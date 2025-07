Video: así despidieron a Abelardo de la Espriella de su firma de abogados, se prepara para la contienda electoral de 2026

Firma de abogados de Abelardo de la Espriella lo despidió con una calle de honor y sonoros aplausos: el jurista se lanzará a la Presidencia - crédito @delaespriella_lawyers/Instagram

Con una calle de honor y fuertes aplausos, empleados de la firma de abogados De La Espriella Lawyers despidieron a su fundador, Abelardo de la Espriella, que inscribió ante la Registraduría el comité recolector de firmas con el objetivo de aspirar a la Presidencia de la República.

El anuncio, difundido a través de las redes sociales de la organización, marcó el inicio de una nueva etapa tanto para el despacho jurídico como para su fundador, quien ahora apuesta por el movimiento ciudadano Defensores de la Patria. Según la publicación, la firma continuará su labor con “la misma excelencia, liderada por un equipo comprometido, preparado y más unido que nunca”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La noticia de la candidatura de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República se conoció el pasado 16 de julio, con la creación de su movimiento como plataforma para su aspiración. Defensores de la Patria surgió como una respuesta a la situación política actual. De acuerdo con sus voceros, representa una “expresión de resistencia democrática ante la crisis nacional” y se formó a partir de liderazgos ciudadanos en distintas regiones del país.

La candidatura de Abelardo de la Espriella introduce un nuevo actor en la contienda por la presidencia, mientras su antiguo despacho jurídico reafirma su continuidad y fortaleza tras la salida de su fundador - crédito Colprensa

El grupo manifiesta un rechazo explícito al rumbo político que, a su juicio, ha tomado Colombia. En su mensaje de despedida, el equipo de De La Espriella Lawyers subrayó la transformación de la firma tras la salida de su fundador: “Esta firma no se detiene, no se frena, no se diluye. Se transforma, se fortalece y continúa con paso firme”, afirmaron en la publicación.

El despacho enfatizó que el legado de Abelardo de la Espriella permanece intacto y que la organización seguirá adelante con la misma pasión que la ha caracterizado. El propio De la Espriella ha delineado los ejes de su propuesta política; ha prometido que, de llegar a la presidencia, su gobierno será un “escudo para los ciudadanos honestos”, a quienes desea “abrazar con el alma” frente a lo que califica como una “decadencia institucional sin precedentes”.

Además, se ha comprometido a enfrentar con rigor a los corruptos, criminales impunes y a quienes considera una amenaza para el modelo republicano del país.

De acuerdo con el abogado, el movimiento Defensores de la Patria se presenta como una plataforma que canaliza el descontento de sectores ciudadanos y busca posicionarse como alternativa ante la coyuntura política. La candidatura de Abelardo de la Espriella introduce un nuevo actor en la contienda por la presidencia, mientras su antiguo despacho jurídico reafirma su continuidad y fortaleza tras la salida de su fundador.

El movimiento que respalda su aspiración, ‘Defensores de la Patria’, surgió como una respuesta a la situación política actual. - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

De la Espriella y su insistencia en que Álvaro Uribe vuelva al ruedo político

Pese a que el expresidente Álvaro Uribe cerró la puerta a cualquier posibilidad de acompañar a Abelardo de la Espriella como fórmula vicepresidencial, el precandidato no tardó en replantear su invitación: en un nuevo gesto público propuso a Uribe el Ministerio de Defensa en caso de alcanzar la presidencia.

“Un expresidente no le podrá decir que no al presidente electo (...) Prepárese, presidente Uribe, porque el 7 de agosto de 2026, cuando hayamos derrotado al tirano, me acompañará como Ministro de Defensa. Es el llamado de la Patria”.

Con esas palabras, De la Espriella insistió en la necesidad de contar con Uribe en su eventual gabinete, subrayando la relevancia que le atribuye a su experiencia y liderazgo en materia de seguridad.

Abelardo de la Espriella publicó este mensaje en X, en el que insiste en vincular a Álvaro Uribe a su eventual gobierno y le ofrece el Ministerio de Defensa - crédito Abelardo de la Espriella/X

El exmandatario, en un mensaje posterior, enfatizó que su participación en la Vicepresidencia no solo resultaría inconveniente, sino que podría generar una controversia institucional en un contexto donde, según él, existen intentos por debilitar las estructuras del Estado.

“No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones”, expresó el exmandatario en X.