María Fernanda Cabal se fue lanza en ristre contra el Gobierno Petro por la investigación a las Tiendas D1: “Persigue lo que funciona para destruirlo”

La investigación que abrió el Ministerio del Trabajo contra la cadena de Tiendas D1, que estarían incurriendo en presunta explotación laboral contra sus empleados y otras irregularidades, ha generado opiniones divididas en la opinión pública.

De acuerdo con los representantes sindicales de los trabajadores, citados por Semana, sus quejas están relacionadas con jornadas extensas, multiplicidad de tareas sin compensación de horas extras, exigencia de asumir pérdidas por vencimiento de productos y ausencia de reemplazos en caso de ausencias justificadas.

Una de las voces en contra que se pronunciaron a raíz de la investigación fue la de la senadora María Fernanda Cabal, una de las mayores opositoras del Gobierno Petro, que sugirió que la actual administración estaría persiguiendo a estas empresas.

“Nuevo capítulo de persecución contra la libre empresa en el país. Ahora enfilan baterías contra una empresa que genera 25 mil empleos con contrato a término indefinido y que le dan oportunidad a más de 1.100 aprendices del SENA. Nada que signifique comodidad, mejores precios y estabilidad laboral le importa al desgobierno de Petro que persigue todo lo que funciona para destruirlo.”, escribió la congresista del Centro Democrático en su cuenta de X.

Luego de que se conociera la investigación a Tiendas D1, la senadora del Centro Democrático señaló al Gobierno Petro de liderar una persecución contra las empresas- crédito @MariaFdaCabal/X

Las denuncias del sindicato de trabajadores de Tiendas D1

El Ministerio de Trabajo anunció el inicio de la investigación contra la reconocida cadena de supermercados, la cual responde a las acusaciones de acoso laboral, persecución sindical y sobreexplotación de trabajadores que presentó el Sindicato Nacional de Trabajadores de D1 (Sintra-D1) en mayo de 2025, a través de redes sociales.

“En buena hora el Ministerio ahora está metiendo las narices en el asunto”, afirmaron representantes sindicales en declaraciones recogidas por Semana, celebrando la intervención estatal en el conflicto entre Sintra-D1, el sindicato de trabajadores, y la empresa D1.

En su mensaje, el sindicato denunció que “la compañía D1 S.A.S. amenaza a los dirigentes sindicales de Sintra-D1 por denunciar acoso laboral, persecución sindical y sobre explotación de trabajadores. Quien dice la verdad no difama”.

Junto a este comunicado, Sintra-D1 difundió documentos, entre ellos una carta del director jurídico de D1, en la que advierte sobre posibles acciones legales si el sindicato divulga información “confidencial, falsa o difamatoria”. Esta advertencia se suma a un clima de tensión entre la empresa y sus empleados sindicalizados.

Esta es la respuesta de D1 a Sintra-D1 y una réplica del sindicato, tras denunciar posibles casos de acoso laboral - crédito @sintra_d1/X

Una fuente sindical, que solicitó anonimato, declaró al citado medio que “la desconexión laboral no existe. En cualquier hora fuera del horario nos escriben para indicar el plan de las jornadas a cubrir o para participar en actividades que no hacen parte de las labores establecidas en el contrato”. Esta afirmación pone en entredicho el respeto a los límites contractuales y a la vida personal de los trabajadores.

Ministerio del Trabajo confirmó que si se presentaron abusos a empleados de D1

En una rueda de prensa, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, detalló los avances de la investigación, en los que confirmó que al interior de las tiendas si se han presentado casos de acoso laboral. En ese sentido, el jefe de la cartera instó a una intervención por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) ante los abusos físicos y psicológicos que han sufrido los trabajadores de la empresa.

El ministro del Trabajo Antonio Sanguino detalló los avances de la investigación, en los que confirmó que al interior de las tiendas D1 si se han presentado casos de acoso laboral - crédito Colprensa

Entre los hallazgos que presentó la viceministra de Relaciones Laborales (e) Sandra Muñoz, se destaca que los empleados si están cumpliendo jornadas de ocho horas de trabajo, con solo 30 minutos de descanso y sin hora de almuerzo.

“Horas extras que no son registradas ni pagadas, sobrecarga de labores en una sola persona, persecución a líderes sindicales e incumplimientos de acuerdos colectivos, acoso laboral, accidentes de trabajo no reportados, problemas en materia de salud, bodegas pequeñas y pasillos bloqueados”. Estas condiciones han generado consecuencias directas en la salud de los empleados, como estrés, trastornos del sueño, dolores musculares y alteraciones en la vida personal debido a las extensas jornadas. Además, se identificaron accidentes laborales que no recibieron la atención adecuada.

El ministerio llegó a estas conclusiones después de realizar inspecciones en 263 tiendas.