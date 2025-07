La actriz española Ester Expósito se dejó ver a las afueras de Santa Marta: asistió a un festival de música

La española visita nuevamente el país y enciende los rumores de una participación en algún formato colombiano - crédito @enlamovidacartagena/IG

A pocos días de que el exarquero de la selección de España Iker Casillas sorprendiera con una visita a Cartagena como parte de lo que fueron unas vacaciones, otra figura destacada del país ibérico ha dado de qué hablar con su presencia en Colombia.

Se trata de la actriz Ester Expósito, reconocida por su papel protagonista en la serie Élite de Netflix, emitida entre 2018 y 2020, así como por su influencia en redes sociales, al punto de ser una de las celebridades españoles más seguidas en Instagram, totalizando 27 millones y superando en el proceso a gente de la talla de Penélope Cruz, Ana de Armas y Antonio Banderas.

En días recientes, Expósito anunció que estaba de visita en Colombia acompañada de Marta Luque, una de sus amigas, mostrando varias actividades desarrolladas en el Caribe colombiano. Primero estuvo en las islas de San Andrés, disfrutando del sol, la playa y la gastronomía del lugar.

En su cuenta de Instagram, Expósito incluso compartió algunos momentos en los que practicaba buceo en el Mar Caribe, acompañando las publicaciones con las palabras “Caribe de mi corazón”.

La siguiente parte de su viaje la llevó por Cartagena. En este caso, Expósito fue captada en una discoteca mientras se encontraba al lado del DJ con un trago en su mano, vestida con un delicado atuendo en color nude al ritmo de El efecto, la canción de Chencho Corleone y Rauw Alejandro que la hizo viral en redes sociales cuando subió un reel bailando durante los confinamientos por la pandemia, en abril de 2020.

Ester Expósito se dejó ver en Santa Marta, durante el Festival Olas Sonoras que se celebró recientemente a las afueras de la capital de Magdalena - crédito Europa Press

Acto seguido, la actriz emprendió rumbo a Santa Marta para sumarse a la lista de asistentes al Festival Olas Sonoras.

El evento, celebrado en las instalaciones del Viajero Hostels Tayrona – ubicado a dos horas de Santa Marta – contaba con un cartel en el que estaban presentes artistas nacionales pertenecientes principalmente a la fusión, el género urbano y la música alternativa.

El Festival Olas Sonoras celebrado en el Viajero Tayron Hostel contó con figuras como Cali Flow Latino, Rayo & Toby, The Virgina Valley, La Ramona o Richard Blair entre sus artistas - crédito eTicket

Según dieron a conocer las comunicaciones del Vaijero Hostels, Ester Expósito llegó junto a su amiga y “fue totalmente orgánica”. Es decir, no hubo de por medio alguna actividad promocional o un acuerdo publicitario para impulsar el evento.

Todo indica que la actriz solo estuvo centrada en integrarse al clima festivo del Magdalena, disfrutando de la música, de la gastronomía local e interactuando con el resto de asistentes, en el entorno natural característico de la zona.

Ester Expósito estuvo en el Festival Olas Sonoras acompañada de su amiga, Marta Luque - crédito cortesía Viajero Hostels

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la actriz y modelo visita Colombia. En febrero de 2025, Ester se dejó ver en el reconocido restaurante Andrés Carne de Res, festejando e interactuando con los fans que la reconocieron en el establecimiento. Aunque en su momento se especuló con que su visita estaba relacionada con el rodaje de algún nuevo proyecto, esto nunca se confirmó.

Ester Expósito reveló que tuvo que rechazar una invitación de Shakira

Durante una charla con Makaroff, la española respondió la inquietud de cuál era el contacto más famoso que tenía en su teléfono celular. Expósito admitió que en su caso se trataba de Shakira, afirmando que tuvo que rechazar su invitación para sumarse a un videoclip.

“Voy a decir una que puedo. No puedo decir otra, no quiero. Entonces objetivamente creo que Shakira… sí, me escribió para un videoclip. No pude. No podía”, reveló.

Según explicó, Shakira la contactó para que se sumara al videoclip de Soltera, el sencillo de la barranquillera que contó con la presencia de Winnie Harlow, Anitta, Danna Paola, Natti Natasha, Harry Jowsey, Karolina Kurkova, Lele Pons y Bizarrap.

“Era un fin de semana y yo estaba trabajando y no podía ir a Miami”, confesó. “Creo que era para este vídeo que salen un montón de chicas. Creo que son un poco amigas suyas también. Y nada, pero le envío un beso”, añadió.