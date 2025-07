Melissa Gate contó la verdad detrás de su amistad con Yina Calderón y se defendió de las críticas: “Pues de malas”

Melissa Gate defendió su amistad con Yina Calderón y explicó por qué le cae bien - crédito Cortesía Canal RCN

Las redes sociales se han convertido en el escenario de un debate provocado por las revelaciones que lanzó Melissa Gate.

Según explicó la ahora cantante, en medio de la controversia, sostuvo que la percepción pública y las opiniones de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia 2025 originaron conflictos con Yina Calderón, aunque ella siempre encontró cualidades admirables en la personalidad de Dj opita.

Esta afirmación, que ha compartido varios internautas, no tardó en recibir cuestionamientos. Algunos usuarios pusieron en duda la autenticidad detrás de la reconciliación, señalando contradicciones y mostrando escepticismo ante la versión de la influencer paisa.

Melissa Gate arremetió contra quienes critican su amistad con Yina Calderón - crédito @lacasadelosfamosos/Tiktok

La viralización de estas declaraciones expone la facilidad con la que los desacuerdos personales escalan en entornos digitales y cómo, pese a los recelos, ambas protagonistas han optado finalmente por conciliar y dejar atrás sus diferencias.

“Al que le moleste mi amistad con Yina me va a tener que soportar, porque la vieja me cae muy bien… ustedes saben que del odio al amor hay un paso y el amor transforma a las personas. Uno no puede estar odiando a todo el mundo durante todo el tiempo“, comentó.

“Meli” como la llaman algunos de sus excompañeros de competencia, reiteró que haber conocido a profundidad a Yina en el reality con quien limó asperezas durante los últimos días del concurso que ganó el barranquillero Andrés Altafulla, reiteró que ella y la empresaria de fajas solucionaron sus malos entendidos.

“Arreglamos las cosas, a mucha gente le molesta que yo me haga amiga de Yina, pero pues de malas yo siempre haciendo todo lo que me da la gana y al que le moleste mi amistad con Yina, pues me va a tener que soportar porque la vieja me cae muy bien”, añadió en su transmisión.

Yina Calderón y Melissa Gate pasaron de ser enemigas en 'La casa de los famosos Colombia 2025' a construir una buena relación fuera del programa - crédito canal RCN

Por su parte, Calderón compartió en sus perfiles la publicación que se hizo viral en redes sociales y añadió la frase: “Las talentosas con las talentosas”. Asimismo, la empresaria prometió que pronto las verán juntas.

Seguido a las revelaciones, varios internautas reaccionaron agregando lo mucho que les gustaba verlas como amigas, mientras que otros las tildaron de “hipócritas”, recordando todo lo que se dijeron antes y durante el reality.

Melissa Gate alertó a sus seguidores sobre suplantación de su identidad en redes sociales

Desde una transmisión en vivo que hizo a través de redes sociales, la también modelo y creadora de contenido alertó que personas inescrupulosas estarían utilizando cuentas falsas para solicitar dinero en su nombre.

La ‘influencer’ paisa denunció que personas están utilizando su nombre e imagen en cuentas falsas para solicitar dinero a sus seguidores - crédito @emfuror/Instagram

“Un saludo muy especial a todos esos imbéciles que me roban el contenido, que hacen cuentas con mi nombre, que suben seguidores y que ni siquiera son capaces de poner una cuenta de apoyo con mi perfil original”, expresó Gate en un video publicado en su cuenta oficial. Y agregó con dureza: “A ustedes les deseo lo peor. Ojalá se pudran todos y se quemen en el infierno”.

La influencer también se refirió a un video que ha circulado en los últimos días, en el que presuntamente se le escucha solicitando dinero: “Como para acabar de ajustar, ahora anda un video mío rotando, diciendo que yo les estoy pidiendo dinero. Por favor, yo no les estoy pidiendo nada”, aclaró.

Aunque ironizó con que no tendría problema si alguien quisiera darle dinero, reiteró que el mensaje en cuestión no fue escrito por ella: “Claro que si ustedes me quieren consignar, yo no tengo ningún problema. Pero hey, bueno, sí hay una gente sin escrúpulos que yo no sé quiénes son, entonces, pues ya saben, no soy yo. La cuenta sí es mía, pero el mensaje no. O sea, el mensaje no lo puse yo. Así que mucho cuidado”.

Gate aprovechó para hacer un llamado a la precaución y escribió un mensaje dirigido a quienes suplantan su identidad: “Un saludo para todos esos oportunistas, faltos de creatividad (...) Se me sale de las manos la verdad, todo lo que hacen en nombre mío”.