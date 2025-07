Marlon Moreno habló de su salud mental y el dolor que lo acompaña por la pérdida de seres queridos: “Me cuestiono mi existencia”

Marlon Moreno se refirió a su locura y explicó por qué no acude a terapia

Marlon Moreno abrió su corazón como pocas veces y reveló parte de su vida privada que no había compartido con el público hasta la fecha. El actor que actualmente protagoniza La venganza de Analía 2, aseguró que se considera “loco” y no busca corregirlo.

Asimismo, el artista caleño de 59 años habló acerca de los errores que ha repetido en su vida, de los cuales afirmó, no se arrepiente y desveló los dolores que lo han acompañado desde adolescente cuando perdió a su hermano mayor.

La cordura y la muerte son dos cosas que Marlon Moreno asegura que desde muy niño se ha cuestionado, especialmente, porque a los 11 años enfrentó la muerte de su hermano mayor y luego la partida de sus padres.

“Ha sido un camino difícil, doloroso, muy doloroso. Sufro la pérdida de mi hermano mayor cuando tengo 11 años; perdí a mi mamá cuando tenía 23; la pérdida de mi papá cuando tengo 34, o sea que para mí la muerte ha estado ahí siempre. Entonces, ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en mi casa no me dicen que mi hermano se murió, por evitarme dolor?.

El actor vallecaucano conversó con la revista de entretenimiento Vea en donde destapó lo que piensa de la existencia misma y la razón por la que no busca ayuda para mitigar el dolor que ha atravesado.

“Creo que todo es importante y todo ayuda a formarnos de la mejor manera posible. Creo que cuando se habla de ese tema, de llevarlo a terapia para estar sano, para mí es como un gran pajazo. Eso no soluciona absolutamente nada”, mencionó luego de aclarar que estas duras experiencias en su vida lo forjaron como actor.

Asimismo, Marlon comentó que, afrontar sus problemas tal y como se los presenta la vida le permite ahora contar las historias que quiere y por eso, trabaja en la que será su opera prima. Producción que escribe, produce, dirige y además, protagoniza.

“Desde hace 9 años tenía muchas ganas de dirigir, pero pensaba que no era capaz y el hecho de haber viajado a Los Ángeles, de vivir allá y de entender en parte qué es lo que pasa con los actores… En gran parte de las últimas historias que he actuado en TV, he reescrito las escenas. Eso se fue dando y para mí esa escritura tiene que ver con una educación literaria y audiovisual y la experiencia de contar historias”.

Por esta razón Marlon Moreno se cuestiona su existencia

El actor caleño que cumplió 59 años en mayo, actualmente encarna a Guillermo León Mejía, en La venganza de Analía 2, es Narciso Barrera en La Vorágine y que se hizo muy popular en todo el continente como El Capo, la famosa serie que alcanzó cuatro temporadas confesó que desde los 6 años ha sorprendido a su familia con preguntas sobre la vida que afirma ni siquiera los adultos se atrevían a hacerse.

"Me he cuestionado la existencia toda la vida. Mucho más a medida que fui desarrollando mi carrera como actor. ¿Qué clase de salud mental puedo tener para alguien normal, entre comillas? He conocido a tanta gente que supuestamente está tan sana y al hablar con ella, siento que no ocurre nada en ese cerebro. Yo, cuerdo o loco, puedo sentirme mucho más feliz conmigo mismo. Entonces, a mí realmente no me preocupa estar mentalmente sano, porque no sé qué significa eso".

De la misma manera, Marlon que no acostumbra a hablar con la prensa, mucho menos de lo que pasa con su vida detrás de las cámaras expuso el por qué no ha sentido la necesidad de buscar ayuda.

Para mí es mucho más importante vivir como he vivido y voy a seguir viviendo hasta que mi cerebro y mi corazón me lo permitan. Yo nunca he entendido el tema de ir a terapia”, agregó.

Por otra parte, Marlon Moreno adelantó que pronto estrenará dos películas: Cucu, que rodó en República Dominicana, y Pacífico, filmada en esta zona del país.