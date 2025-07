Él es Oliver Silva, el pequeño Clark Kent en la nueva versión cinematográfica de ‘Superman’, que tiene raíces colombianas

Él es el protagonista de Superman que tiene raíces colombianas - crédito @oliverdiegosilva/IG

Con apenas 5 años de edad, Oliver Diego Silva ya tiene un lugar en una de las producciones más esperadas del universo cinematográfico de superhéroes.

Este niño, nacido en Atlanta, Estados Unidos, fue seleccionado para interpretar a Clark Kent en su infancia en la película Superman: Legacy, dirigida por James Gunn, el nuevo cerebro creativo de DC Studios.

Más allá del traje y la pantalla, Oliver está dando de qué hablar en el país porque guarda una conexión especial con Colombia.

Silva es el hijo de Diego Silva, un hombre oriundo del municipio de Chinácota, Norte de Santander, que ha trabajado durante años en medios de comunicación en Estados Unidos y ahora tiene la oportunidad de ver brillar a su hijo en la pantalla grande.

“Hoy estoy más que orgulloso y agradecido. Tengo que agradecer a Dios porque Superman finalmente está fuera y pude ver a mi hijo Oliver en la pantalla grande como el joven Clark. ¡Qué bendición!“, escribió Diego en sus redes sociales.

La historia de Oliver es tan sorpresiva como entrañable, según se pudo con lo que contó su papá en su perfil de Instagram, ya que en 2024, cuando apenas tenía 2 años de edad, el niño fue llevado por su padre a una audición sin saber para qué película era.

El hijo de un colombiano interpreta a Superman de niño - crédito @oliverdiegosilva/IG

La oportunidad llegó gracias a una amiga productora del colombiano, la cual le comentó a Diego sobre un casting para niños, resaltando únicamente que se trataba de una producción de gran escala y cuando se enteraron no pudieron contener la emoción.

“Mi hermosa amiga me envió una convocatoria de casting en marzo de 2024 pidiendo un niño de pelo castaño y ojos azules. Le mandé un mensaje a mi agente: ‘Oye, ¿puedes conseguirle a Oliver una audición para esto?’ Cuando recibimos la llamada estábamos tan emocionados de tener la oportunidad de presentar a Oliver a Chase, ni siquiera sabíamos que estábamos audicionando para (la película) Superman. Pronto lo descubrimos y nos emocionamos aún más. Podría ser su papel para The Superman“, contó Diego Silva.

Fue solo más adelante, cuando la película ya se encontraba en sus etapas finales, que la familia descubrió la magnitud del proyecto y al enterarse de quién era el actor que interpretaba a Supermán notaron que Oliver se parecía a él, así que tenían más expectativas, según describió el colombiano en sus redes sociales.

Sin embargo, Oliver fue puesto en espera durante un mes y les empezó a preocupar que fuera demasiado grande para lo que querían.

“Pensábamos que eso no iba, pero luego en persona nos piden una segunda audición; había un montón de niños. Yo vi que a James le gustó, se llevó superbién con Oliver, hizo lo que él quería y bueno, Oliver ha estado en sets por mucho tiempo; él desde que nació siempre ha estado en sets, entonces él ya está acostumbrado“, relató Diego Silva en entrevista con El tiempo.

El hijo del colombiano fue seleccionado y se enteraron cuando salió la película - crédito @oliverdiegosilva/IG

En sus redes sociales, el colombiano también compartió detalles sobre la audición, lo que dijo el director cuando vio a su hijo y lo que hicieron para lograr que consiguiera el papel, mientras de manera emotiva le agradecía a las personas que lo ayudaron a lograr el cometido.

“Mi agente me dice que quieren ver a Oliver de nuevo. Así que llamamos a nuestro amigo, el coordinador de acrobacias y le decimos: ‘¿Puedes telegrafiar a Oliver para una audición’. Él dice: ‘Sí, tengo una ventana abierta en una hora’. Cuando James conoció a Oliver en persona le choca los cinco y le dice: ‘¿Este es el famoso Oliver?’ Oliver le cogió cariño en seguida. Para esta audición decidimos ir a lo grande o irnos a casa, ¡porque en qué otro momento de tu vida vas a poder ser Supermán! La audición no requería que llevara un micrófono, así que decidimos divertirnos siendo Supermán“, reveló el colombiano.

A pesar del tiempo que transcurrió desde el casting inicial el niño fue elegido y no fue sino hasta el estreno de la película que Diego y su familia confirmaron que su hijo sí había quedado en el corte final.

“No sabíamos todavía, hasta ahorita que salió la película y vimos que sí quedó él, o sea, que pusieron el video de él, no de los otros niños”, explicó con evidente emoción el colombiano al El Tiempo.

Aunque en el montaje final se muestran distintas imágenes del joven Supermán en diferentes momentos de su niñez, Oliver es el único acreditado en los créditos como “young Clark”, confirmando así su papel como el rostro oficial del pequeño hombre de acero en la versión de James Gunn.

Niño de raíces colombianas debuta como Clark Kent en nueva película de Superman - crédito @diegosilvaace/IG

El momento en que Oliver aparece en pantalla se trata de una escena en la que Clark Kent recuerda su infancia y visualiza a su padre sosteniéndolo.

Un instante simbólico que le da al niño una participación destacada en una película que marca el reinicio del universo DC.

En casa, Oliver vive su experiencia con la inocencia que corresponde a su edad, pues según contó su padre, lo que más le gustó de la película fue “sentir que estaba volando”, aunque también dejó en claro que no se cree un superhéroe: “Yo no soy Supermán porque no tengo los poderes”.

Diego Silva mencionó que su hijo estaba acostumbra a los sets porque él es un ingeniero mecatrónico y director y productor de cine y televisión que ha construido junto a su esposa Kelly Young (coach actoral estadounidense) una familia que trabaja por el arte y esos esfuerzos se pueden ver en las salas de cine del planeta.

De hecho, no es la primera vez que Oliver participa en una producción, pues al año y medio fue parte de un proyecto sobre violencia doméstica realizado por su padre, el cual obtuvo un Emmy regional del sureste de Estados Unidos, demostrando que el talento y el compromiso familiar con la creación audiovisual no es algo nuevo para él.

Diego Silva, el papá del pequeño Superman en la nueva película de DC es un reconocido director de cine - crédito @diegosilvaace/IG

Diego estudió su carrera en Colombia inspirado por sus sueños de niño con los animatronics de las películas, luego se especializó en un máster en animación y modelado 3D en España y allá siguió trabajando en audiovisuales de cortometrajes y videos, así como con el largometraje Bajo un Manto de Estrellas en 2014, donde se desempeñó como director de fotografía y efectos visuales.

Sin embargo, tuvo que darle una pausa a su carrera por la crisis de Venezuela que ocasionó el cierre de la frontera con Colombia, ya que estaba trabajando en un proyecto sobre el congreso de jóvenes de la Iglesia Maranatha en ese país. Desde ese momento se dedicó a la realización de videos musicales mientras planificaba su salto a Estados Unidos en búsqueda de su sueño de hacer cine.