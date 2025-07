Ganadora del ‘Desafío’ fue elegida como la modelo del video de un reconocido artista de música popular

El artista no dudó en elegir a una modelo sensual para su video - crédito Instagram

El reciente rodaje en Bogotá del video musical de Joaquín Guiller ha generado expectativa, pero no solo por el lanzamiento de la canción, que promete sumarse a sus anteriores éxitos como Usted no me olvida y El agropecuario, sino por la presencia de Alejandra Martínez, quien es recordada por ser ganadora del Desafío The Box en su edición de 2023.

La modelo, reconocida por su victoria en el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, asume ahora un nuevo reto: protagonizar un video en el que, según lo revelado por el programa La red, se verá muy sensual. Así, con este nuevo logro para su carrera y esta colaboración junto al famoso artista de música popular promete captar la atención del público y, según se anticipa, subir la temperatura en el lanzamiento.

La participación de Alejandra Martínez en el video se convierte en un giro para su carrera, pues todo apunta a que dejó un poco los desafíos físicos extremos que la llevaron a la final del Desafío The Box 2023. Cabe mencionar que durante la competencia enfrentó críticas, pero persistió y demostró habilidades que la impulsaron hasta la última etapa, donde compitió junto a Guajira.

Finalmente, venció a su rival y obtuvo el título de super humano, así como el premio de $400 millones. Esta suma, de acuerdo con información difundida, la habría destinado a inversiones en negocios y a la adquisición de un apartamento. Cabe mencionar que Guajira volvió a participar en la edición del 2024 y ya sin Alejandra de por medio logró convertirse en la ganadora.

Cabe mencionar que la visibilidad de Alejandra Martínez ha incrementado notablemente desde su paso por el programa, lo que se demuestra en su actividad en redes sociales. Allí, comparte detalles de su vida y recibe constantes elogios por su físico, considerado por muchos internautas como uno de los más atractivos que han pasado por el Desafío a lo largo de sus temporadas.

A pesar de las críticas recibidas durante la competencia por su rivalidad con Guajira, la modelo ha logrado hacer rentable su popularidad y diversificar sus proyectos profesionales por lo que su faceta como modelo no es nueva y sus seguidores están atentos al nuevo video que se grabó en la capital del país.

Cabe mencionar que en la edición de 2023 del Desafío The Box, no solo Alejandra Martínez resultó como ganadora, pues Sensei también obtuvo el primer lugar en la competencia de los hombres y recibió una suma idéntica de $400 millones, consolidando a ambos como los triunfadores de esa versión del programa.

La pelea entre Guajira y Aleja sigue

Durante la edición del 13 de julio de 2025, Guajira volvió a hacer parte del Desafío, en esta ocasión, es la presentadora del After Show, un formato que se implementó en 2025 y que se ha llevado varias críticas.

“Debo ser muy franca, yo hasta el día de hoy yo soy la ganadora de ese Desafío. Hay un tema de suerte que esto va a generar incomodidad. La suerte existe. Me pesó haber perdido la final y haber perdido con Aleja. Porque yo te decía: si yo pierdo con no sé: Flaca, top, una vieja que la dio toda. Apartemos lo humano en lo competitivo. ¿Qué hizo al ganar el Desafío?, no hizo nada”, dijo Guajira sobre su compañera.

Ante esta situación, Aleja no se quedó callada y dijo en su cuenta de Instagram: “En serio todavía mi nombre en tu boca? jajaja ¡Ay nooo, ya muy traumada”, dijo entre risas, pues decidió responder a la crítica de su excompañera.