto, ¿Qué importa?”.

Es por ese motivo que Sofía consideró que su persistencia ha resultado clave para cimentar su éxito en la industria angloparlante. Pero justamente por sus responsabilidades empresariales o su presencia en proyectos como su rol de jurado en America’s Got Talent, afirmó que es dificil para ella viajar a Colombia con la frecuencia que quisiera.

“No he ido tanto a Colombia como me gustaría porque desde Los Ángeles es lejísimos. Nunca he podido escaparme por dos días. Siempre voy por cosas puntuales: un entierro, una boda. Nunca he tenido tiempo de ir a gozarme una semana en mi país”, reconoció.